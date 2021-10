In juni 2021 kondigde Apple de nieuwste versie van macOS aan, onder de naam ‘macOS Monterey’ en vanaf nu staat de update voor je klaar. De update brengt geen groot nieuw design zoals bij macOS Big Sur, maar wel allerlei handige functies. Veel functies werken samen met je iPhone en iPad. Na maanden testen is macOS Monterey nu voor iedereen te downloaden!

Wil je meepraten over deze update? In onze Praat mee over macOS Monterey lees je de ervaringen van andere gebruikers en kun je om tips vragen bij problemen.

Bekijk ook Praat mee: deel hier je ervaringen met macOS Monterey Na een testperiode die eindeloos leek te duren is macOS Monterey nu eindelijk beschikbaar om te downloaden. Praat hier mee met andere iCulture-lezers en vertel je ervaringen met deze update voor je Mac.

macOS Monterey downloaden

Voordat je gaat beginnen met het downloaden van macOS Monterey, raden we je aan om ons voorbereidingsartikel te lezen. Voordat je macOS Monterey gaat installeren, is het namelijk van belang dat je een recente backup hebt, checkt of alle apps nog goed blijven werken en nog veel meer.

Bekijk ook Zo bereid je je voor op het installeren van macOS Monterey Vandaag verschijnt macOS Monterey! Ben je van plan om macOS Monterey te installeren, lees dan goed ons stappenplan hoe je je Mac en jezelf kan voorbereiden.

Let op: het kan even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Lukt het niet via onderstaande stappen, wacht dan even en probeer het op een later moment nog een keer. Je kan ook de nieuwste versie downloaden via de Mac App Store link hieronder.



Heb je alles doorlopen en geconctroleerd? Volg dan deze stappen:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren.

Klik op de optie Software-update.

Je Mac gaat nu zoeken naar de nieuwste versie.

Is de update beschikbaar, dan verschijnt dat op het scherm. Klik op de knop om deze te downloaden en te installeren.

Het kan even duren voordat je de update ziet via de optie Software-update. Je kan macOS Monterey ook downloaden vanuit de Mac App Store. Zodra de link naar de App Store bekend is, vind je deze hieronder.

Het installeren van macOS Monterey kan een flinke tijd in beslag nemen, dus wees vooral geduldig. Klik pas op de download- en installatieknop als je zeker weet dat je je Mac eventjes niet nodig hebt.

Voor betatesters

Heb je macOS Monterey de afgelopen maanden getest? Dan draai je waarschijnlijk al de Release Candidate (RC) van macOS Monterey. We verwachten dat de definitieve versie voor het publiek gelijk is aan de meest recente RC. In dat geval hoef je niets te doen. Wil je niet meer verder testen, vergeet je dan niet af te melden voor het betaprogramma.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Heb je vragen over macOS Monterey? In onze macOS Monterey FAQ lees je nog veel meer over de update met antwoorden over de veelgestelde vragen.

Bekijk ook macOS Monterey FAQ: de belangrijkste vragen beantwoord Wanneer komt macOS Monterey? Welke functies zitten erin en werkt alles op mijn Mac? Wat gaat er veranderen? In deze macOS Monterey FAQ vind je antwoorden op deze en allerlei andere vragen.

macOS 12 Monterey in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van macOS Monterey:

Opvolger van macOS Big Sur.

Aangekondigd op 7 juni tijdens WWDC 2021.

Release op 25 oktober 2021.

Nieuwe functies die samenwerken met je iPhone en iPad

Gratis update voor alle geschikte Macs.

Welke Macs zijn geschikt voor macOS 12 Monterey?

De hamvraag is natuurlijk of jouw Mac deze update überhaupt zal ondersteunen. Heb je in de recente jaren een nieuwe Mac gekocht, dan hoef je je absoluut geen zorgen te maken. Dit zijn de Macs met ondersteuning voor macOS 12:

Bekijk ook Deze Macs zijn geschikt voor macOS 12 Monterey Welke Macs krijgen dit najaar een update naar macOS 12 Monterey? De update is nu officieel aangekondigd, zodat we weten welke modellen wel en geen update krijgen.

Weet je niet welke MacBook je hebt? Bekijk in een apart artikel hoe je erachter komt welk model je hebt. Heb je een Mac desktop, dan hebben we daarvoor een ander artikel.

