HomeWall: een dashboard voor HomeKit

Je kunt HomeWall bijvoorbeeld op een (oude) iPad gebruiken die je vervolgens in een muurhouder plaatst. Dat is natuurlijk de mooiste oplossing, maar je kunt het ook gewoon gebruiken op een iPad die op de zitbank ligt. HomeWall is te gebruiken voor thuis, op kantoor en andere plekken. Het moet een modulaire oplossing worden. Je kunt je eigen data uploaden via JSON en vervolgens bekijken in tabellen, lijsten, informatieblokken en dergelijke. Al je HomeKit-apparaten en sensoren zijn te zien en je kunt ze bedienen via het scherm.



HomeWall is een alternatief voor Wallflower

HomeWall is zeker niet het enige HomeKit-dashboard voor de iPad. Nog niet zo lang geleden ging Wallflower van start, maar door het betaalmodel (€50 per jaar) bleek het lastig om van de app een succes te maken. De ontwikkelaar wilde echter vasthouden aan de prijs. Later kwam er wel de mogelijkheid om voor een eenmalig bedrag van €65 de basisfuncties van de app te gebruiken. Mensen die per jaar betalen krijgen extra functies. Lees meer over de app in onze Wallflower review. Over het betaalmodel van HomeWall is nog niets bekend.

HomeWall komt later dit jaar beschikbaar, maar er is nu al een alfa-testversie. Een exacte datum is nog niet gegeven door ontwikkelaar Aaron Pearce, die eerder verantwoordelijk was voor de apps HomeCam, HomePass en HomeScan, allemaal apps die op HomeKit gericht zijn. Pearce denkt dat deze nieuwe app vooral geschikt is voor iPads die aan de muur hangen en gebruikt worden als HomeKit-schakelcentrale. Hij adviseert hiervoor om bijvoorbeeld de Powerpad-plakstrips te gebruiken (€10 bij Amazon).

Eigen data inladen

Het inladen van eigen data werkt dus via JSON, net zoals eerder het geval was bij de Statusboard-app van Panic. Deze dashboard-app had echter een andere insteek: je kon er allerlei panelen op instellen en het inrichten als een persoonlijk informatiebord. Status Board was vooral aantrekkelijk voor websitebeheerders, programmeurs en cijferfetisjisten. Je kon er grafieken, tabellen, nieuws, Twitter-streams, agenda-afspraken, klokken, taken en allerlei andere info op tonen. In 2016 stopte Status Board ermee.

Super early alpha time 🥳. If you are interested in testing an extremely early version of HomeWall that is missing a vast majority of features, please signup for potential access. I cannot guarantee everyone will receive access to start. https://t.co/VxVkrypEOw — HomeWall (@homewallapp) May 10, 2020

Bij HomeWall draait het echter helemaal om HomeKit. Je kunt HomeKit-apparaten en sensoren op het scherm tonen en bedienen. Op termijn zou er ook een versie voor Apple TV moeten verschijnen. Je hebt minimaal iOS 13 nodig, dus het gaat niet werken op uitgerangeerde iPads. Het werkt dus nog wel op de iPad mini 4 en iPad Air 2, maar niet op oudere modellen. Bij de normaal formaat iPads vallen de modellen 1 t/m 4 en de eerste iPad Air af. Alle iPad Pro’s zijn wel geschikt, maar die zijn vaak veel te krachtig om voor zo’n simpele toepassing aan de muur te plakken.

Hieronder zie je twee design-ideeën voor HomeWall:

Meer info vind je op Homewall.app of volg de ontwikkelingen op het bijbehorende Twitter-account.