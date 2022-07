Sinds augustus vorig jaar heeft Windows een eigen iCloud-wachtwoordenapp, waarmee je al je gebruikersnamen en wachtwoorden uit iCloud-sleutelhanger ook kunt gebruiken in Google Chrome en Microsoft Edge, zonder dat je de gegevens handmatig in hoeft te voeren. Maar in de Windows-versie van iCloud-sleutelhanger ontbraken een paar functies die je wel op de iPhone, iPad en Mac vindt. De belangrijkste ontbrekende functie was ondersteuning voor verificatiecodes. Een gebruiker op Reddit heeft opgemerkt dat Apple onlangs ondersteuning toegevoegd heeft voor deze verificatiecodes in iCloud-sleutelhanger voor Windows.



iCloud-wachtwoorden voor Windows met verificatiecodes

Een verificatiecode is een zescijferige tijdelijke code die je als extra stap moet invullen op een website, na het invoeren van je eigen wachtwoord. Het is een extra stap om te voorkomen dat iemand zomaar op jouw account kan inloggen als jouw gebruikersnaam en wachtwoord buitgemaakt zijn. De verificatiecodes veranderen elke dertig seconden en verschijnen alleen op jouw eigen apparaten. Er zijn diverse diensten en sites die ondersteuning bieden voor 2FA-codes. Het is dan ook fijn dat iCloud-wachtwoorden voor Windows deze ondersteuning onlangs toegevoegd heeft.

De verificatiecodes worden automatisch ingevuld in het daarvoor bestemde veld in de dienst of site waar je probeert in te loggen. Je hoeft de codes dus niet handmatig te kopiëren of te onthouden, want het inlogproces versimpeld. Ook heb je dankzij deze ondersteuning geen externe tweestapsverificatie-app meer te gebruiken, zoals Google Authenticator. Apple voegde in iOS 15 en macOS Monterey ondersteuning toe voor verificatiecodes op iPhone, iPad en Mac. In onze tip lees je hoe je verificatiecodes instelt in iCloud-sleutelhanger.

Bekijk ook Zo laat je iCloud al je codes voor tweestapsverificatie genereren iCloud-sleutelhanger kan jouw verificatiecodes voor tweestapsverificatie regelen. Je hebt dan geen aparte app nodig. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

De tweede handige functie, is ondersteuning voor het toevoegen van notities bij je wachtwoorden. Apple voegde dit in iOS 15.4 toe aan de iPhone en de functie heeft nu dus ook zijn weg gevonden naar Windows. Je kunt het notitieveld bij een wachtwoord gebruiken voor extra aantekeningen, bijvoorbeeld of het om een zakelijk of particulier account gaat. Al met al maken deze toevoegingen het gebruik van iCloud-wachtwoorden voor Windows een stukje makkelijker.

De nieuwste versie is onderdeel van iCloud voor Windows en download je via de Microsoft Store. In onze tip lees je meer over hoe je iCloud voor Windows instelt en gebruikt.