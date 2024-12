Met de nieuwe collage-functie kun je je favoriete momenten van 2024 laten zien in een collage. De functie is beschikbaar tot de eerste week van januari 2025. Door foto’s uit te kiezen die je in de loop van het jaar hebt gemaakt kun je anderen laten zien hoe leuk het was. Eerder was het veel lastiger om meerdere foto’s als een collage in je verhaal te zetten. Je moest dan eerst één foto toevoegen en kleiner maken, om vervolgens met de stickerfunctie meerdere andere foto’s er omheen te kunnen plaatsen. Met de layout-functie van Instagram kun je ook al langere tijd een collage maken, maar dan zit je vast aan een raster.

Instagram stelt ook een aantal andere tijdelijke functies beschikbaar, waaronder sjablonen met het eindejaarsthema “Add Yours”. Vrienden kunnen daarmee jouw verhaal beantwoorden met een sjabloon. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s laten zien hoe het jaar is begonnen en hoe het eindigde. Dit kan handig zijn voor mensen die in de loop van het jaar flink naar de sportschool zijn geweest, of een puppy in huis hebben genomen die flink is gegroeid. De sjablonen zijn te herkennen aan een digitaal lettertype in een paarse kleur.

Verschillende varianten van de Instagram 2024-terugblik

Er zijn ook nieuwe teksteffecten voor Nieuwjaar en Aftellen en chatthema’s rondom de kerstdagen, met onder andere het thema ‘chill’ en ‘Mariah Carey’. Tot slot zijn er geheime zinnen die speciale effecten activeren in notities en DM’s, bijvoorbeeld wanneer je iemand een gelukkig nieuwjaar wenst of ‘hallo 2025’ intikt.

Tip: maak je liever zelf terugblikken die je in kleinere kring met familie en vrienden deelt, kijk dan eens onderstaande video van Apple. Daarin krijg je uitleg hoe je zelf een terugblik van 2024 maakt met foto’s die je zelf hebt gekozen en daarna in een map hebt gestopt.

Instagram DM’s inplannen en meer

Instagram heeft nog wat functies toegevoegd die niets met de feestdagen te maken hebben. Zo kun je een DM inplannen om op een later moment te versturen. Toen we bijvoorbeeld om 23:00 uur ‘s avonds iemand een bericht wilden sturen kregen we een pop-up met de mededeling dat het al vrij laat op de avond is, en of we het bericht niet liever wilden inplannen. Dit kun je doen door je vinger op de verzendknop te drukken. Je krijgt dan een datumkiezer te zien je de mogelijkheid geeft om het bericht later te versturen. Dit kan handig zijn als je iemand vroeg in de ochtend wilt feliciteren, maar op dat moment nog niet wakker bent. Het kan ook handig zijn voor mensen die graag ‘s avonds laat hun sociale media afwerken en geen commentaar willen op het feit dat ze zo laat nog wakker zijn.

Een Instagram DM inplannen op een later tijdstip.

Instagram bevestigde aan TechCrunch dat het inplannen van DM’s wordt uitgerold naar alle gebruikers. Berichten kunnen tot 29 dagen van tevoren worden ingepland, dus je kunt bijna je hele verjaardagskalender van een hele maand inplannen als felicitatie. Als er geplande berichten staan, is dat te herkennen aan de melding “x ingeplande berichten” in beeld. Het inplannen van posts en Reels is nog steeds alleen voorbehouden aan mensen met een zakelijk account.