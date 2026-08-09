Logitech Wave Keys werkplek

Handige Mac-toetsenborden voor thuis of op kantoor

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Met deze Mac-toetsenborden werk je het prettigst. Van Apple's eigen toetsenbord tot uitgebreide modellen van Logitech en andere merken.

Als je op kantoor of thuis werkt op een Mac, dan is een goed toetsenbord een prettige aanvulling op je werkopstelling. Zeker als je een MacBook gebruikt in combinatie met een los scherm, is het voor je werkhouding een stuk prettiger om een extern toetsenbord te gebruiken. In deze lijst met Mac-toetsenborden houden we rekening met speciale Mac-specifieke toetsen en andere functies die voor Mac-gebruikers van belang zijn. Dit zijn onze favoriete toetsenborden voor de Mac.

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Magic accessoires blauw

Apple’s Magic Keyboard

Bij elke desktop Mac wordt standaard een Magic Keyboard geleverd, maar je kunt het ook los aanschaffen, zodat je comfortabel kunt typen op een MacBook met extern scherm. Het Magic Keyboard heeft een oplaadbare batterij die ongeveer een maand meegaat. Opladen doe je met de meegeleverde kabel (usb-c bij de modellen vanaf 2024 en Lightning bij eerdere modellen). Het Magic Keyboard is gemaakt van aluminium en heeft toetsen met schaarmechanisme, waarop je prettig kunt typen. Er zit helaas geen toetsenbordverlichting in, maar hij ziet er wel erg strak uit.

Magic Keyboard met Touch ID: toetsenbord zonder en met numeriek toetsenblok.

Het losse toetsenbord is alleen verkrijgbaar in wit. Je hebt keuze uit drie modellen: zonder Touch ID, met Touch ID of een extra brede variant met numeriek toetsenblok. De grotere versie met numeriek toetsenblok is onze favoriet, omdat deze net wat uitgebreider is en een prettigere indeling heeft. Zo staan de pijltjestoetsen in een omgekeerde T, zonder dat het toetsenbord echt heel veel groter is.

Prijzen Magic Keyboard (usb-c) Nederlands QWERTY

Logitech MX Keys Mini aansluiting

Logitech MX Keys

Logitech staat bekend om de hoge kwaliteit computeraccessoires. Ze hebben meerdere toetsenborden in het assortiment, waarvan de MX Keys het meest bekend is. Er zit een klein deukje op elke toets, zodat je vingers er mooi op kunnen rusten. De toetsenborden zijn draadloos en hebben ook toetsenverlichting, zodat je in het donker kan zien op welke knoppen je drukt. Bovendien zit er een bewegingssensor in, waardoor het toetsenbord oplicht op het moment dat je in de buurt komt.

MX Keys close-up

Er zijn twee varianten: de MX Keys Mini is het meest compact en is te vergelijken met het kleine Magic Keyboard van Apple. Er is ook een fullsize model, dat simpelweg MX Keys heet. Bij Logitech kun je altijd kiezen uit verschillende toetsenbordindelingen, waarbij we de voorkeur geven aan QWERTY US. Maar Duits of Frans is er ook. Verder zijn er speciale MX Keys-toetsenborden voor de Mac uitgebracht. Die hebben wat aangepaste toetsen voor Mac-gebruikers, maar om heel eerlijk te zijn: met de normale versie kun je ook heel goed uit de voeten (en die is vaak net iets goedkoper). Let ook even op of er een polssteun meegeleverd is, want dat kan weer geld schelen. En lees onze uitgebreide review van de Logitech MX Keys voor Mac als je meer wilt weten.

Logitech Keys-To-Go 2 in wit

Logitech Keys-To-Go

De Logitech Keys-To-Go 2 is een draagbaar toetsenbord dat licht van gewicht is. Dit toetsenbord is bedoeld om in je tas mee te nemen, als je onderweg iets moet schrijven. Hij typt prettig dankzij de goede keytravel en heeft handige functietoetsen. Ook zit er een opvouwbare beschermklep bij, die het toetsenbord onderweg beschermt. Je kunt wisselen tussen drie apparaten en profiteert van een lange batterijduur. Jammer is dat er geen oplaadbare batterij in zit, maar dat het op knoopcelbatterijen werkt. Die gaan gelukkig wel drie jaar lang mee.

Lees onze Keys-To-Go review als je meer wilt weten.

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Review: Logitech Keys-To-Go 2 toetsenbord is erg draagbaar, maar typt toch fijn

Logitech heeft een nieuwe versie van het draagbare Keys-To-Go-toetsenbord: de Keys-To-Go 2. In deze review van de Logitech Keys-To-Go 2 lees je onze ervaringen, wat de positieve punten zijn en wat er beter kan.
Logitech Wave Keys toetsenbord

Logitech Wave Keys

Zoek je een ergonomisch toetsenbord, dan is de Logitech Wave Keys misschien iets voor jou. Deze is in tweeën gesplitst en heeft twee schuine delen, waardoor je je polsen minder hoeft te verdraaien en er minder druk op je polsen staat. Dit is prettig bij langdurig typen. Dankzij het golvende ontwerp heeft het toetsenbord een natuurlijke vorm. De toetsen zijn zacht en responsief, waardoor typen minder vermoeiend is. Ook maken de toetsen weinig geluid, zodat je ook in een werkomgeving met meerdere mensen lekker kunt werken. De batterij gaat drie jaar mee.

