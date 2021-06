Het is niet iets waar mensen graag over nadenken: wat als er iets met je gebeurt, waardoor je zelf niet meer je iPhone kunt bedienen? Bijvoorbeeld als je bewusteloos of in coma raakt, of in het ergste geval overlijdt. Hoe zorg je ervoor dat familie toegang krijgt tot jouw iPhone, wachtwoorden, sociale media-accounts en dergelijke? In dit artikel geven we wat tips hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Toegang tot de iPhone van een overleden familielid

Je leest wel eens over mensen die bij Apple aankloppen nadat een familielid is overleden. Ze willen graag toegang tot de iPhone van het overleden familielid, om foto’s en andere privacygevoelige informatie te achterhalen. Apple werkt er niet altijd aan mee, ook omdat ze geen toegang hebben tot alle lokale informatie op je. Je kunt er zelf iets aan doen door alvast wat dingen voor te bereiden. In iOS 15 biedt Apple nog meer mogelijkheden met de functie Digital Legacy, die we hieronder bespreken. Tot die tijd kun je ook de algemene tips gebruiken om te zorgen dat iemand toegang heeft tot jouw toestel en belangrijke accounts, mocht je daar zelf niet meer toe in staat zijn.

Digital Legacy in iOS 15

Wat gebeurt er als een Apple-gebruiker overlijdt? Daar heeft Apple’s nieuwe functie Digital Legacy in iOS 15 het antwoord op. Je kunt daarbij een vertrouwde contactpersoon instellen in iCloud, die toegang tot jouw data krijgt op het moment dat je bent overleden. Deze persoon moet dan bij Apple inloggen en een geldige kopie van de overlijdensakte uploaden. Dit moet voorkomen dat de contactpersoon al vóór het overlijden in de gegevens gaat zitten graven.

Nadat Apple de overlijdensakte heeft gecontroleerd krijgt de contactpersoon toegang tot de iCloud-data zoals notities, e-mail, foto’s en video’s. De creditcard en andere financiële details zijn echter niet te raadplegen. Dat geldt ook voor gekochte media, abonnementen en gegevens in de iCloud Sleutelhanger. Andere techbedrijven zoals Facebook hebben soortgelijke oplossingen om te zorgen dat iemand na overlijden bij je account kan.

Bij Apple kun je een persoon kiezen uit de Contacten-app of de contactgegevens van iemand anders invullen. Deze persoon moet wel beschikken over een Apple ID. De contactpersoon kan de iCloud-data raadplegen en eventueel ook downloaden via de website digital-legacy.apple.com. Houd er echter rekening mee dat je alleen data krijgt die op iCloud staat, dus niet data die je alleen lokaal op het toestel vindt. Daarvoor zal de persoon ook fysiek toegang tot het toestel moeten hebben en moeten beschikken over de toegangscode (zie hieronder bij punt #1).

Hieronder zie je hoe de schermen van deze functie eruit zien.

De contactpersoon moet een bewijs van overlijden kunnen tonen.

Het account kan ook gewist worden.

Zo geef je iemand bij calamiteiten toegang tot jouw data

De hierboven uitgelegde functie Digital Legacy werkt alleen als je iOS 15 en macOS Monterey en nieuwer hebt. Het heeft wel wat beperkingen, zoals we hebben aangegeven: je krijgt geen toegang tot lokale gegevens en het is alleen mogelijk als iemand daadwerkelijk is overleden. Raakt iemand in coma of krijgt een persoon last van geheugenverlies, dan wil je misschien dat een vertrouwde persoon toch bij de gegevens kan. Je zal deze persoon in staat moeten stellen om jouw iPhone te ontgrendelen.

Voor sommige diensten kan het handig zijn als de vertrouwenspersoon ook toegang heeft tot jouw wachtwoorden, zodat je bijvoorbeeld bepaalde abonnementen kunt stopzetten, mocht de ziekte toch iets langer duren dan gepland. Meestal zal dit je partner zijn, maar het kan ook een ouder, kind of ander direct familielid, huisvriend of voogd zijn. Het gaat daarbij om informele afspraken die je onderling regelt, zonder dat je het officieel vastlegt.

Hieronder bespreken we:

#1 Toegang tot je iPhone

Je hebt waarschijnlijk een pincode op je iPhone ingesteld, liefst een complexe alfanumerieke toegangscode. Heb je een partner, dan kunnen jij en je partner de codes onderling opslaan in 1Password of een soortgelijk wachtwoordprogramma.

Vertrouw je je partner niet, dan kun je ook codes uitwisselen met een familielid dat niet dagelijks fysiek toegang heeft tot jouw iPhone, bijvoorbeeld je (peet)ouders. Zij zullen bij een ongeval meteen op de hoogte worden gebracht en kunnen dan meteen in het ziekenhuis jouw iPhone ontgrendelen om wat zaakjes te regelen.

Heb je een iPhone met Touch ID of Face ID, dan kunnen familieleden je toestel ook zonder jouw toestemming ontgrendelen, bijvoorbeeld door het toestel voor je gezicht te houden. Maar dat is een heel ander verhaal. We gaan er maar even vanuit dat familieleden na een ongeval het beste met je voor hebben en er geen misbruik van maken. Vroeg of laat zullen ze toch de toegangscode nodig hebben, dus dan is het wel zo handig als een familielid daarover beschikt.

