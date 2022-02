Aan het werk met je nieuwe Mac

Als je net een nieuwe Mac hebt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk beginnen. Dit artikel geeft je een overzicht van de belangrijkste stappen, termen en trucjes om binnen no time lekker te kunnen werken op je nieuwe Mac. Dit zijn de onderwerpen die we behandelen:

Eerste stappen

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt ook als je gaat beginnen aan een nieuwe Mac. Doorloop eerst even deze vier stappen, zodat je een goede basis legt om zorgeloos aan de slag te kunnen.

#1 Mac configuren

Allereerst moet je je Mac instellen voordat je alle andere tips uit dit artikel kan gaan proberen. Gelukkig is het instellen van een Mac geen hogere wiskunde. Op het opstartscherm wordt duidelijk uitgelegd wat er precies van je wordt verwacht. Het is ook mogelijk om gegevens van je vorige pc over te zetten via de Windows Migratie Assistentie (link naar artikel dat nog moet worden goedgekeurd).

#2 Apple ID en iCloud instellen

Mocht je dat nog niet hebben gedaan tijdens het installatieproces, log dan even in met je Apple ID. Dit is je persoonlijke Apple-account waarmee je apps kunt kopen en je gegevens kunt synchroniseren tussen andere Apple-apparaten.

Heb je al een ander product van Apple? Log dan in met het Apple ID dat daarop is geregistreerd. In de Systeemvoorkeuren op je Mac onder het kopje Apple ID kun je vervolgens precies zien welke gegevens uit de cloud met je Mac worden gedeeld. Met behulp van de vinkjes bepaal je wat je wel en niet wil synchroniseren. Hier volgen nog wat tips over iCloud op je Mac, de online opslagdienst van Apple:

Daarna is het belangrijk om even te controleren of je Mac up-to-date is. Als er een update beschikbaar is, zie je een rode één bij het app-icoon van de Systeemvoorkeuren. Een update kun je vervolgens installeren door in Systeemvoorkeuren naar Software-update te gaan. Je kunt je Mac ook automatisch updates laten downloaden en installeren. Vink hiervoor de optie Werk mijn Mac automatisch bij aan.

#4 Apps downloaden uit App Store

Nu je Mac over de laatste software beschikt, kun je al je favoriete apps downloaden. De App Store op je Mac bevat tal van apps die je helpen plannen, programmeren of presenteren. Ga bijvoorbeeld op zoek naar populaire apps van Pixelmator Pro of Evernote.

Bekijk ook Mac App Store: alles over Apple's softwarewinkel voor macOS De Mac App Store bestaat al sinds 2011 en biedt je de mogelijkheid om in een veilige omgeving apps te ontdekken en te downloaden. Lees in deze uitleg alles over de Mac App Store en de vernieuwingen die eraan komen!

Belangrijkste termen

Om de werkomgeving op je Mac beter te begrijpen en gebruiken, moet je op de hoogte zijn van de belangrijkste termen. Dit zijn de belangrijkste begrippen die je moet kennen:

Dock

Onderaan je scherm vindt je het Dock. Hier zie je in één oogopslag je favoriete apps, je recent geopende programma’s en de prullenbak. De volgorde is gemakkelijk aan te passen door met je muis op één van de icoontjes te gaan staan, zodat je deze vervolgens kunt verslepen. Om het Dock automatisch te verbergen, ga je naar Systeemvoorkeuren. Daar klik je op Dock en vink je de optie Toon/verberg automatisch aan.

Hier zijn enkele tips over het Mac-dock:

Launchpad

De Launchpad geeft een mooi overzicht van alle apps die op je Mac zijn geïnstalleerd. Bepaal de volgorde van de apps door ze vast te pakken met je muis en ze te slepen. De apps kun je op die manier ook groeperen in mapjes. Vanuit de Launchpad kun je het Dock verder personaliseren. Je kunt eenvoudig apps van en naar het Dock slepen om apps toe te voegen of ze er juist uit te verwijderen. Om snel bij de Launchpad te komen, knijp met je duim en drie vingers op het trackpad, klik je op het symbooltje met negen apps in het Dock of druk je op F4.

Bekijk ook Launchpad gebruiken op de Mac om snel apps te openen Met Launchpad in macOS kun. je snel apps openen en zoeken op de Mac. In deze tip vertellen we wat er met Launchpad allemaal mogelijk is en hoe je het zo slim mogelijk kunt gebruiken.

Menubalk

Aan de bovenkant van het scherm vind je de menubalk. Deze past zich aan aan de applicatie die is geopend. Aan de rechterkant vind je het Mac Bedieningspaneel waar je vlug de instellingen van je Mac kunt aanpassen. De linkerkant van de menubalk geeft je snelle toegang tot de opties binnen een programma. Je kunt de menubalk aanpassen met deze tips.