Logitech Ergo K860 toetsenbord

Logitech ergonomisch K860-toetsenbord

Als je iets bijzonders zoekt dat afwijkt van een standaardtoetsenbord, dan is dit Logitech ERGO K860-toetsenbord misschien wat voor jou. Het hoofddeel van het toetsenbord is gesplitst, met in het midden een verhoging. De toetsen zijn wat gekanteld, waardoor deze een stuk ergonomischer is dan een standaardtoetsenbord. Je merkt dat misschien wel met je huidige toetsenbord: eigenlijk zitten je polsen in een ongemakkelijke houding, omdat je je handen vergeleken met je arm gedraaid houdt. Bij dit toetsenbord hoeft dat niet, hoewel we er wel erg aan moesten wennen.

Los van de vorm zit er onderaan ook een armsteun van stof en kun je het toetsenbord wat hoger plaatsen. Er zitten Mac-specifieke toetsen op, dus je kunt hem eenvoudig gebruiken voor al je werkzaamheden. Het toetsenbord werkt volledig draadloos, al moet je wel gebruikmaken van losse batterijen. De toetsen werken met een schaarmechanisme en de button travel is vergelijkbaar met Apple’s toetsenborden. Lees ook onze uitgebreide review van de Logitech ERGO K860.

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De Logitech ERGO K860 heeft een bijzonder uiterlijk: dit toetsenbord is in tweeën gesplitst waardoor je volgens de fabrikant een natuurlijker houding aanneemt en minder last krijgt van allerlei kwaaltjes. Wij hebben de K860 getest om te kijken of dat zo is.
Logitech POP Icon Keys paars

Logitech POP Icon Keys

De Logitech POP Icon Keys is de opvolger van de POP Keys, maar nu zonder mechanische toetsen. Hij heeft een kleinere travel gekregen, is stiller en slanker en is ook nog eens een paar tientjes goedkoper geworden. Je kunt kiezen uit vier opvallende kleuren, waarbij de ‘saaie’ grijze variant voorzien is van felle groene en oranje toetsen. Wat ook opvalt, is dat de toetsen erg van elkaar gescheiden zijn. Dit is een leuk cadeautje voor bijvoorbeeld een tiener of iemand die gewoon gek is op vrolijke kleuren. Bekijk ook onze review van de Logitech POP Icon Keys.

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iCulture bekijkt: Logitech POP Icon Keys, opvallend en toch comfortabel

Logitech onthult vandaag de POP Icon Keys. Dit is de opvolger van de POP Keys, maar nu zonder mechanische toetsen. Hoe bevalt dit? Je leest het in deze review!
MX Mechanical toetsenbord

Meer Logitech-toetsenborden

Logitech is natuurlijk hét toetsenbordmerk. Er zijn diverse modellen en uitvoeringen, zodat er voor iedereen wel iets geschikts te vinden is. Op de website van Logitech vind je het volledige aanbod. Hier een greep uit de overige modellen:

  • Logitech MX Mechanical toetsenbord: met grotere key travel
  • Logitech MX Mechanical Mini: idem, maar in kleinere uitvoering
  • Logitech K120: simpel bedraad toetsenbord
  • Logitech K280e toetsenbord: budgetmodel
  • Logitech Signature K650 Comfort: middenklasse toetsenbord
  • Logitech Signature Slim K950: extra plat

Daarnaast zijn er ook nog allerlei gamingtoetsenborden, al dan niet bedraad en met vrolijke verlichting.

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Satechi-toetsenbord bedraad.

Satechi keyboard voor Mac

Dit volledige toetsenbord voor de Mac van Satechi heeft alle toetsen die je van een Mac keyboard wil hebben. Het toetsenbord is er in een draadloze en bedrade versie. De toetsen hebben een kleine inkeping voor prettiger typen en alle Mac-specifieke knoppen zoals Command zijn beschikbaar. Met de draadloze variant kun je meerdere Bluetooth-verbindingen opslaan, zodat je makkelijk kan wisselen. Behalve met de Mac werkt deze ook gemakkelijk met iOS samen. De batterij gaat op een enkele lading zo’n 80 uur mee en opladen doe je met een USB-C-kabel. Dit toetsenbord lijkt nog het meeste op dat van Apple, maar dan voor een veel lagere prijs.

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Razer-toetsenbord in meerdere kleuren.

Razer mechanisch toetsenbord

Als je denkt aan een toetsenbord voor de Mac, dan denk je misschien niet per se aan Razer. Razer is vooral bekend van de gamingtoetsenborden. Hoewel er dus geen Mac-specifieke functies op zitten, zijn ze wel prima te gebruiken in combinatie met de Mac. De toetsenborden zijn meestal wat klassieker en wat ruiger qua looks en indeling. Ook de button travel is vrij lang en als dat je ding is, is Razer een goede keuze. Het toetsenbord is bedraad en er zit kenmerkende gekleurde verlichting in. Het toetsenbord combineert de mechanische switch met een lichte toetsaanslag van een membraan. Er zit ook een polssteun op en is daardoor ideaal voor gamers. En wist je dat Philips Hue ook samenwerkt met Razer voor het meekleuren van je lampen?

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Keychron K3 keyboard

Keychron toetsenborden

Een lezerstip: de toetsenborden van Keychron. Die zijn volgens iCulture-lezer Stan voorzien van betere switches/stabilizers, ze zijn draadloos te gebruiken en er is een optie om de switches aan te passen door middel van hot-swap. Op die manier kun je de layout geschikt maken voor de Mac. Wij hebben er nog geen ervaring mee, maar mocht je het willen proberen: de meeste modellen kosten meer dan 100 euro.

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Bol logo

Bekijk Keychron-toetsenborden bij bol

Baseus toetsenbord

Goedkope toetsenborden voor je Mac

Zoek je een goedkoop toetsenbord voor de Mac, dan kun je bij de bovengenoemde merken terecht, ook bij Logitech.

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