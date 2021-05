Je hoeft geen gehoorprobleem te hebben om profijt te hebben van deze apps. Met de apps uit dit lijstje kun je ook zorgen dat je oordopjes beter op jouw gehoor zijn afgestemd. Of check hoe goed je gehoor is en of er sprake is van gehoorverlies.

Gehoor testen met apps

Goed horen is belangrijk, daar zal iedereen het over eens zijn. Of je een goed gehoor hebt en alle frequenties goed kunt horen is een heel andere kwestie. Soms heb je wat moeite om anderen te verstaan, maar ben je nog niet zover om naar een audicien te gaan. Of misschien wil je dat jouw oordopjes beter rekening houden met jouw gehoorprofiel. In dat geval zijn er apps die je kunnen helpen. Je kunt thuis testen of je last hebt van gehoorverlies en je kunt met testjes zorgen dat je oortjes beter zijn afgesteld. Het is aan te raden om deze apps op een rustige plek te gebruiken, zodat je je goed kunt concentreren.

Op de iPhone vind je standaard al een optie om je gehoor te testen en het geluid van de AirPods en andere oortjes erop af te stemmen. Je vindt dit via Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel > Aangepaste koptelefoon. Zet de schakelaar aan en tik op Configuratie van aangepast geluid om de test te doen. Je moet nu met de oortjes in verschillende fragmenten luisteren en zeggen welke het beste klinkt.

Mimi

Niet iedereen weet het maar, de koptelefoons en oortjes die Apple verkoopt kun je verder afstemmen op je persoonlijke hoorvermogen. Als de iPhone weet wat jouw audiogram is, dan kunnen de AirPods daar bij de weergave van muziek rekening mee houden. Een audiogram is een grafiek die de gehoordrempel van een persoon weergeeft. Je kunt vanaf eind 2021 het audiogram van een professionele gehoormeting inlezen in de Gezondheid-app. Tot die tijd ben je aangewezen op apps zoals Mimi. Deze kan een audiogram maken en zorgen dat de weergave van muziek wordt aangepast. Zo mis je helemaal niets bij het luisteren van muziek.

Met Mimi kun je in een paar stappen je gehoor testen. Je gaat met je AirPods in een rustige kamer zitten en in vijf minuten heb je de test gedaan. Stapgewijs doorloop je de gehoortest en aan het einde krijg je twee meetwaarden, die je kunt gebruiken om het afspelen van muziek op de AirPods (of andere oortjes) te verbeteren. De Mimi-app is momenteel gekalibreerd voor de Apple EarPods, AirPods, AirPods Pro en de Sennheiser HDA 200 en 300. De nauwkeurigheid van het testresultaat is afhankelijk van het type hoofdtelefoon en van de hoeveelheid omgevingsgeluid. Wij hebben getest met de AirPods Max en kregen bovenstaand resultaat.

De app geeft een betrouwbare indruk en is helemaal gratis, maar echt leuk is het uitvoeren van de gehoortest niet. Na een minuut begin je al op de voortgangsbalk te kijken hoe lang het nog duurt. Je moet namelijk steeds dezelfde handeling doen: je vinger op het scherm leggen zodra je een geluid hoort en van het scherm halen als het geluid te zacht wordt. Saai maar betrouwbaar. Schakel HealthKit in om de data meteen in te lezen in de Gezondheid-app.

uHear

Let op: deze app is niet geoptimaliseerd voor grotere schermen. De functies werken echter wel gewoon.

Gehoorverlies gebeurt ongemerkt: je zet de muziek steeds luider of je hebt moeite om vrienden te verstaan. Het wordt veroorzaakt door dagelijkse blootstelling aan teveel lawaai en door luide muziek tijdens festivals. Om geconcentreerd te kunnen werken luister je de hele dag naar muziek via oordopjes en als je naar huis reist, sluit je je van anderen af door opnieuw muziek aan te zetten. Voor je het weet, moet je meer moeite doen om mensen te verstaan. Met uHear kun je vaststellen of het tijd is om eens de KNO-arts of audicien op te zoeken.

In minder dan 5 minuten weet je hoe het ervoor staat met jouw gehoor. Je voert daarbij een test uit, waarbij je oordopjes of een hoofdtelefoon draagt. Aan het einde van de test krijg je voor elk oor te zien of er sprake is van normaal gehoor of een (milde) vorm van gehoorverlies.

