Apple heeft een update uitgebracht voor de Shazam-app. Het is nu mogelijk om muziek te herkennen van third party-apps zoals TikTok, YouTube en Instagram.

Shazam werkt met apps van derden

Het werkt als volgt: je opent de Shazam-app, tikt op de blauwe knop en gaat dan terug naar de app waarvan je het liedje wilt herkennen. Dat kan bijvoorbeeld TikTok zijn. De Shazam-app gebruikt de microfoon van de iPhone om naar het nummer te luisteren en blijft op de achtergrond actief terwijl de andere app in beeld is. Na een paar seconden krijg je te zien welk liedje het is en ga je terug naar Shazam om meer informatie over het nummer te lezen.



Het kan makkelijker

Toch is deze nieuwe werkwijze met het wisselen tussen apps wat omslachtig. Je kunt namelijk sneller gebruik maken van de Shazam-functie in het Bedieningspaneel . Zit je bijvoorbeeld in Tik Tok en speelt daar een liedje, dan veeg je het Bedieningspaneel van de iPhone in beeld. Met het Shazam-icoontje kun je dan meteen kijken wat er speelt, zonder dat je tussen twee apps heen en weer hoeft te springen. Het muzieknummer krijg je in het Dynamic Island te zien, als jouw iPhone daarover beschikt. Ook kun je alsnog naar de Shazam-app gaan om meer informatie te lezen over de artiest of het nummer.

Het herkennen van een muzieknummer met Shazam zorgt er ook voor dat het aan je afspeellijst wordt toegevoegd. Je kunt dan gemakkelijk nagaan welke nummers je eerder hebt gehoord. Apple heeft sinds de overname van Shazam ervoor gezorgd dat de muziekherkenning op veel meer plekken beschikbaar is, rechtstreeks vanuit iOS-functies. Maar de losstaande Shazam-app bestaat ook nog steeds en wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies, zoals deze. Eerder werkte Shazam al samen met Snapchat en het was ook al mogelijk om Shazam met Spotify te laten samenwerken, in plaats van Apple Music.