Bekijk ook Welke MacBook heb ik? Alle MacBook modellen op een rij Ben je op zoek naar welke MacBook je hebt? Zoek dan niet verder, want in dit overzicht vind je alle MacBook-modellen, inclusief modelnummers en kenmerken. Hoe herken je een MacBook Air of een MacBook Pro en wat zijn de bijbehorende modelnummers? We zetten alle MacBooks in dit artikel op een rij.

Functies macOS 12 Monterey

Er zitten veel nieuwe functies in macOS Monterey. Sommige functies zul je bijna nooit tegenkomen, maar de update bevat zeker handige toevoegingen. Wij leggen de belangrijkste uit.

#1 Universal Control: makkelijk je muis en toetsenbord delen

Universal Control is in ieder geval één van de meest indrukwekkende nieuwe functies van macOS Monterey. Gebruik je een Mac en iPad naast elkaar, dan kun je zonder moeite je toetsenbord op beide apparaten gebruiken. Het is ook mogelijk om bestanden heen en weer te slepen. Universal Control werkt met meerdere apparaten. Je kunt dus een MacBook links hebben, een iMac in het midden en een iPad rechts. Deze drie apparaten zullen gewoon samenwerken op dezelfde wijze.

Een voorbeeld: Je hebt op je iPad een website geopend en je ziet een foto die je in een Keynote-presentatie op je Mac wil plakken. Leg je je iPad rechts van je Mac neer, dan kun je je muiscursor op je Mac naar rechts verplaatsen en de cursor loopt over naar je iPad. Hier kun je de foto vasthouden door je muisknop ingedrukt te houden. Vervolgens sleep je de foto naar het scherm van je Mac en laat je hem los op de plek waar je ‘m wil hebben.

Het enige wat je in dit voorbeeld hebt gedaan is je muis verplaatsen en een foto vastpakken. Je kunt ook typen op je iPad met het toetsenbord van je MacBook. Voor Universal Control is het niet nodig om een speciale verbinding op te zetten. De enige vereisten zijn dat je apparaten beide op hetzelfde iCloud-account zijn ingelogd en minimaal macOS Monterey en iPadOS 15 hebben geïnstalleerd.

#2 AirPlay werkt nu ook náár een Mac

Je kunt voortaan content vanaf je iPhone streamen naar een Mac dankzij AirPlay. Voorheen was het alleen mogelijk om vanaf je Mac naar een ander apparaat te streamen, zoals je Apple TV. Vanaf macOS Monterey kun je bijvoorbeeld muziek of video’s van je iPhone op je Mac afspelen. Geef je een presentatie in Keynote, dan dient je iPhone nu makkelijker als afstandsbediening voor je Mac.

Wanneer je muziek wil streamen naar je Mac doe je dit op dezelfde manier als bij een Apple TV. Je kunt zelfs het scherm van je iPhone of iPad delen, wat vooral handig is als je met meerdere mensen een scherm wil bekijken.

#3 Safari krijgt nieuwe functies en aangepast design

Net als de iPhone en iPad krijgt ook de Mac een aangepaste versie van Safari. Waar je in de oudere versies van macOS nog een witte of grijze menubalk hebt (in lichte modus), wordt dat in macOS Monterey aangepast aan de kleur van de website die je bezoekt. Bezoek je het FD, dan krijgt de bovenkant van Safari hun bekende sepia-achtergrondkleur. Maar dit werkt alleen als je dit zelf aanvinkt en gebruikmaakt van de compacte weergave. De afzonderlijke weergave, die nagenoeg hetzelfde is als in eerdere versies van Safari, is alsnog de standaard. Apple trok enkele wijzigingen terug als gevolg van de kritiek op het nieuwe Safari-ontwerp.

Een andere nieuwe functie wordt tabgroepen genoemd. Hiermee kun je een set tabbladen bij elkaar zetten en openen wanneer je wil. Dat komt van pas als je bijvoorbeeld voor je werk altijd dezelfde websites moet openen. Je hoeft ze dan niet meer iedere keer te openen, maar je selecteert simpelweg de tabgroep. Deze groepen worden met je andere apparaten gesynchroniseerd.