#2 Toegang tot wachtwoorden

Voor veel diensten heb je een wachtwoord nodig als je instellingen wilt aanpassen of lopende lidmaatschappen wilt stopzetten. Vertrouw je je partner, dan kun je onderling het master password uitwisselen en bijvoorbeeld in LastPass of een andere wachtwoordenapp vastleggen. Nadeel is wel dat je alsnog met een probleem zit als beide partners tegelijk verongelukken. Ook dat kan een reden zijn om te kiezen voor een familielid waarmee je meestal niet samen in een auto of vliegtuig zit.

Sommige apps zoals SecureSafe (link) bieden een Data Inheritance-functie. Daarmee kun je zorgen dat familieleden of collega’s toegang hebben tot belangrijke info zoals wachtwoorden en pincodes. Je krijgt een melding als de vertrouwenspersoon de info probeert te raadplegen, dus je merkt meteen als er misbruik van wordt gemaakt.

1Password heeft de Emergency Kit. Dit is een soort vangnet om alsnog toegang te krijgen tot je account. Je vult een PDF in en bewaart deze op een veilige plaats. Mocht je geen toegang kunnen krijgen tot je 1Password-account, dan lukt het alsnog met de Emergency Kit. Dit geldt dus zowel voor je zelf, als voor familieleden. Meer informatie lees je hier.

Hou er rekening mee dat je voor diensten die met tweestapsverificatie of tweefactorauthenticatie werken toegang zult moeten tot een vertrouwd apparaat. Meestal is dat je iPhone.

#3 Toegang tot social media-accounts

De eerste prioriteit is natuurlijk dat je zo snel mogelijk weer op de been bent, maar het is wel zo aardig om je volgers op social media op de hoogte te houden als je langere tijd in de lappenmand ligt. Heb je een familielid toegang gegeven tot je wachtwoorden, dan kan deze persoon ook op je Facebook-, Twitter- of Instagram-account boodschappen plaatsen om je volgers op de hoogte te houden. Eventueel kan deze persoon het account ook verwijderen. Bij Facebook en andere diensten kun je een erfgenaam aanwijzen, die namens jou berichten op de tijdlijn kan plaatsen en eventueel de profielfoto aanpassen.

#4 Toegang tot medische info

Deze is makkelijk: hiervoor heb je in iOS de functie Medische ID, al zou je dit ook nog kunnen aanvullen met andere maatregelen zoals een geprinte lijst met medische aandoeningen, medicijnen en dergelijke. Er worden (terecht!) strenge eisen gesteld aan je medische privacy, waardoor het voor naasten niet zo makkelijk kan zijn om even je hele medische dossier lichten. Maar je kunt zelf ook voor een groot deel bepalen welke ziektes je bekend wilt maken door dat zelf in een document te zetten die je met de familie deelt als de nood aan de man komt. Dat je ooit last had van aambeien, likdoorns en eetbuien hoeft niemand te weten, maar je hebt er waarschijnlijk geen bezwaar tegen als ze erachter komen dat je allergisch bent voor paarden of zuivel.

De grondige oplossing: testament maken en gevolmachtigde aanwijzen

Je kunt het ook grondiger aanpakken, door een ‘gewoon’ testament te laten opstellen bij en notaris en daarbij ook een levenstestament te maken. Daarmee kun je allerlei dingen formeel regelen. Heb je een eigen bedrijf of een ingewikkelde privésituatie, dan kan het aanwijzen van een gevolmachtigde verstandig zijn. Zo’n officieel aangewezen vertrouwenspersoon mag namens jou handelen en mag dus ook je zakelijke bankrekening beheren en salarissen uitbetalen aan de werknemers van jouw bedrijf.

De gevolmachtige krijgt gedetailleerde aanwijzingen, voor het geval jij zelf niet in staat bent om te handelen. Dat geldt niet alleen bij overlijden, maar ook als je bijvoorbeeld langdurig bewusteloos bent (en dat is ook meteen het verschil met een ‘gewoon’ testament, want dat geldt alleen als je bent overleden). Bij de notaris wijs je in je levenstestament de vertrouwenspersoon aan en nog wat andere zaken, zoals na hoeveel tijd de gevolmachtigde in actie moet komen en de locatie waar de gedetailleerde instructies zijn opgeborgen. Die stapsgewijze instructies kun je het beste zelf bewaren (bijvoorbeeld in een digitale of fysieke kluis), zodat je er later nog wijzigingen in kunt aanbrengen, zonder dat je langs de notaris moet. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde toegangscodes voor gebouwen, kluizen en dergelijke. Een gevolmachtigde zal niet altijd een direct familielid zijn, maar bijvoorbeeld een zakenpartner of bevriende ondernemer.

Dit is vrij ingewikkelde materie, waarvoor je het beste een notaris kunt raadplegen of dit boekje kunt lezen.

Zijn we nog dingen vergeten of heb je zelf een briljante tip om op een veilige manier toegang te geven tot je iPhone, zonder dat een familielid in je privézaken kan gaan snuffelen? Laat het weten via de link onder dit artikel!