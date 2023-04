Matter-code vervangt HomeKit-code

Smart home-accessoiremaker Eve heeft versie 6.0 van de Eve-app beschikbaar gesteld in de App Store. Daarin vind je diverse verbeteringen, vooral om de overstap naar Matter gemakkelijker te maken. Je kunt nu ook Thread-accessoires die je in bezit hebt omzetten naar Matter. Voorheen was dit alleen mogelijk voor deelnemers aan het beta-programma, maar nu kan iedereen z’n Thread-producten overzetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Eve Energy-stekker die al geschikt was voor Thread, maar nog niet voor Matter. De app maakt dan een virtuele Matter-code aan en die moet je goed bewaren.



Fabrikant Eve heeft zich tot nu toe uitsluitend gericht op HomeKit -gebruikers, vooral vanwege de betere privacybescherming. Maar met de komst van Matter lijkt de fabrikant alles over te willen zetten, zodat iedereen de accessoires kan gebruiken – ook als je Android -gebruiker hebt. Accessoires die je voorheen alleen in HomeKit kon gebruiken, zijn nu breder inzetbaar en aan te sturen met Amazon Alexa en Google Assistent . Maar voordat je overstapt is het belangrijk om je te realiseren dat er ook beperkingen aan zitten.

HomeKit-code vervalt, HomeKit blijft werken

Als je namelijk je accessoires overzet en de firmware bijwerkt, vervalt de HomeKit-code op de apparaten. In plaats daarvan geeft de Eve-app je een nieuwe digitale Matter-code die je goed moet bewaren. Die code heb je namelijk nodig als je je accessoire in de toekomst opnieuw wil koppelen of tweedehands wil doorverkopen. De nieuwe eigenaar moet dan de digitale Matter-code gebruiken, want de HomeKit-code op de sticker werkt niet meer. Teruggaan naar een pure installatie met uitsluitend HomeKit is niet meer mogelijk.

Je zit voor de toekomst dus aan Matter vast en als na een paar jaar blijkt dat dit nieuwe protocol het toch niet heeft gehaald, kun je niet terug. Uiteraard zorgt Matter er wel voor dat je je eenmaal toegevoegde accessoires gewoon via HomeKit kunt blijven aansturen, maar voor het opnieuw toevoegen van accessoires is de Matter-code nodig.

Versie 6 van de Eve-app staat nu voor je klaar in de App Store en het updaten van je accessoires kost maar een paar minuten. Maar zoals gezegd: je kunt niet meer terug, dus wie het allemaal nog even wil aankijken kan beter een tijdje wachten.