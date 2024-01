Misschien herinner je je nog wel de Japanner in het opvallende jack, die tijdens WWDC 2023 een belangrijke nieuwe game aankondigde. Het was Hideo Kojima van Kojima Productions, maker van de ‘Metal Gear’-serie en een van de bekendste namen in gaming. Hij kondigde aan dat Death Stranding op de Mac zou uitkomen. In september volgde de aankondiging dat er ook nog een iPhone-versie aan komt, maar dat die alleen gaat werken op de nieuwste iPhones. Om de game te spelen is de A17 Pro-chip nodig en die vind je alleen in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Op de Mac is een M1-chip of nieuwer vereist. De game kost €23,99 ter introductie en dat is een stuk lager dan de eerder genoemde prijs van $40 die in Amerikaanse media circuleerde.

Death Stranding nu op iPhone en Mac

Death Stranding zou aanvankelijk vorig jaar al worden uitgebracht, maar werd uitgesteld. Vorige week werd bekend dat de game op 30 januari in de App Store zou verschijnen. Het gaat om de Director’s Cut-versie uit 2021, die extra content bevat ten opzichte van de standaardversie uit 2019. Net als de onlangs verschenen Resident Evil-games gelden er nogal hoge systeemeisen als je de nieuwste games wil spelen.

Hideo Kojima tijdens de Death Stranding-aankondiging op WWDC 2023.

Death Stranding: het verhaal

Voor wie niet bekend is met Death Stranding in het kort de verhaallijn. In de toekomst heeft een mysterieuze gebeurtenis die bekend staat als de Death Stranding een deur geopend tussen de levenden en de doden. Immense wezens uit het hiernamaals dwalen daardoor rond in een desolate samenleving. Sam Bridges krijgt de taak om de mensheid weer hoop te geven, door de overlevenden weer met elkaar in contact te brengen.

Steeds meer high-profile games op iPhone en Mac

Apple heeft plannen om de iPhone en Mac meer geschikt te maken voor veeleisende games, met onder andere een nieuwe Game Mode en hardwareversnelde ray-tracing, zodat de graphics er nog mooier uit zien. De games moeten consolekwaliteit uitstralen en dat betekent dat je met een oude 64GB iPhone 8 niet meer uit de voeten kunt. Death Stranding vereist naast de initiële download van 13GB ook nog eens 50GB aan opslagruimte om het volledige spel te kunnen laden, dus in totaal 63GB.

Death Stranding: Director’s Cut maakt op de Mac volledig gebruik van Metal 3-functies zoals MetalFX Upscaling voor een grafisch getrouwe weergave van alle details. De game ziet er dankzij de hoge framerate fantastisch uit.

In de game is cross-over content te zien uit de Half Life-serie van Valve Corporation en Cyberpunk 2077 van CD Project Red. Via het Social Strand System blijf je verbonden met spelers over de hele wereld. Hiervoor moet je je aanmelden bij iCloud. Offline spelen is mogelijk, maar er is een netwerkverbinding nodig om het Social Strand System ten volle te ervaren.