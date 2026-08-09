Apple’s Magic Keyboard

Bij elke desktop Mac wordt standaard een Magic Keyboard geleverd, maar je kunt het ook los aanschaffen, zodat je comfortabel kunt typen op een MacBook met extern scherm. Het Magic Keyboard heeft een oplaadbare batterij die ongeveer een maand meegaat. Opladen doe je met de meegeleverde kabel (usb-c bij de modellen vanaf 2024 en Lightning bij eerdere modellen). Het Magic Keyboard is gemaakt van aluminium en heeft toetsen met schaarmechanisme, waarop je prettig kunt typen. Er zit helaas geen toetsenbordverlichting in, maar hij ziet er wel erg strak uit.

Het losse toetsenbord is alleen verkrijgbaar in wit. Je hebt keuze uit drie modellen: zonder Touch ID, met Touch ID of een extra brede variant met numeriek toetsenblok. De grotere versie met numeriek toetsenblok is onze favoriet, omdat deze net wat uitgebreider is en een prettigere indeling heeft. Zo staan de pijltjestoetsen in een omgekeerde T, zonder dat het toetsenbord echt heel veel groter is.

Prijzen Magic Keyboard (usb-c) Nederlands QWERTY