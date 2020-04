Mac-toetsenborden: onze selectie van handige externe keyboards

Als je op kantoor of thuis werkt op een Mac, dan is een goed toetsenbord een prettige aanvulling op je werkopstelling. Zeker als je een MacBook gebruikt in combinatie met een los scherm, is het voor je werkhouding een stuk prettiger om een extern toetsenbord te gebruiken. In deze lijst met Mac-toetsenborden houden we rekening met speciale Mac-specifieke toetsen en andere functies die voor Mac-gebruikers van belang zijn. Dit zijn onze favoriete toetsenborden voor de Mac.



Apple’s Magic Keyboard

Bij elke desktop Mac wordt standaard een Magic Keyboard geleverd. Dit toetsenbord heeft een oplaadbare batterij die ongeveer een maand mee gaat. Opladen doe je met het meegeleverde Lightning-kabeltje. Het Magic Keyboard heeft een schaarmechanisme en is gemaakt van aluminium met stabiele toetsen. Er zit helaas geen toetsenbordverlichting in, maar hij ziet er wel erg strak uit. De versie met numeriek toetsenblok is onze favoriet, omdat deze net wat uitgebreider is en een prettigere indeling heeft. Zo staan de pijltjestoetsen in een omgekeerde T, zonder dat het toetsenbord echt heel veel groter is.

Apple’s toetsenbord is wel aan de prijzige kant. Mocht je nooit met cijfers werken, dan is de eenvoudige variant ook een goede keuze. De Magic Keyboard maken gebruik van een schaarmechanisme, dus ze zijn betrouwbaar en gaan lang mee.

Logitech Craft en MX Keys

Logitech staat bekend om de hoge kwaliteit computeraccessoires en ze hebben meerdere toetsenborden in het assortiment. We willen er twee uitlichten: de Logitech Craft en de MX Keys. De Logitech Craft is vooral bedoeld voor creatievelingen. De Craft heeft namelijke en draaiknop die je kan gebruiken in apps. Denk aan het aanpassen van de helderheid in Photoshop of de lijndikte in Illustrator. De MX Keys is een vergelijkbaar toetsenbord, maar dan zonder de draaiknop.

Bij beide toetsenborden zit er een kleine inkeping op elke toets, zodat je vingers er mooi op kunnen rusten. De toetsenborden zijn draadloos en hebben ook toetsenverlichting, zodat je ook in het donker kan zien op welke knoppen je drukt. De batterij van de Craft gaat bij intensiever gebruik ongeveer een week mee en bij de MX Keys is dat tien dagen. Opladen doe je met een USB-C-kabel. De toetsenborden hebben specifieke toetsen voor zowel Mac als Windows, dus je kan hem makkelijk op beide besturingssystemen gebruiken.

Satechi keyboard voor Mac

Dit volledige toetsenbord voor de Mac van Satechi heeft alle toetsen die je van een Mac keyboard wil hebben. Het toetsenbord is er in een draadloze en bedrade versie. De toetsen hebben een kleine inkeping voor prettiger typen en alle Mac-specifieke knoppen zoals Command zijn beschikbaar. Met de draadloze variant kan je meerdere Bluetooth-verbindingen opslaan, zodat je makkelijk kan wisselen. Behalve met de Mac werkt deze ook gemakkelijk met iOS samen. De batterij gaat op een enkel lading zo’n 80 uur mee en opladen doe je met een USB-C-kabel. Dit toetsenbord lijkt nog het meeste op die van Apple, maar dan voor een veel lagere prijs.

Trust Nado toetsenbord

Trust is een bekend merk wat betreft computeraccessoires voor een niet al te hoge prijs. Zo ook dit draadloze Nado-toetsenbord. Je kan wel zien waar dit toetsenbord op geïnspireerd is: Apple’s eigen Magic Keyboard. Met de aluminium behuizing en witte toetsen past deze keyboard prima bij je Mac. Voor een lage prijs heb je een heel eenvoudig toetsenbord, maar wel met speciale Mac-toetsen die je nodig hebt. De stroom haalt hij uit drie AAA-batterijen. Een toetsenbord zonder fratsen dus.

Razer mechanisch toetsenbord

Als je denkt aan een toetsenbord voor de Mac, dan denk je misschien niet per se aan Razer. Razer is vooral bekend van de gamingtoetsenborden. Hoewel er dus geen Mac-specifieke functies op zitten, zijn ze wel prima te gebruiken in combinatie met de Mac. De toetsenborden zijn meestal wat klassieker en wat ruiger qua looks en indeling. Ook de button travel is vrij lang en als dat je ding is, is Razer een goede keuze. Het toetsenbord is bedraad en er zit kenmerkende kleurde verlichting in. Het toetsenbord combineert de mechanische switch met een lichte toetsaanslag van een membraan. Er zit ook een polssteun op en is daardoor ideaal voor gamers. En wist je dat Philips Hue ook samenwerkt met Razer voor het meekleuren van je lampen? Meer daarover lees je in ons aparte artikel over Philips Hue Entertainment.

Op zoek naar nog meer toetsenborden voor de Mac? Check ook onze lijst met compacte Bluetooth-toetsenborden voor iPhone, iPad en Apple TV, die je ook kan gebruiken in combinatie met je Mac.