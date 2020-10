Apple heeft er mogelijk voor gezorgd dat de camera in de iPhone 12 gekoppeld is aan het specifieke toestel waar deze in verwerkt zit. Je kan een defecte camera daardoor niet zomaar vervangen door een zelfde exemplaar.

Apple heeft het liefst dat je voor een iPhone-reparatie een afspraak maakt bij de Apple Store of een Apple Authorised Service Provider. Apple ontmoedigt zelfs onofficiële accu’s met een melding op de iPhone, terwijl ook schermreparaties met onofficiële onderdelen voor problemen kunnen zorgen. In de iPhone 12 lijkt het erop dat Apple ditzelfde nu doet voor de camera, zo concludeert YouTuber Hugh Jeffreys.



‘Camera in iPhone 12 gekoppeld aan origineel toestel’

In zijn teardown van twee iPhone 12-modellen bespreekt de YouTuber de veranderingen ten opzichte van de voorgaande modellen. Wat hem opvalt bij de camera’s, is dat deze niet goed werkt bij het overzetten van het moederbord van het ene toestel naar het andere. De camera start wel op, maar levert wel allerlei problemen op in het gebruik. Bij het in- en uitzoomen loopt de camera vast en ook de selfiecamera, portretmodus en panoramastand zorgt voor problemen.

Het lijkt geen softwareprobleem te zijn, want het probleem speelt bij beide modellen waarbij de moederborden verwisseld zijn. Na het terugzetten van het moederbord naar het oorspronkelijke toestel, werkt alles weer zoals het hoort. De batterijmelding die Apple ingebouwd heeft is verdwenen en ook Face ID werkt weer, net als de camera. In een laatste test heeft de YouTuber ook nog alleen de cameraonderdelen onderling uitgewisseld, met hetzelfde resultaat als bij het verwisselen van de moederborden: een niet functionerende camera.

Het lijkt er dus op dat de camera met bijvoorbeeld een serienummer gekoppeld is aan het oorspronkelijke moederbord. Dit zorgt ervoor dat je niet zomaar een defecte camera kan vervangen, waardoor het zelf uitvoeren van reparaties bemoeilijkt worden. Bij de Apple Store en andere erkende winkels kan het uiteraard wel, maar die zijn vaak duurder omdat er alleen originele onderdelen gebruikt worden. Het probleem is niet zo groot als bij de batterij of scherm, omdat een camera minder snel defect gaat.

Overigens bleek uit een eerdere teardown van de iPhone 12 dat batterij en scherm verwisselbaar zijn.

Apple heeft sinds een jaar wel een speciaal programma voor reparatiebedrijven. Zij kunnen zich aanmelden, om in aanmerking te komen voor originele onderdelen. Sinds deze zomer is dit reparatieprogramma voor onafhankelijke bedrijven uitgebreid naar Nederland en België. Wil je meer weten over iPhone-reparaties, check dan ons overzicht.