Bekijk ook Zo werkt het Bedieningspaneel op de Mac Sinds macOS Big Sur heb je ook op de Mac een Bedieningspaneel, met snelle toegang tot allerlei functies. Lees hier wat je ermee kunt en hoe je het aanpast.

Spotlight

Als je geen zin hebt om tegen je computer te praten, is dit is een ideaal alternatief voor Siri. Spotlight zoekt in documenten, rekent je sommen uit en geeft je het laatste weerbericht. Deze zoekbalk is snel tevoorschijn te toveren met de toetsencombinatie command (cmd) + spatie of klik op het vergrootglas in de menubalk.

Bekijk ook Slimmer zoeken met Spotlight op de Mac Levert een zoekopdracht in Spotlight op de Mac niet het gewenste resultaat op? Wij leggen uit hoe je sneller kan zoeken op de Mac met deze slimme tips.

Finder

Zoek, open of verwijder je documenten met Finder. Al de bestanden die je op je Mac hebt staan, zijn te vinden hier terug te vinden. Geef je documenten een kleurtje geven met een tag, zodat je ze in één oogopslag kan vinden. Doe een rechtermuisklik, met twee vingers tegelijk klikken, op een document en kies een zogenoemde tag.

Hieronder vind je nog een paar handige tips over Finder, zodat je optimaal al je bestanden kunt beheren.

Time Machine

Time Machine kopieert snel en gemakkelijk de gegevens van je Mac kopiëren naar een externe opslagschijf. Door je belangrijke documenten, mails en foto’s daarop op te slaan, heb je ze altijd achter de hand voor het geval er iets met je Mac gebeurt. In dit artikel lees je hoe je een Time Machine-backup maakt. Wil je meer tips over Time Machine? Lees dan deze artikelen eens door.

Bekijk ook Time Machine backups maken van je Mac: dit moet je weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en op deze pagina leggen we uit hoe het werkt.

Veelvoorkomende toetsencombinaties

Sommige taken op je Mac verlopen een stukje sneller als je een toetsencombinatie gebruikt. Met het behulp van je toetsenbord sluit je bijvoorbeeld apps, kopieer je tekst of maak je een nieuwe mappen aan. Vaak gebruik je hiervoor de toetsen die zijn te herkennen aan deze symbolen:

Command (cmd), als symbool: ⌘

Shift, als symbool: ⇧

Option (alt), als symbool: ⌥

Control (ctrl), als symbool: ⌃

Functie (fn)

Hier volgen de belangrijkste toetsencombinaties voorop je Mac:

Cmd + X: Knip het geselecteerde item.

Cmd + V: Plak het geselecteerde item.

Cmd + C: Kopieer het geselecteerde item.

Cmd + Z: Ongedaan maken van vorige actie.

Cmd + S: Item opslaan.

Fn + backspace: delete tekst.

Cmd + T: Nieuw tabblad openen binnen een programma.

Cmd + P: Pagina of document printen.

Cmd + M: Programma in de voorgrond minimaliseren in het Dock.

Alt + cmd + Spatiebalk: Open het keuzemenu voor emoji’s.

Cmd + tab: Schakelen tussen openstaande programma’s.

Shift + cmd + N: Nieuwe map aanmaken in Finder.

Een Magic Keyboard kost €109 in de Apple Store.

Shift + cmd + 5: Hiermee open je het menu op een schermafbeelding of -video te maken.

Shift + cmd + Q: Uitloggen als macOS-gebruiker. Dit moet je hierna even bevestigen. Meteen zonder bevestigen uitloggen? Druk dan op alt + shift + cmd + Q.

Cmd + cijfer: In Safari kun je snel schakelen tussen de openstaande tabbladen door command in te drukken in combinatie met een nummer op je toetsenbord. Safari schakelt vervolgens naar het tabblad dat overeenkomt met dat getal.

Instellingen

In de Systeemvoorkeuren kun je van alles veranderen aan je Mac. Struin daar eens een keertje doorheen om te zien wat je allemaal wel niet kunt aanpassen naar jouw wensen. Hier volgen een paar handige instellingen die je kunt proberen:

Scrollrichting

Als je van een Windows pc komt, ben je misschien nog niet gewend aan het feit dat de scrollrichting van de muis op je Mac precies andersom werkt. Hoewel het erg snel went, kun je het eenvoudig omwisselen. Ga daarvoor naar:

Systeemvoorkeuren -> Trackpad -> Scrollen en zoomen.

