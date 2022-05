Beats kondigt regelmatig speciale uitvoeringen aan. Nadeel is dat ze vaak alleen in de VS verkrijgbaar zijn en bij een heel specifieke winkel. Deze Daily Paper-versie is wat dichter bij huis te vinden, namelijk de winkels van dit Nederlandse merk.

Daily Paper-oordopjes van Beats

De Beats Studio Buds kwamen vorig jaar op de markt in de kleuren zwart, wit en rood. Later voegde Beats nog meer kleuren toe. Maar zoek je iets heel speciaals, dan zijn deze Daily Paper-oortjes wat je nodig hebt. Het is ontstaan uit een samenwerking met het Amsterdamse kledingmerk Daily Paper, dat (mede) is opgericht door Abderrahmane Trabsini. Volgens hem is muziek voor Daily Paper ook heel belangrijk en daarom hebben ze voor de huidige SS22-collectie inspiratie gehaald uit de hip-hop-cultuur van de jaren 80 en 90. De oortjes met graffiti zijn in dezelfde stijl.



De oplaadcase is bezaaid met graffititeksten, terwijl de oortjes een rood Daily Paper-logo hebben. Technisch gezien zijn ze hetzelfde als de eerder verschenen Beats Studio Buds. Ze hebben geen stokje, maar verdwijnen grotendeels in je oor. Aan de buitenkant steekt de knop nog uit je oor. Deze is in te drukken om bijvoorbeeld de transparantiemodus in te schakelen. Ze zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking en hebben zes microfoons.

Grootste nadeel van deze oortjes is dat ze geen H1- of W1-chip hebben. Ze blijven gewoon doorspelen als je een oortje eruit haalt, omdat er geen oorherkenning in zit. Welk kun je ze gemakkelijk koppelen met je iPhone, iPad en desnoods met een Android-toestel. Wil je meer weten, lees dan onze Beats Studio Buds review. De speciale versie is vanaf 26 mei verkrijgbaar in de Daily Paper-winkels en online voor de gebruikelijke prijs van €149,-. Overigens was er ook al een Beats Studio3 met Daily Paper-opdruk, zo is te zien op het Instagram-account van Trabsini.

Bekijk ook Review: Beats Studio Buds, beter geluid dan de AirPods Pro? We hebben de Beats Studio Buds getest en in deze review vertellen we of ze net zo goed klinken als de AirPods Pro? Hoe handig is het design zonder steeltje? En mis je ook functies? We zetten alle voordelen en nadelen van de Beats Studio Buds voor je op een rij.

De Beats Studio Buds kosten €149,95 bij Apple maar elders vind je vaak betere prijzen.