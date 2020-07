Wist je dat je in het dock op je Mac ook een website-snelkoppeling kunt plaatsen? Handig voor één of twee van je favoriete websites. Met deze tip laten we je zien hoe je dat kunt doen.

Het dock op je Mac kun je gebruiken voor handige snelkoppelingen naar je meestgebruikte programma’s en mappen. Wist je dat je er ook snelkoppelingen naar websites in kunt slepen? Met deze tip laten we je zien hoe je een veelgebruikte website in je dock zet, zodat je deze snel kunt oproepen zonder eerst je browser te hoeven openen.



Snelkoppeling naar website in het dock

Wil je een snelkoppeling van je favoriete website(s) altijd bij de hand hebben, dan kun je een bladwijzer maken in Safari. Wil je een specifieke website nog sneller kunnen openen, dan kun je een snelkoppeling maken in het dock. Dat doe je zo:

Open Safari op je Mac en voer de url in van je favoriete website, bijvoorbeeld iCulture.nl of Apple.com. Ga naar de website.

Klik eerst op de adresbalk. Vervolgens klik je in de adresbalk op het icoon van de website dat naast de url staat en houdt al slepende je linkermuisknop ingedrukt. Sleep de url nu naar de rechterkant van je dock, naast je prullenmand.

Laat je linkermuisknop los.

Je zult zien dat je aangemaakte snelkoppeling nu wordt weergegeven als een wereldbol. Wanneer je op de wereldbol klikt wordt Safari geopend en je favoriete website direct geladen. Wil je de snelkoppeling verwijderen? Sleep ‘m dan uit je dock.

Bekijk ook Zo werkt het synchroniseren van bladwijzers met iCloud tussen je apparaten Dankzij iCloud kun je bladwijzers uitwisselen tussen meerdere apparaten. Websites die je vaker wilt bezoeken vind je op die manier snel weer terug, ongeacht of je Safari, Chrome of Firefox als webbrowser gebruikt.

Alleen rechts in het dock

Het aanmaken van een website-snelkoppeling luistert nauw. Het werkt namelijk alleen wanneer je hem helemaal rechts in het dock sleept. Je kunt een website-snelkoppeling helaas niet tussen je programma’s zetten. Ook werkt het niet wanneer je alleen de url in je adresbalk vastpakt; je moet echt het icoon naast de url slepen. Als je meerdere snelkoppelingen naast elkaar zet zijn de websites helaas lastig te onderscheiden. Je kunt alleen zien om welke website het gaat wanneer je er met je muis overheen gaat. Het is dus verstandig om deze tip alleen te gebruiken voor één of twee favoriete websites.

We hebben eerder een tip gemaakt hoe je het dock van je Mac weer kunt terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen. Handig als je heel veel aan het dock heb veranderd.