Vink Scrollrichting: natuurlijk uit.

Je zult zien dat het scrollen nu is omgekeerd. Onder het kopje Meer gebaren zie je hoe je door te swipen en te vegen over het trackpad sneller kun navigeren.

Focus/Niet Storen

Ongestoord aan het werk op je Mac kan met de optie Niet Storen, dat tegenwoordig onderdeel is van de nieuwe Focus-functie. Je zet het aan via het bedieningspaneel door op het maantje te klikken. Wil je weten hoe je deze functie op vaste tijdstippen aan kunt laten gaan? Check dit artikel dan even.

Bekijk ook Niet Storen: meer rust op je iPhone, iPad en Mac Word je gek van de vele meldingen op je iPhone, iPad of Mac? Met Niet Storen heeft Apple een reeks functies die ervoor zorgen dat je rustig kunt werken, zonder continu gestoord te worden. In deze gids leggen we alle opties uit.

Interactieve hoeken

Met de hulp van interactieve hoeken krijg je in één simpele beweging een hoop voor elkaar. Ga met je muis naar één van de vier hoeken van het scherm en open met het grootste gemak de Launchpad of vergrendel je Mac. In ons artikel over interactieve hoeken lees je er meer over.

Bekijk ook Zo gebruik je de interactieve hoeken op je Mac Met interactieve hoeken op de Mac verhoog je je productiviteit. Je opent bijvoorbeeld snel Mission Control , maar bekijkt ook snel je bureaublad of opent het Bedieningspaneel. Wat kun je allemaal met interactieve hoeken en wat is het? In deze tip leggen we het je uit.

Handoff

Als je meerdere apparaten van Apple hebt, dan is Handoff een ideale functie. Hierdoor kun je beginnen met het lezen van een artikel op je iPhone en lees je vervolgens moeiteloos verder op je Mac. Hier lees je wat je nog meer moet doen om Handoff te gebruiken.

Bekijk ook Zo werkt Handoff voor Mac, iPhone en iPad Alles over Handoff op Mac, iPhone en iPad. In deze gids lees je hoe Handoff werkt en welke oplossingen er zijn als het niet werkt.

iCloud-Sleutelhanger

Vergeet je ook altijd je wachtwoord? Stel dan iCloud-sleutelhanger in! Het bewaart je gegevens, vult ze automatisch in als je ze nodig hebt en kan zelfs moeilijke wachtwoorden voor je verzinnen. In onderstaand uitlegartikel vertellen we hoe je het instelt, zodat je je wachtwoorden niet meer kunt vergeten.

Bekijk ook iCloud Sleutelhanger (Keychain): alles over wachtwoorden beheren op iOS en macOS iCloud Sleutelhanger (Keychain) is Apple's oplossing om wachtwoorden te beheren op de iPhone, iPad en Mac. Je kunt ze gemakkelijk invullen in apps en op het web. In deze uitleg lees je alles over iCloud Sleutelhanger.

Zoek je de Mac gebruikershandleiding van Apple? Die vind je onder andere hier:

Bekijk ook Mac handleiding: de gebruiksaanwijzing voor jouw iMac bekijken en downloaden Ben je op zoek naar een Mac handleiding? Apple levert standaard geen gebruiksaanwijzing voor de iMac in de doos mee, maar je kunt deze wel online vinden. Daarnaast hebben we een stappenplan voor het instellen van je iMac, Mac mini of andere desktop Mac.

Accessoires

Wil je nog meer uit je Mac halen? Dan hebben we hier een aantal accessoires op een rijtje gezet. Soms kan een losse muis of een los toetsenbord ervoor zorgen dat je net even wat prettiger werkt op je nieuwe Mac. En met een hub kun je apparaten aansluiten die géén USB-C-aansluiting hebben.

Met een hub kun je bijvoorbeeld ook wat meer werkruimte creëeren door een externe beeldscherm aan te sluiten. Denk ook goed na over hoe je je Mac wil beschermen. Er zijn Macbook Pro-hoezen die voorkomen dat je dure aankoop beschadigd raakt. Of neem een kijkje bij onze selectie van MacBook Air-hoezen. Tot slot, de laatste tijd ben je misschien veel aan het videobellen en dan heb je een webcam nodig om scherp in beeld te zijn.

Heb je nog geen Mac en wil je weten welke je zoal kunt kiezen? Bekijk dan ons overzicht MacBook kopen of oriënteer je op de iMacs van dit moment.

Bekijk ook MacBook kopen: de koopgids voor de aanschaf van jouw MacBook Wil je een MacBook kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over modellen, prijzen van Macbook Pro en MacBook Air, welk model bij jou past.