Wat zijn Apple's plannen voor de AirPods in 2023 en welke nieuwe modellen kunnen we nog dit waar verwachten. We nemen de ontwikkelingen door en praten je bij over de AirPods in 2023.

AirPods in 2023

Toen de AirPods in 2016 werden aangekondigd kregen ze nogal wat kritiek vanwege het design en de functies. Vandaag de dag is dat moeilijk meer voor te stellen: de draadloze oortjes horen in het rijtje van meest populaire Apple-producten en leveren Apple miljarden aan jaarlijkse inkomsten op. Bovendien is het een extra reden voor mensen om een iPhone te kopen. Er zijn momenteel drie soorten AirPods: de standaard oortjes, de AirPods Pro en de AirPods Max. Wat kunnen we in de tweede helft van 2023 verwachten? Apple brengt lang niet elk jaar een update uit en het gebeurt ook wel dat alleen het doosje wordt vernieuwd. We zetten daarom alle geruchten en verwachtingen op een rijtje.

Tijdlijn: wanneer komen er updates?

September 2017: eerste generatie AirPods

Maart 2019: tweede generatie AirPods

Oktober 2019: eerste generatie AirPods Pro

December 2020: eerste generatie AirPods Max

Oktober 2021: derde generatie AirPods

September 2022: tweede generatie AirPods Pro

Als we naar het verleden kijken, dan wordt duidelijk dat Apple bijna elk jaar wel iets nieuws uitbrengt:

Tussendoor zijn er wel wat wisselingen geweest qua type oplaaddoosje, maar die zijn niet noemenswaardig. Zo is de tweede generatie met draadloos oplaaddoosje van de markt gehaald en verkoopt Apple deze oortjes nu alleen nog met een Lightning-oplaaddoosje, als een soort instapmodel.

Kijk je naar het overzicht, dan is de AirPods Max nu het oudste product in de line-up en is dringend aan een update toe. Niet alleen qua timing, maar ook qua functies: deze high-end hoofdtelefoon kan bijvoorbeeld nog geen Apple Lossless afspelen. Toch is het maar de vraag of er in 2023 een vernieuwde AirPods Max komt. Wellicht brengt Apple alleen wat nieuwe kleuren uit, maar ook dat is geen zekerheid. Apple had de afgelopen vier jaar kansen genoeg gehad om wat nieuwe kleuren aan het assortiment toe te voegen, maar deed dat niet. In plaats daarvan verschenen er steeds nieuwe, exclusieve varianten van de Beats-producten.

Welke nieuwe AirPods komen er in 2023?

We verwachten dat Apple in ieder geval één model zal vernieuwen, de AirPods Pro. De 2023-versie krijgt volgens geruchten een usb-c-poort en nieuwe gezondheidsfuncties. De overige AirPods krijgen dit jaar geen update, denkt Mark Gurman van Bloomberg. Behalve de overstap naar usb-c (zie verderop) hoeven we geen compleet vernieuwde AirPods Pro te verwachten. De AirPods Pro lijken op een driejaarlijkse upgrade-cyclus te zitten: de eerste generatie verscheen in 2019 en de update volgde in 2022. Het product bestaat echter nog niet lang genoeg om daar harde conclusies uit te kunnen trekken. Maar een grote update na een jaar is niet te verachten.

De gewone AirPods zijn in 2016, 2019 en 2021 vernieuwd, maar we verwachten niet dat er in 2023 al een nieuwe uitvoering komt. We achten die kans groter in 2024.

De line-up zal er vanaf najaar 2023 dan waarschijnlijk als volgt uit zien:

AirPods Pro 2023 (gebaseerd op tweede generatie)

AirPods 3 (2021-model blijft bestaan)

AirPods 2 (2019-model blijft bestaan)

AirPods Max (2020-model blijft bestaan)

AirPods Pro met usb-c in 2023

Apple is door nieuwe wetgeving in de Europese Unie gedwongen om over te stappen naar een usb-c-aansluiting op alle elektronische consumentendevices, zoals smartphones, tablets en accessoires. Deze wetgeving wordt pas in november 2024 van kracht, dus Apple heeft nog even de tijd om de overstap te maken. Volgens verslaggever Mark Gurman van Bloomberg zal Apple dit jaar alleen bij de AirPods Pro 2023 overstappen naar een usb-c-aansluiting. De rest volgt later.

Het houdt in dat je het oplaaddoosje van de AirPods Pro 2023 kunt opladen met een usb-c-kabel of draadloos via een Qi- of MagSafe-lader. We verwachten dat het doosje opnieuw magnetisch zal zijn, zodat hij ook op een gekantelde MagSafe-lader blijft plakken.

Gehoorfuncties in 2023

Apple werkt aan een nieuwe gehoortestfunctie voor de AirPods, die verschillende tonen en geluiden afspeelt. Hiermee kun je bepalen hoe goed je gehoor is en kun je gehoorproblemen opsporen. Dit is vergelijkbaar met de ECG-app op de Apple Watch voor het opsporen van hartproblemen. De gehoortest zou bestaande apps zoals Mimi overbodig kunnen maken.

