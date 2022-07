Eve Motion Sensor met Thread en Matter

Smart home-liefhebbers weten dat ze de komende tijd de termen Thread en Matter in de gaten moeten houden. De nieuwste versie van Thread opent deuren naar een betere smart home, omdat border routers (zoals een HomePod mini) met meer Thread-accessoires gebruikt kunnen worden. Je zult over geschikte accessoires moeten beschikken en de Duitse fabrikant Eve maakt daar vooral haast mee. Heel wat accessoires van het merk zijn al verkrijgbaar in Thread-versie. Nu volgt ook de bewegingssensor Eve Motion Sensor.



De sensor voor binnen- en buitenshuis heeft een nieuw design gekregen, zodat je de Thread-versie beter kunt herkennen. De nieuwe heeft een rond in plaats van rechthoekig kijkvenster. De sensor ondersteunt Bluetooth LD, HomeKit , Thread en Matter . Dankzij de IPX3 rating kan hij ook tegen regenbuien en waterspatten, maar onderdompeling is niet mogelijk. Je kunt ‘m dus niet in je zwembad gebruiken, om te controleren of er iemand aan het zwemmen is.

De bewegingssensor heeft een beeldhoek van 120 graden en kan beweging op een afstand tot 9 meter herkennen. De Eve Motion zal vooral gebruikt worden als trigger voor andere smart home-apparaten, bijvoorbeeld door de lampen in te schakelen op het moment dat je de toiletdeur opent. Daarnaast kan Eve Motion acties in gang zetten op basis van het lichtniveau. Er zit namelijk ook een ambient light-sensor in. Beide combineren kan ook, waarbij de lampen alleen aan gaan als er iemand binnenkomt in een kamer én als het relatief donker is in de kamer.

Bekijk ook Nieuwste versie van Thread opent deuren voor betere smart home: dit heb je eraan Er is een nieuwe versie van Thread, een relatief nieuw protocol voor smart home-accessoires. De nieuwste versie maakt een einde aan een belangrijke beperking en is met name goed nieuws voor de HomePod mini en nieuwste Apple TV 4K.

Verder zou je een slim rolgordijn kunnen automatiseren op basis van lichtniveau’s. Naarmate het buiten lichter wordt, doe je de gordijnen verder dicht zodat het koel blijft in de kamer. Eve legt altijd sterke nadruk op privacy en werkt daarom bewust met HomeKit samen. Er wordt geen cloudopslag gebruikt en je hoeft ook geen accounts aan te maken. Data tussen de devices en je smartphone is versleuteld.

Eve en Matter: dit is de status

Matter komt dit najaar beschikbaar. Je hebt dan geen iPhone of iPad meer nodig om de Eve Motion te installeren en te programmeren. Voor bediening op afstand heb je bovendien een woninghub voor HomeKit nodig, zoals een Apple TV 4K of een HomePod. De iPad valt af als je Matter-functies wilt gebruiken. Zodra Matter beschikbaar komt zal Even firmware-updates voor alle geschikte producten uitbrengen. Vanaf dat moment zijn ze ook compatibel met Alexa, Google Assistent en Samsung SmartThings. Meer uitleg vind je in onze Matter FAQ.

Bekijk ook Wat is Matter, de aanstaande smart home-standaard? Matter gaat ervoor zorgen dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter gaan samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo'n 200 andere fabrikanten doen eraan mee. Wat heb jij eraan?

Eve rekent 40 euro voor de nieuwe bewegingssensor. Hij zal op termijn ook bij andere winkels zoals Amazon beschikbaar komen. Meer informatie vind je hier.

De vorige Eve Motion dateerde nog van 2016 en heeft een heel ander uiterlijk. Ben je niet van plan om met Thread en Matter bezig te gaan, dan kan dit nog steeds een nuttige aankoop zijn. Je bespaart echter weinig ten opzichte van dit nieuwe model: vaak ben je ook voor de oude Eve Motion meer dan 40 euro kwijt. Hij is op het moment van schrijven in de aanbieding voor 35 euro bij een online winkel. Zelfs Apple verkoopt dit oude model nog (maar waarschijnlijk niet lang meer).