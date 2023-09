Tijdens het september 2023-event had Apple nog een kleine verrassing voor ons in petto. Tussen alle aankondigingen van de nieuwe iPhones en Apple Watches door, liet Apple ook nog tussen neus en lippen weten dat er extra iCloud-opslag opties bij komen. Vanaf 18 september 2023, tegelijkertijd met de release van iOS 17 en de andere updates, biedt Apple twee nieuwe iCloud-bundels: 6TB en 12TB.



Nieuwe iCloud-opslagbundels van 6TB en 12TB

Apple had al iCloud-opslagbundels van 50GB, 200GB en 2TB voor het opslaan van foto’s, video’s, bestanden en nog veel meer. Maar nu de camera’s van de iPhones alsmaar beter worden en foto’s en video’s daardoor ook in formaat toenemen, is er meer behoefte aan grotere iCloud-bundels. Reden genoeg voor Apple om gebruikers meer opties te bieden. Dit zijn vanaf 18 september de bundels voor iCloud-opslag en iCloud+:

50GB: €0,99 per maand

200GB: €2,99 per maand

2TB: €9,99 per maand

Nieuw 6TB: €29,99 per maand

Nieuw 12TB: €59,99 per maand

Wil je liever niet betalen voor iCloud-opslag, dan is er nog altijd voor iedereen gratis 5GB opslag beschikbaar. Hier heeft Apple helaas niets aan veranderd. Ook zijn er geen nieuwe tussenliggende bundels (bijvoorbeeld 500GB of 1TB) bij gekomen.

Bij de nieuwe bundels van 6TB en 12TB krijg je ook alle voordelen van iCloud+, zoals privédoorgifte, Verberg mijn e-mailadres en onbeperkte camera’s voor HomeKit Secure Video. Je kunt de 6TB en 12TB-bundels ook delen met je gezin.

Totaal maximaal 12,2TB beschikbaar

Dankzij de komst van de nieuwe bundels kun je in Nederland en België straks maximaal 12,2TB iCloud-opslag krijgen. Dit was voorheen 2,2TB. Dit doe je door de duurste Apple One-bundel (met 200GB opslag) te combineren met de losse nieuwe bundel van 12TB iCloud. In andere landen zoals de VS is de maximale hoeveelheid nog hoger, omdat daar ook de duurdere Premium-versie van Apple One met 2TB opslag beschikbaar is. In dat geval is de maximale hoeveelheid dus 14TB.

Geen andere aankondigingen voor dienstenuitbreidingen

Helaas heeft Apple geen andere aankondigingen gedaan wat betreft de uitbreiding van diensten. In Nederland is dus nog steeds geen Apple Fitness+ beschikbaar (en dus ook niet de duurdere Apple One-bundel). Ook missen we in Nederland nog opties als Apple Music Voice (goedkoper Apple Music met alleen stembediening) en de Self Service-reparaties voor het zelf uitvoeren van fixes aan je iPhone en Mac.

En daar komt nu nog weer een dienst bij, want tijdens de september 2023-presentatie maakte Apple bekend dat ze (alleen in de VS) met een extra dienst komen genaamd Roadside Assistance via Satellite. Dit is een samenwerking met de Amerikaanse partij AAA (een soort ANWB). In geval van autopech in een afgelegen gebied kun je dankzij deze dienst geholpen worden, ook als je geen mobiel bereik hebt. In de VS is dit twee jaar na aankoop gratis en het werkt ook als je een iPhone 14-model hebt.