Brydge is een bekende naam onder Apple-gebruikers. Met de toetsenbordhoezen kun je zorgen dat je iPad eruit ziet als een laptop, zodat je er prettiger lange stukken op kunt typen. En daarmee zijn ze uniek: zelfs de toetenbordhoezen van Apple en Logitech hebben niet dezelfde look-and-feel. Na de overname van Henge volgden ook Thunderbolt-docking stations en een toetsenbord met multitouch trackpad. Maar daarna ging het bergaf. De afgelopen maanden waren producten niet meer goed verkrijgbaar en op de sociale media was Brydge opvallend stil. Op 28 april 2023 ging de website offline; sindsdien is er alleen nog maar een logo te zien.



Smith hoopt dat de nieuwe eigenaar van het merk doorgaat met het verder ontwikkelen van de producten, maar heeft daar zelf geen invloed meer op:

I hope the acquirer of the Brydge brand and IP can continue the legacy of innovation of the BRYDGE brand and take the products and brand to new heights. We recognize there are current outstanding items, including unshipped ProDock preorders and other company matters, and we are working through these items as part of this process.