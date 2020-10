Eve Light Strip met Adaptive Lighting in HomeKit

Apple heeft diverse nieuwe HomeKit-functies in iOS 14 gestopt, zoals de ondersteuning voor gezichtsherkenning voor HomeKit-camera’s en het instellen van activiteitszones. Voor verlichting is er één functie die eruit springt, maar tot voor kort nog niet te gebruiken was: Adaptive Lighting. Eve, maker van bekende HomeKit-producten, laat nu weten dat de Eve Light Strip een update krijgt voor Adaptive Lighting.



Gedurende de dag kunnen verschillende kleurtinten zorgen voor een prettigere woon- en werkomgeving. Midden op de dag wil je misschien wat witter licht voor betere concentratie, terwijl je ‘s avonds juist warmere kleuren wil om te kunnen ontspannen. Adaptieve verlichting in HomeKit regelt dit automatisch, maar de lamp die van kleur verandert moet hier wel geschikt voor zijn.

De Eve Light Strip is voor zover bekend het eerste accessoire dat hiermee werkt. Voor gebruikers van de gekleurde lichtslang staat een update klaar in de Eve-app (via Settings > Accessoires > Eve Light Strip > Details) die de nieuwe functie toevoegt. Om het vervolgens in te stellen, open je de Woning-app op een toestel met iOS 14 en ga je naar de kleurinstelling van je Eve-lichtslang. Naast de standaardkleuren staat een icoontje met een zonnetje. Zet je dit aan, dan past de kleur zich gedurende de dag automatisch aan.

De nieuwe functie komt vooral van pas als je vanwege de coronacrisis veel thuiswerkt. Door de functie te activeren, heb je de beste lichtkleuren tijdens het werken. Zie je de update nog niet? Probeer het dan over een paar dagen weer.

Heb je geen Eve Light Strip maar heb je hier wel interesse in? De lichtslang is bij diverse winkels te koop. Wat goed is om te weten is dat ook Philips Hue werkt aan Adaptive Lighting-ondersteuning. Deze update zou nog dit najaar verwacht worden. Bekijk ook ons overzicht met slimme lichtslangen met HomeKit.