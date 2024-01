Voor het eerst zijn er ‘echte’ reviews van de Apple Vision Pro. Er waren al wel vroege hands-on ervaringen van de Vision Pro gepubliceerd, maar die vonden onder strikt toezicht van Apple plaats. Nu kunnen we ook zien hoe diverse reviewers er thuis mee aan de slag zijn gegaan. Met Vision Pro krijg je een blik op de toekomst van Apple en reviewers vinden de headset over het algemeen revolutionair en baanbrekend. Maar ze vinden wel dat het nog een product in ontwikkeling is, met verbeterpunten qua prijs, batterij en gebruikersinterface. Zo blijkt dat je het beginscherm van de Vision Pro niet kunt wijzigen, waardoor de apps altijd in alfabetische volgorde staan.

Kijk je naar de belangrijkste klachten over de Vision Pro die in de diverse reviews worden geuit, dan zijn ze samen te vatten in zes punten:

Vision Pro is niet zo comfortabel: De Vision Pro laat zien hoe de toekomst volgens Apple eruit ziet, maar het draagcomfort laat te wensen over. Hij is vooral erg zwaar. Beperkte testmogelijkheden: Sinds de aankondiging in juni 2023 hebben slechts weinigen de kans gekregen om de hardware te testen, waardoor veel aspecten nog niet over een langere termijn getest zijn. Denk daarbij aan de batterijduur en de bruikbaarheid: heb je dit nu echt nodig en zul je de headset over een maand nog net zo intensief gebruiken. Indrukwekkende technologie, maar met compromissen: Volgens Nilay Patel van The Verge (zie video) biedt de Vision Pro een geweldige ervaring, maar zijn er wel behoorlijk wat compromissen gedaan, zoals de noodzaak van een externe batterij om het gewicht acceptabel te houden.

Display en Passthrough: Het display is erg scherp en helder. Ook is de passthrough-technologie een indrukwekkende technische prestatie, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. The Verge klaagt over bewegingsonscherpte, vervorming, wazigheid bij weinig licht, wisselende helderheidsniveaus, beperkte kleurweergave, beperkt gezichtsveld, vignettering, kleurfranjes, en reflecties in de lenzen. Dit komt door de fysieke beperkingen van camera’s in displays, vooral in situaties met weinig licht. Gebruikservaring: Reviewers vinden de hand- en oogtracking aanvankelijk erg indrukwekkend, maar de verwondering vermindert na verloop van tijd. Revolutionair maar nog in ontwikkeling: Scott Stein van CNET beschrijft het gebruik van de Vision Pro als complex, met onderdelen die zowel indrukwekkend als onaf zijn. Mark Spoonauer vindt dit het meest innovatieve Apple-product in meer dan een millennium, maar merkte ook dat er nog veel vreemde bugs in zitten.

Naast de genoemde reviews kun je ook nog terecht bij The Washington Post, ZDNET en CNBC. Apple heeft voor nu gekozen voor Amerikaanse media – logisch ook, want alleen in dat land is de Vision Pro vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar.

Een uitgebreidere review van The Wall Street Journal vind je hier.

De geschreven review van CNET vind je hier.

