Voormalig Apple-designer Jony Ive heeft tegenwoordig zijn eigen designstudio. Hij nam in 2019 vier collega’s mee naar LoveFrom en ontwerpt van alles, van lettertypes en clownsneuzen tot zegels voor de kroningsceremonie van koning Charles. Zijn nieuwste project is een samenwerking met het Britse merk Linn. Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van het merk is deze bijzondere Sondek LP12 platenspeler ontworpen. Het is voorzover bekend het eerste elektronica-product dat Ive heeft ontworpen sinds hij vertrokken is bij Apple.



Aan de vormgeving is te zien dat het een typisch Jony Ive-design is, met aluminium details, afgeronde hoeken en het minimalistische uiterlijk dat vroeger typerend was voor Braun. Ive zegt dat hij in de loop van de jaren meerdere Linn-producten heeft gehad en dat muziek altijd erg belangrijk voor hem is geweest. De eerste muziekspeler die hij ontwierp was de iPod, gevolgd door meerdere modellen, meerdere AirPods en muziekaccessoires. De cirkel is nu weer rond, vindt Ive. Hij beschrijft de LP12-50 als een “very gentle and modest project for us”. Maar het prijskaartje is niet bescheiden en dan daarin is de factuur van Ive niet meegerekend, want die heeft het designwerk helemaal gratis gedaan. Hij krijgt ook geen andere financiële vergoeding van het bedrijf.

Volgens Ive doet hij een deel van zijn werk uit liefde, vandaar wellicht ook de naam LoveFrom. De rekeningen worden betaald door langlopende contracten van bedrijven als Airbnb en Ferrari. Apple zei in 2019 nog dat Ive betrokken zou blijven bij design en dat het een van LoveFrom’s belangrijkste klanten zou worden. Zo zou Ive nog betrokken zijn geweest bij de 24-inch iMac uit 2021.