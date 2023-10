Apple Pencil 3 met magnetische punt

De derde generatie Apple Pencil zou gebruik kunnen maken van verwisselbare punten, zo beweert geruchtenlekker Majin Bu op X. De verschillende magnetische punten kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld schilderen en technisch tekenen. De eerste en tweede generatie Apple Pencil gebruiken een schrijfpunt met schroef, die vervangen kan worden als de punt na verloop van tijd schrijft. Apple biedt maar één type schrijfpunt en daarnaast is er een klein aanbod van schrijfpunten gemaakt door derde partijen, met verschillende eigenschappen.



Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Volgens het bericht van Majin Bu is de volgende stylus van Apple voorzien van magnetische punten, zodat je ze kunt vervangen om bijvoorbeeld technische tekeningen te maken. De magneet maakt ze gemakkelijk te vervangen. Eerdere patenten van Apple beschrijven al een dergelijk idee, waarbij de eigenschappen van de stylus zijn aan te passen door een andere schrijftip te plaatsen. Ook zou de punt sensoren kunnen bevatten, bijvoorbeeld voor het meten van kleur. Je zou dan met de styluspunt een gordijn of geschilderd muurtje kunnen aanraken en de Apple Pencil neemt de kleur over, zodat je het kunt gebruiken in een interieurontwerp.

Er is nog relatief weinig gelekt over de nieuwe Apple Pencil. In 2021 was er wel een gerucht dat de Apple Pencil 3 een glimmend uiterlijk zou krijgen, maar dat feest ging niet door. Ondertussen moeten we het nog steeds doen met de Apple Pencil 1 uit 2015 en de Apple Pencil 2 uit 2018. Bij de huidige iPads in het assortiment van Apple wordt alleen de standaard iPad nog gebruikt met de eerste generatie tekenpen. De overige iPads zijn compatibel met de tweede generatie, die veel handiger in gebruik is. Hij kan magnetisch aan de zijkant kan worden geplakt en wordt daarbij meteen opgeladen. De nieuwste truc werkt alleen bij de iPad Pro-modellen: met de hover-functie op de iPad wordt de Apple Pencil al herkend als hij vlak boven het scherm wordt gehouden, dus zonder het scherm aan te raken.