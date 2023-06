Als je aan slimme verlichting denkt, dan is Philips Hue van Signify misschien wel het eerste waar je aan denkt. Maar Signify heeft ook nog een andere lijn, genaamd WiZ. Dit is een wat goedkopere lijn van slimme verlichting, geschikt voor de Google Assistsent en Amazon Alexa. Native ondersteuning voor HomeKit ontbreekt, maar sinds WiZ Matter ondersteunt en de lampen dus ook in de Woning-app gebruikt kunnen worden, is het assortiment voor Apple-gebruikers ineens een stuk interessanter. Vandaag kondigt het bedrijf vier nieuwe modellen aan.



WiZ filamentlamp met kleur

Filamentlampen zijn de laatste jaren populair geworden. Het zijn lampen die gezien mogen worden, dankzij de vintagelook. De lamp lijk top een ouderwetse gloeilamp en is bijvoorbeeld geschikt met een glazen lampenkap of helemaal zonder kap. De nieuwe full color filamentlampen van WiZ zijn dimbaar en in te stellen op een zelfgekozen kleur. In totaal ondersteunt de lamp 16 miljoen kleuren en maximaal 470 lumen. Ook kan je kiezen voor warm of koel witlicht. Er komen drie vormen beschikbaar, namelijk de peervorm, de Edison-vorm en een ronde globe. Dit zijn dezelfde vormen als Philips Hue in haar assortiment van filamentlampen heeft. De prijzen verschillen per model: €29,99 voor de peervorm, €32,99 voor de Edison en €34,99 voor de globe.

WiZ Neon flex strip

WiZ had al diverse lichtslangen in het assortiment, maar daar komt nu de Neon flex strip bij. Dit is een lichtslang van drie meter die je eenvoudig kan buigen en zo in elke vorm kan bevestigen aan je muur. Ook deze lichtslang kan 16 miljoen kleuren tonen, waarbij de kleur ook kan veranderen in een soort animatie. Door het buigbare design kan je bijvoorbeeld de vorm van een hartje, sterretje of iets anders maken. Deze Neon flex strip wordt geleverd met bevestigingsbeugels voor aan de muur en komt beschikbaar voor €99,99.

WiZ ELPAS tuinpaal

Het buitenassortiment wordt uitgebreid met de nieuwe ELPAS tuinpaal. Deze paal plaats je bijvoorbeeld bij je terras of langs het tuinpad, zodat dit op de zomeravonden mooi verlicht is. Ook deze lamp kan licht in 16 miljoen kleuren tonen en werkt via een laag voltage. De starterkit, voorzien van alles wat je nodig hebt om de lamp te installeren, komt verkrijgbaar voor €144,99. Er komt ook een uitbreidingsset voor €114,99. Je kan maximaal vijf tuinpalen op elkaar aansluiten.

WiZ SuperSlim plafondarmatuur

Tot slot komt WiZ nog met de nieuwe SuperSlim plafondarmatuur. Dit is een ronde plafondlamp die je strak tegen je plafond bevestigt. Hij is verkrijgbaar in wit en zwart en komt in twee verschillende maten. Deze zal vooral geschikt zijn voor de slaapkamer of middenin de woonkamer. De 22W-versie kost €129,99, terwijl je voor de 32W-versie €169,99 betaalt.

Alle nieuwe producten zijn verkrijgbaar vanaf 23 juni 2023 bij de bekende verkooppunten.