Op de Mac kun je tags toewijzen aan bestanden en mappen, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. In deze tip leggen we uit wat je zoal met tags in macOS doen en wat het verschil is met slimme mappen.

macOS tags

Tags kunnen handig zijn als je meerdere bestanden hebt die verspreid staan en je ze toch snel terug wilt vinden. We vertellen in dit artikel alles over tags en wat het verschil is met slimme mappen, een andere manier om bestanden bij elkaar te zetten.

Wat zijn tags?

Tags zijn digitale labels die het makkelijk maken om specifieke bestanden te vinden op je Mac. Je kunt zoveel tags aan een bestand of map toevoegen als je wilt. De tags worden gesynchroniseerd via iCloud, zodat je ook op andere Macs de juiste bestanden kunt terugvinden. Tags zijn op de iPhone en iPad terug te vinden in de Bestanden-app.

Tags bestaan al sinds OS X 10.9 Maverics, dus je kunt het ook op oudere Macs gebruiken.

Bestanden en mappen taggen

Je kunt ieder bestand en iedere map in macOS een tag geven. Met dit label maak je het bestand gemakkelijk vindbaar op je Mac. De optie om een tag toe te voegen zie je zodra je een bestand op wil slaan op je Mac of wanneer je met de rechtermuisknop op een bestand of map klikt. Eenmaal getagd, kun je het item altijd terugvinden in de navigatiekolom van ieder Finder-venster op je Mac. Je kunt per bestand en map zoveel tags toevoegen als je zelf wilt.

Tags kun je op veel verschillende manieren toevoegen aan bestanden. Hier zijn er een aantal mogelijkheden:

Wil je een nieuw bestand opslaan met een tag? Vul dan, tijdens het opslaan van je bestand, de naam van de tag bij de Tags-balk in en druk op Enter. Je kunt de naam van de tag ook selecteren met je muis uit het lijstje met tags.

Je kunt mappen en bestanden in Finder naar de tag in de navigatiekolom van het Finder-venster slepen om het label aan die bestanden te plakken. Dat is met name handig wanneer je grote groepen bestanden in één keer wilt taggen.

Ctrl-klik op ieder bestand in de Finder en label het document met een tag via de optie ‘Tags’ in het snelmenu.

Tags die je aan een bestand hebt toegevoegd, zijn overal op je Mac te zien. Als je je bestanden via iCloud deelt, dan zijn op alle Macs de tags te zien die jij hebt toegevoegd aan de bestanden. Tags zijn op je iPhone of iPad alleen te zien in de Bestanden-app en nergens anders, maar dat wil niet zeggen dat ze verdwenen zijn.

Nieuwe tags toevoegen

Wil je een tag toevoegen die nog niet bestaat? Vul dan gewoon de naam van de nieuwe tag in bij de Tags-balk. macOS maakt dan automatisch een nieuwe tag aan. De functie dient als een soort label voor bestanden op je Mac, maar werkt praktisch gesproken eerder als een uitgebreide trefwoorden-functie. Daarom is het ook enorm belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over de naam en de functie van de nieuwe tag. Anders heb je binnen een mum van tijd honderden labels en kun je alsnog niets meer terug vinden.

Tags aanpassen

Een nieuwe tag heeft standaard nog geen kleur. Om een tag een kleur te geven, Ctrl-klik je op het label in een Finder-venster (het maakt niet uit waar, zolang het maar in Finder is) en klik je op de kleur van eigen wens. Je kunt kiezen uit zeven verschillende kleuren.

Als je heel veel tags op je Mac gebruikt, dan zul je al snel merken dat niet alle tags in de navigatiekolom van Finder verschijnen. Dat geldt trouwens ook voor de tags die verschijnen in het snelmenu zodra je Ctrl-klikt. Wil je bepalen welke tags op die plekken verschijnen? Ga dan naar Finder > Voorkeuren en klik in het venster Finder-voorkeuren op ‘Tags’. Hier kun je selecteren welke tags verschijnen in de navigatiekolom en het snelmenu.

Tags tonen in het dock

Wil je ook je getagde bestanden in het dock kunnen zien? Klik en sleep dan een tag in de navigatiekolom van het Finder-venster naar het dock. Je kunt een tag – net zoals alle andere mappen in macOS – aan de rechterzijde van het dock plaatsen naast de prullenmand. Op dat moment maakt je Mac een snelkoppeling voor de tag in het dock.

Tags verzamelen in slimme mappen

Soms wil je de bestanden van meerdere tags tegelijkertijd kunnen bekijken. Hiervoor zou je meerdere vensters kunnen openen, of een systeem kunnen bedenken van hoofd- en subtags om alle bestanden te organiseren. Je kunt ook tags een algemene voornaam geven en een specifieke achternaam, om ze dan vervolgens te laten verzamelen door een slimme map. Een slimme map lijkt in zeker zin veel op een tag: hij verzamelt zijn inhoud op basis van de zoekcriteria die jij er aan toevoegt. En een van die criteria is welke tag een bestand heeft.

Een slimme map maak je in Finder via Archief > Nieuwe slimme map of via de sneltoets Option+Cmd+N. Klik op de plus-knop in het Finder-venster dat nu verschijnt om een zoekregel toe te voegen voor de slimme map. Klik in het eerste uitklapmenu op ‘Andere’ om de volledige lijst met zoekcriteria te openen en selecteer de optie ‘Tags’ (je vindt hem meteen als je er op zoekt in de zoekbalk). Stel nu de regel van de map in op ‘Tag’, ‘Bevat’ en tot slot de algemene naam die je bij je tags gebruikt.

We hebben bijvoorbeeld een hele reeks tags met de naam ‘iCulture januari’, ‘iCulture februari’, enzovoort. Door de slimme map te laten zoeken naar tags die de tekst ‘iCulture’ bevatten, krijgen we automatisch een map die alle bestanden van iCulture automatisch bij elkaar zet.

