Newton Mail is terug. Voor de tweede keer lijkt er weer leven te zitten in de professionele mail-app. Newton Mail is overgenomen door twee fans.

Het lijkt wel een slechte soapserie: nadat Newton Mail in september 2018 stopte en in februari 2019 plotseling weer terug was, besloten de destijdse eigenaren eerder dit voorjaar om toch weer de stekker uit Newton Mail te trekken. Zoals het een goede en slechte soapserie betaamt, is de mail-app nu weer terug met een nieuwe eigenaar. Eind goed, al goed?



Newton Mail overgenomen

Essential, het bedrijf dat Newton Mail na de eerste klap weer terugbracht, was van plan om op 30 april toch weer te stoppen met de mail-app. Tot ongenoegen van twee fans, die besloten om contact op te nemen om de mail-app te redden. En dat lijkt gelukt: Newton Mail blijft bestaan met Maitrik Kataria en Justin Mitchell als nieuwe eigenaars.

De twee hebben ervaring in het maken van software voor start-ups. Hoewel ze wel ervaring hebben met software-ontwikkeling, is het overnemen van een bestaande dienst heel andere koek. Hoe de overname op de lange termijn uit gaat pakken valt daarom nog te bezien, maar de intentie is er in ieder geval wel om er weer iets moois van te maken.

In een blogpost geven de nieuwe eigenaren aan wat hun plannen met Newton Mail zijn. Zo willen ze Newton Mail voor eeuwig in stand houden, een stabiele en onafhankelijke business opzetten en nieuwe functies toevoegen die de mail-app meer waarde geeft. Bovendien krijgen loyale gebruikers korting en beloningen voor het jarenlang steunen van de mail-app. Ook beloven ze betere ondersteuning in support.

Nieuwe functies die in de planning liggen zijn ondersteuning voor de donkere modus. Deze verbetering zou binnen drie tot zes maanden beschikbaar moeten zijn. Ook willen de eigenaren de privacy en de beveiliging verbeteren, zodat Newton Mail ook in overeenstemming is met de GDPR-regelgeving.

Newton Mail is een krachtige mail-app voor onder andere iPhone, iPad en Mac. De app werkt met heel veel soorten accounts en ondersteunt leesbewijzen, het snoozen van e-mails en helpt je om je mailbox opgeruimd te houden. Newton Mail kost nog steeds $50 per jaar, maar geeft bestaande gebruikers drie maanden gratis, een korting van 20% op iedereen die zich in het verleden geabonneerd had en je kan drie maanden extra krijgen door de app aan te bevelen bij een vriend of vriendin.

Het goede nieuws is dat huidige abonnees gered zijn, maar wij zouden toch nog even de kat uit de boom kijken voordat je je meteen voor tientallen euro’s vastlegt. Wil je meer weten over de makers, lees dan de volledige blogpost. Toch liever iets anders, check dan onze lijst met mail-apps voor iPhone en iPad.