In totaal zijn er drie tests: de eerste is gericht op het vinden van het meest zachte geluid dat je nog kunt horen (5 minuten). Dit is vergelijkbaar met de test van Mimi, maar is qua geluiden een stuk gevarieerder. Daarna test je hoe goed je woorden kunt verstaan in een rumoerige omgeving (1 minuut). En tenslotte is er nog een vragenlijst, waarmee je een gehoorprofiel aanmaakt (2 minuten). Hier vind je een onderzoek in hoeverre uHear betrouwbaar en bruikbaar is.

De app is gemaakt door Unitron, een bedrijf dat hoortoestellen fabriceert. Je zou dus kunnen denken: ze proberen je een hoortoestel aan te praten. Maar dat valt mee: we voerden de test uit en dat leverde geen zorgwekkend gehoorverlies op.

SonicCloud

SonicCloud pakt het op een speelse manier aan. Dit is een app waarmee je je gehoor kunt testen, maar vooral ook waarmee je je koptelefoon beter kunt instellen. Met de resultaten wordt een geluidsprofiel gemaakt en vervolgens luister je naar muziek, radiostations, podcasts en telefoongesprekken op een manier die perfect is afgestemd op jouw gehoor. Je kunt de resultaten realtime verfijnen. SonicCloud werkt samen met HealthKit. Na het uitvoeren van de test kun je je audiogram in de Gezondheid-app importeren, als basis voor je persoonlijke geluid.

De app is fraai vormgegeven, met leuke animaties die het uitvoeren van de test echt tot een feestje maken. Er is ook goed nagedacht over de interface. Soms moet je vegen, soms moet je met pinch-en-zoom letters vergroten totdat je het geluid optimaal hoort. Je ontdekt ook welke letters je het beste kunt verstaan en je kunt de uitspraak van letters zoals S verfijnen.

SonicCloud is gratis te gebruiken, maar je moet wel eerst een account met naam, wachtwoord en e-mailadres aanmaken. Het doen van de test en het luisteren naar persoonlijk geluid ook gratis, maar alleen gedurende de eerste 30 dagen. Daarna moet je een abonnement afsluiten van een tientje per maand. Dit wordt automatisch verlengd. Wij probeerden de app gratis uit en verwijderden ‘m daarna weer zonder te betalen. Ben je echter veel bezig met je gehoor, dan kun je lid worden van de SonicCloud-familie.

Conclusie gehoortest-apps

We hebben drie verschillende apps getest, elk met een heel verschillende insteek. SonicCloud is veruit de leukste en meest afwisselende om te gebruiken. Je doorloopt meerdere testjes en kunt de resultaten gebruiken om je koptelefoon beter af te stemmen. Leuk is ook dat je ziet welke letters je het best kunt verstaan. Mimi is een solide keuze, is gratis en vereist ook op de langere termijn geen account of abonnement. Maar het uitvoeren van de test is wel vrij saai uHear kan een aardige aanvulling zijn. We vonden het uitvoeren van de gehoortest leuker om te doen dan bij Mimi en de test om gesprekken in geroezemoes te verstaan geeft ook weer nieuwe inzichten. Het is alleen jammer dat de app nog niet geoptimaliseerd is voor grotere schermen.

Gehoorbeschadiging voorkomen

Hoe voorkom je dat je slechter gaat horen? Neem geluidsabsorberende earplugs mee als je naar een concert gaat, luister niet de hele dag naar muziek, zelfs niet op een middelhoog volume. En zorg dat het geluidsvolume nooit te hoog staat. De iPhone laat met gele en rode blokjes zien als het geluid te hard is.

Mocht je toch een gehoorapparaat nodig hebben, dan zijn er tegenwoordig oplossingen die met iOS samenwerken. Sinds iOS 8 zijn er al speciale functies voor gehoorapparaten toegevoegd: de iPhone zorgde daarbij voor nieuwe generatie Made for iPhone-gehoorapparaten, waarvan de Resound LiNX de eerste was.

Apple heeft nog meer functies voor je gehoor, zoals deze:

Bekijk ook Staat je geluid niet te hard? Zo maken de koptelefoonmeldingen je bewuster Apple heeft veel functies die speciaal zijn gemaakt om je gezondheid in de gaten te houden. Ook een goed gehoor vinden ze belangrijk en met de koptelefoonmeldingen op de iPhone probeert Apple je voor gehoorbeschadiging te behoeden. Maar hoe werkt dit precies?

Openingsfoto: Shutterstock, foto door Adam Gregor