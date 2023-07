IKEA’s slimme verlichting voor het Home Smart-platform bestaat inmiddels al jaren en regelmatig worden er nog nieuwe producten en accessoires voor uitgebracht. Er waren al allerlei slimme knoppen en bewegingssensoren, maar er is nu ook een draadloze dimmer. De IKEA RODRET is vergelijkbaar met de dimmer van Philips Hue.



IKEA RODRET draadloze dimmer

De IKEA RODRET is te koppelen aan zowel de nieuwste DIRIGERA-hub als de oudere TRADFRI-hub. Je kunt maximaal tien lichtbronnen aan de dimmer koppelen om alle lampen aan of uit te zetten of om de helderheid aan te passen. Met een afmeting van 4 x 3 x 7 centimeter is de dimmer relatief klein. Je kunt hem in je hand gebruiken, maar ook magnetisch aan de muurbeugel bevestigen. De dimmer werkt op één AAA-batterij.

De dimmer lijkt dus heel erg op de soortgelijke dimmer van Philips Hue. Ook die laat je meerdere lampen aan- en uitzetten en dimmen en bevestig je met een magnetische muurplaat aan de wand. Het verschil is dat de Hue dimmer werkt op een knoopcelbatterij.

Het is op dit moment nog onduidelijk of de nieuwe IKEA RODRET ook werkt met HomeKit en de Woning-app. Alle slimme lampen van IKEA kun je via de DIRIGERA- of TRADFRI-hub ook bedienen in de Woning-app en dat geldt ook voor sommige accessoires. Maar niet alle accessoires verschijnen meteen in de Woning-app. Op IKEA’s eigen pagina wordt daar in ieder geval niet over gesproken.

De RODRET is op dit moment alleen online te bestellen en heeft een prijs van €7,99.