#4 Opdrachten-app komt ook op de Mac

Al jarenlang vind je Automator op de Mac. Deze app helpt bij het automatiseren van verschillende taken en is vrij geavanceerd. Het nadeel is dat het vrij lastig kan zijn om de juiste instellingen te vinden. Daarom zijn we blij dat je vanaf macOS Monterey ook een Opdrachten-app hebt op je Mac. Dit zit al enkele jaren op de iPhone en iPad.

Met de Opdrachten-app kun je allerlei taken automatiseren. Denk aan je smart home-apparatuur activeren of aanpassen, maar ook het veranderen van systeeminstellingen onder bepaalde voorwaarden. Is je batterij bijna leeg, dan kun je bijvoorbeeld je Mac automatisch laten overschakelen naar een energiebesparende modus. Het is ook mogelijk om takenreeksen uit te voeren op een door jou gekozen moment. Je kunt een opdracht in je Dock of menubalk zetten om hem snel te activeren. Ook Siri kan het voor je doen.

De Opdrachten-app heeft enkele Mac-specifieke functies gekregen. Zo kun je met één druk op de knop twee apps naast elkaar openen in Split View. Ook kun je meteen je downloadmap leegmaken.

Bekijk ook Siri Shortcuts vanaf dit najaar ook op de Mac: zo werkt het Siri Shortcuts zijn vanaf macOS Monterey ook op de Mac te gebruiken.

#5 Focus laat je beter concentreren

In iOS 15 vinden we dit een van de beste nieuwe functies: Focus. En raad eens, het komt ook naar de Mac! Met Focus kun je precies instellen welke meldingen je wel en niet wil ontvangen op een bepaald moment. Zo kun je een werk-focus maken waarbij alleen werk-apps en collega’s je een bericht kunnen sturen. Het omgekeerde kan ook: de vakantie-focus. Per app en persoon stel je in of ze je mogen bereiken.

Wanneer je een focus instelt op één van je apparaten, dan wordt dit meteen overgenomen op andere apparaten. Je kunt instellen hoe lang de focus actief moet blijven, bijvoorbeeld voor een uur, tot de avond, tot morgen of altijd.

Bekijk ook Voorkom afleiding met de nieuwe Focus-functie in iOS 15 De iPhone en iPad hebben een nieuwe functie, waarmee je meer controle hebt over de binnenkomende meldingen. Tijdens het werken, gamen en ontspannen kun je je zorgen dat je meer of minder notificaties binnenkrijgt. Zo werkt 'Focus'.

Meer functies in macOS Monterey

We hebben een speciaal artikel over de beste macOS Monterey functies. Hier lees je ook over enkele kleinere functies die je dit najaar kunt gebruiken.

Bekijk ook Round-up: Onze 10 favoriete (toekomstige) functies van macOS Monterey In macOS 12 Monterey hebben we allerlei interessante functies aangetroffen. Maar welke zijn onze favoriet? Dat lees je in deze round-up van de beste verbeteringen in macOS Monterey, volgens de redactie van iCulture.

Helaas zullen niet alle functies geschikt zijn voor alle gebruikers. Apple heeft sommige functies beperkt tot Macs met een Apple Silicon-chip. In ons artikel over macOS Monterey M1 functies lees je welke dat zijn. Gelukkig zijn de belangrijkste functies gewoon voor iedereen beschikbaar.

Bekijk ook Deze macOS Monterey-features werken alleen met Apple Silicon Er komen heel wat nieuwe functies in macOS Monterey beschikbaar, maar lang niet allemaal zijn ze te gebruiken op Macs met Intel-processor. Voor de functies die we in dit artikel bespreken heb je een Mac met Apple Silicon nodig.

Releasedatum macOS 12 Monterey

Apple heeft macOS Monterey op 25 oktober 2021 uitgebracht, na tien beta’s en twee Release Candidates.

Deze tijdlijn geldt voor deze macOS-update:

7 juni 2021: aankondiging macOS 12 Monterey tijdens WWDC

7 juni 2021: eerste beta van macOS 12 Monterey

1 juli 2021: publieke beta van macOS 12 Monterey

25 oktober 2021: release macOS 12 Monterey

In de zomer worden regelmatig nieuwe betaversies vrijgegeven, waarbij steeds meer bugs worden opgelost. Aan de hand van de beta’s is vaak af te leiden of de uiteindelijke release ook echt stabiel wordt. Uiteraard komen er in de loop van 2021/2022 nog enkele kleinere 12.x updates.