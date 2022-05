Made for iPhone-hoortoestellen gebruiken

Heb je binnenkort een hoortoestel nodig? Let dan op het logo ‘Made for iPhone’, want daarmee heb je als Apple-gebruiker veel meer functies tot je beschikking. Zo kun je muziek streamen en telefoongesprekken beantwoorden. Hoewel de naam de indruk wekt dat het alleen om iPhones gaat kun je een Made for iPhone-hoortoestel ook koppelen met je iPad of iPod touch.

Geschikte devices voor MFi hoortoestellen

Om gebruik te kunnen maken van de functies die we hieronder bespreken heb je in ieder geval nodig:

Welke MFi hoortoestellen kun je kopen?

De functies die we hieronder bespreken zijn alleen beschikbaar op hoortoestellen die dit ondersteunen. Er is een ruimte keuze uit modellen van bijvoorbeeld ReSound en Amplifon. Op deze pagina bij Apple vind je alle merken en modellen die het MFi-keurmerk hebben.

Made for iPhone-hoortoestel verbinden

Nadat je een Made for iPhone-hoortoestel gekoppeld hebt aan je Apple-device, gaat alle audio van dit device naar het hoortoestel. Zo kun je verbinden:

Controleer of Bluetooth is ingeschakeld via Instellingen > Bluetooth. Open de batterijklepjes op het hoortoestel. Ga op het Apple-device naar Instellingen > Toegankelijkheid > Horen. Selecteer Hoortoestellen. Sluit de batterijklepjes op het hoortoestel. Je Apple-device gaat nu zoeken. Onder MFi-hoortoestellen tik je op de naam van jouw hoortoestel. Tik op Koppel wanneer er op het scherm een koppelingsverzoek verschijnt. Heb je twee hoortoestellen, dan krijg je twee koppelingsverzoeken. Wacht even tot het koppelen gelukt is. Dit kan een minuut duren.

Zodra het hoortoestel wordt weergegeven bij MFi-hoortoestellen kun je het gebruiken. Wil je je hoortoestel bedienen vanaf het toegansscherm en het bedieningspaneel, dan moet je de optie Beheer vanaf toegangsscherm ingeschakeld laten.

Wanneer je het hoortoestel uitschakelt, wordt de verbinding met het Apple-device verbroken. Open en sluit de batterijklepjes van het hoortoestel om opnieuw verbinding te maken.

Wisselen tussen meerdere Apple-devices

Je kunt je hoortoestel met meerdere Apple-devices koppelen, bijvoorbeeld een iPhone of iPad. De verbinding wordt automatisch overgeschakeld zodra je audio op een ander apparaat gebruikt. Dit gebeurt ook als je op de iPad een film zit te kijken en op de iPhone een telefoontje binnenkrijgt. Wijzig je de instellingen, dan gebeurt dit ook op andere gekoppelde apparaten.

Om te koppelen met een tweede, derde en volgend Apple-device doe je het volgende:

Zorg dat alle apparaten met hetzelfde WiFi-netwerk verbonden zijn. Zorg dat alle apparaten met hetzelfde Apple ID zijn aangemeld bij iCloud. Volg de stappen voor het koppelen van het hoortoestel.

Een Made for iPhone-hoortoestel gebruiken

Heb je de koppeling tussen de iPhone en het hoortoestel gemaakt, dan kun je je via de iphone het volume luisteren of functies zoals Live Luisteren inschakelen. Je gebruikt hiervoor de instellingen of de activeringsknop om het toestel te bedienen.

Via Instellingen > Toegankelijkheid > Hoortoestellen kun je de voorkeuren kiezen, zoals beltonen afspelen via verbonden hoortoestellen of blijven luisteren naar media via je hoortoestel als je schakelt tussen Apple-apparaten. Dit heet ‘Handoff audio’.

Tik je in de Instellingen op de naam van je hoortoestel, dan kun je onder andere de verbindingsstatus bekijken, het volume aanpassen, audio-instellingen kiezen, Live Luisteren inschakelen of het hoortoestel loskoppelen. Vaak hebben fabrikanten ook nog een eigen app waarmee je instellingen kunt wijzigen.t

Gehoorfuncties voor mensen zonder hoortoestel

Heb je geen hoortoestel, dan vind je op de iPhone toch allerlei functies om je gehoor te ondersteunen of gesprekken beter te verstaan. Denk hierbij aan: