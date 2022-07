Het lijkt erop dat de wallpapers van iOS 16 ook in een nieuwe always-on staat beschikbaar komen, bedoeld voor de iPhone 14 Pro. Dit is opnieuw een grote aanwijzing dat de always-on modus naar de iPhone komt.

Er gaan al jaren geruchten over een always-on modus op de iPhone en dit jaar lijkt het er dan echt van te komen. iOS 16 is met de widgets op het toegangsscherm, die vergelijkbaar zijn met de complicaties op de Apple Watch, al een enorme hint naar deze functie en nu heeft 9to5Mac ontdekt dat de wallpapers in iOS 16 ook beschikbaar zijn in een nieuwe weergave, zeer waarschijnlijk bedoeld voor de always-on functie.



‘Eerste beelden always-on op iPhone 14 Pro’

De always-on modus op de iPhone 14 Pro (Max) gaat heel erg lijken met hoe dit nu op de Apple Watch werkt. Op de Apple Watch keert een wijzerplaat namelijk naar een aparte always-on staat als je het horloge niet gebruikt, mede om stroom te besparen. De helderheid wordt gedimd en overdreven kleuren worden afgevlakt (of soms helemaal zwart gemaakt), zodat het scherm in een onopvallende status aan staat. Dit geldt voor elk type wijzerplaat, ook de versies met een volledig witte achtergrond. Uit de nieuwste beta van iOS 16 blijkt dat de wallpapers ook zo’n aparte always-on modus hebben.

De standaard achtergronden voor het toegangsscherm die je in iOS 16 vindt, hebben namelijk ook een nieuwe slaapstand. Deze stand, die intern in iOS 16 Sleep genoemd wordt, zorgt ervoor dat de wallpaper heel donker wordt en de kleuren afgezwakt worden. Maar de achtergrond is ook in deze slaapstand nog gewoon zichtbaar, dus het lijkt erop dat het scherm van de iPhone 14 Pro (Max) in de always-on staat niet helemaal zwart zal zijn. De wallpaper is dus alsnog zichtbaar, al zullen bepaalde elementen mogelijk iets meer uitgelicht zijn, zoals de klok en de widgets. In een animatie laat 9to5Mac zien hoe dit eruit ziet met de nieuwe clownsvis-wallpaper.

Zoals je ziet gaat de overgang van de gewone weergave naar de always-on weergave heel geleidelijk, vergelijkbaar met hoe dit op de Apple Watch is. Zodra je de iPhone oppakt of het scherm aanraakt, gaat het scherm weer naar de gewone heldere status. Zet het de iPhone op standby met de zijknop, dan keert het toegangsscherm dus naar de gedimde always-on modus. Althans, zo lijkt dat nu uit deze gelekte animatie. Het is nog afwachten of dit er in de praktijk uiteindelijk echt zo uit gaat zien.

Lees ook ons artikel over de mogelijke voordelen van always-on op de iPhone als je je afvraagt wat je er nou precies aan hebt.