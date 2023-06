Eve Systems overgenomen

Asea Brown Boveri (ABB) is een Zweeds-Zwitserse multinational, die vooral actief is in automatisering en producten voor het transport van elektriciteit. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich en het totale aantal medewerkers bedraagt meer dan 110.000, verspreid over ongeveer 100 landen. ABB is in 1988 ontstaan uit een fusie tussen het Zweedse ASEA en het Zwitserse elektrotechnische bedrijf Brown, Boveri & Cie. Daarmee werd ABB wereldwijd de derde speler op het gebied van elektrotechniek. ABB is in de volgende bedrijfstakken actief: energieproducten en -systemen, automatiseringsproducten en procesautomatisering, robotica en telecommunicatie. Voorheen had de multinational ook raffinaderijen en petrochemische fabrieken, maar die zijn op een later moment afgestoten.



Eve heeft een heel andere ontwikkeling doorgemaakt. Het begon in Duitsland als een kleine start-up, genaamd Elgato Systems GmbH. Sinds 2014 verscheen het eerste Eve-product, namelijk een beveiligingssysteem met de naam Eve. Je kreeg waarschuwingen op basis van luchtdruk, temperatuur en watergebruik. Eind 2014 introduceerde Elgato ook een backup -batterij voor mobiele apparatuur. Daarnaast verschenen er lampen die vanaf je mobiele device programmeren waren. In 2018 bracht Elgato de Eve Aqua uit, een slim apparaat om watertoevoer te controleren. Gaandeweg verschenen er veel meer smart home -producten onder de merknaam Eve.

In 2018 besloot het bedrijf zichzelf op te splitsen. De divisie voor gameaccessoires werd verkocht aan Corsair, samen met de merknaam ‘Elgato’. De smart home-producten gingen verder onder de naam Eve. Sindsdien heeft Eve heel wat smart home-accessoires op de markt gebracht, die voornamelijk via Bluetooth verbinding maakten. Eve legt grote nadruk op privacy en besloot daarom alleen voor HomeKit te ontwikkelen en andere platformen zoals Amazon Alexa buiten de deur te houden. Bij de aankondiging van de nieuwe smart home-standaard Matter zag Eve nieuwe kansen: het systeem is nu verder opengezet en is ook door Android-gebruikers te bedienen.

Wat betekent het voor jou?

Eve zal per direct onderdeel worden van de divisie Building and Home Automation Solutions binnen ABB. Volgens beide partijen is de overname goed nieuws, maar voor gebruikers van smart home-acessoires van Eve zal het even schrikken zijn. ABB maakt nu automatiseringsoplossingen voor gebouwen en woningen, maar werkt voornamelijk met bouwbedrijven. De producten zijn voornamelijk te vinden in kantoorgebouwen en hotels. Het doel is om energie te besparen en gebouwen intelligenter te maken. ABB heeft zich maar beperkt op consumenten gericht.

Het kan nu twee kanten op gaan: ABB houdt Eve als consumentenmerk en er verandert niet zoveel, of ABB gaat de technologie van Eve gebruiken om het eigen productportfolio te versterken. In het laatste geval zouden de Eve-producten wel eens minder prioriteit en minder updates kunnen krijgen. Het is goed mogelijk dat Eve nu minder snel op de markt kan reageren en vaker op goedkeuring van het hogere management moet zitten te wachten. Bovendien lijkt ABB meer geïnteresseerd in commerciële nieuwbouwprojecten en is minder gericht op het produceren van gemakkelijk verkrijgbare consumentenproducten die je zelf kunt installeren.

In het meest gunstige geval krijgt Eve meer financiële armslag om sneller nieuwe producten te ontwikkelen. Maar dat is afwachten. Uit de reactie van Eve CEO Jerome Gackel is weinig af te leiden: hij spreekt zoals gebruikelijk bij dit soort overnames over toekomstige synergie tussen beide merken, maar doet geen beloftes over het voortbestaan van de Eve-producten.

Gackel schrijft:

Building on our heritage, pace of innovation and brand, we will now be combining our passion, agility and experience with ABB’s international caliber, reputation, and expertise to keep growing Eve as a global leader. The journey to making buildings even smarter has only just started, and I am as excited as anyone to see its potential fully realized.

Gackel zegt niets over de toekomstige ondersteuning van Eve-producten, maar wekt wel de indruk dat Eve als zelfstandig merk zal blijven bestaan. Zijn opmerking over het slimmer maken van gebouwen, doet vermoeden dat de focus vanaf nu toch meer op grote gebouwencomplexen gericht zal zijn en niet op consumenten die hun waterkoker willen automatiseren.

Update 14:40 uur: In een persbericht geeft Eve Systems meer informatie. De twee belangrijkste punten daarin zijn:

Eve will remain operationally independent; the acquisition is effective immediately with the Eve portfolio being integrated into the ABB smart home range.

The acquisition makes ABB a leading global provider in Matter and Thread – the new smart home connectivity standard and wireless protocol, backed by all major technology players. It gives much-needed momentum to the retro-fitting potential for older/existing buildings and also makes achieving smart home energy efficiency, security, and comfort much easier and more accessible.

Eve zal dus zelfstandig blijven opereren en voor ABB is het een manier om in één klap een grote speler op het gebied van Matter en Thread te worden. Mogelijk had ABB hiervoor zelf te weinig kennis in huis.