Daarnaast onderzoekt Apple hoe de AirPods nog beter als gehoorapparaat ingezet kan worden. Dit is een lucratieve markt van 10 miljard dollar per jaar, waar nog ruimte is voor innovatie. De huidige AirPods bevatten al gehoorfuncties zoals Conversation Boost (gespreksversterking) en Live Listen, maar deze zijn nog niet als medische toepassing goedgekeurd. Vorig jaar heeft de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration de regels voor hoortoestellen versoepeld, waardoor je ze ook zonder tussenkomst van een oorarts of audicien kunt aanschaffen. Apple zou daarmee traditionele aanbieders van gehoortoestellen voor een deel overbodig kunnen maken, vooral bij mensen met lichte gehoorproblemen. Eerder nam Apple al medewerkers in dienst die afkomstig waren van traditionele aanbieders.

Bekijk ook Zo werkt Live Luisteren: AirPods gebruiken als gehoorapparaat Dankzij Live Luisteren worden geluiden door je iPhone opgepakt en doorgestuurd naar een geschikt gehoorapparaat. Dat kan ook een setje AirPods zijn! In deze tip leggen we uit hoe je je AirPods als gehoorapparaat kunt gebruiken.

Gezondheidsfuncties in 2023 of later

Er wordt volgens Bloomberg ook gewerkt aan nieuwe sensoren voor de AirPods, zodat ze de lichaamstemperatuur kunnen bepalen het oor. Dit is al mogelijk met oorthermometers en aangezien de AirPods ook in je oor zitten is dit een logische uitbreiding. Het meten van lichaamstemperatuur in het oor zou nauwkeuriger zijn dan op je pols, zoals bij de Apple Watch Series 8 gebeurt. Deze temperatuurdata wordt nu gebruikt voor het bijhouden van vruchtbaarheidsdata voor vrouwen. Apple zou het ook kunnen uitbreiden naar detectie van koorts, verkoudheid en andere gangbare ziektes.

Het is nog onzeker of deze gezondheidsfuncties nog dit jaar in de AirPods beschikbaar komen. Ze vereisen waarschijnlijk nieuwe hardware en dus nieuwe AirPods. Het kan nog maanden of zelfs jaren duren voordat de AirPods allerlei gezondheidsfuncties krijgen.

Nieuwe AirPods-functies in 2023

Gelukkig hoef je in 2023 geen nieuwe AirPods te kopen om te profiteren van verbeteringen. Er komen vijf nieuwe softwarefuncties aan, die deel uitmaken van iOS 17:

Adaptieve Audio: een combinatie tussen transparantiemodus en ruisonderdrukking, waarbij je gesprekken goed kunt volgen als de noise cancellation aan staat.

Gepersonaliseerd volume (Personalized Audio): automatisch het beste volume voor jouw gebruik. Deze functie stemt dankzij machinelearning en analyse van jouw luistergewoontes en omgeving het volume automatisch af op de situatie.

Gespreksdetectie: automatisch een lager volume als je praat.

Verbeterd automatisch wisselen. Het werkt sneller en betrouwbaarder dan voorheen.

Sneller microfoon uitschakelen om jezelf de muten tijdens een telefoongesprek.

Veel van deze nieuwe functies komen beschikbaar voor alle AirPods-modellen. Je leest er meer over in onze round-up van AirPods-functies in iOS 17.

Bekijk ook Nieuwe functies voor de AirPods met iOS 17: deze functies komen eraan De AirPods krijgen in iOS 17 een aantal nieuwe functies. Vooral de AirPods Pro profiteren van een aantal verbeteringen. We nemen de nieuwe AirPods-functies van iOS 17 met je door.

De AirPods kunnen ook een belangrijke rol spelen voor de Vision Pro. Deze heeft ingebouwde speakers, maar er zijn situaties waarbij je het geluid liever privé houdt, bijvoorbeeld tijdens het kijken van een film in het vliegtuig. De Vision Pro heeft een speciaal koppelingsalgoritme voor AirPods Pro van de tweede generatie. De AirPods geven dan een ‘immersive’ geluidservaring, zonder dat je anderen stoort.

Prijzen van AirPods in 2023

Volgens Bloomberg is er een kans dat Apple de prijs van de AirPods iets gaat verlagen, aangezien ze al wat langer op de markt zijn. Er waren ooit geruchten over AirPods Lite (een goedkope instapper), maar het is onzeker of die nog op de planning staan. Bloomberg denkt dat de huidige Amerikaanse retailprijs van $129 omlaag zou kunnen naar $99 om een breder publiek te trekken, zodat ze beter kunnen concurreren met de oortjes van Samsung, Amazon en Sony.

We verwachten dat Apple in 2023 de volgende adviesprijzen voor de AirPods gaat hanteren:

AirPods Pro 2 (2023): €309,-

AirPods Pro 2 (2022): €299,-

AirPods 3 (2021): vanaf €209,-* (was vanaf €199,-)

AirPods 2 (2019): €159,- (was €149,-)

AirPods Max (2020): €629,-

*Het model met MagSafe-oplaaddoosje is €10,- duurder.

Lees ook ons artikel met AirPods-aanbiedingen voor een overzicht van actuele prijzen van alle AirPods-modellen.