Handige Mac-toetsenborden voor thuis of op kantoor
Als je op kantoor of thuis werkt op een Mac, dan is een goed toetsenbord een prettige aanvulling op je werkopstelling. Zeker als je een MacBook gebruikt in combinatie met een los scherm, is het voor je werkhouding een stuk prettiger om een extern toetsenbord te gebruiken. In deze lijst met Mac-toetsenborden houden we rekening met speciale Mac-specifieke toetsen en andere functies die voor Mac-gebruikers van belang zijn. Dit zijn onze favoriete toetsenborden voor de Mac.
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Apple’s Magic Keyboard
Bij elke desktop Mac wordt standaard een Magic Keyboard geleverd, maar je kunt het ook los aanschaffen, zodat je comfortabel kunt typen op een MacBook met extern scherm. Het Magic Keyboard heeft een oplaadbare batterij die ongeveer een maand meegaat. Opladen doe je met de meegeleverde kabel (usb-c bij de modellen vanaf 2024 en Lightning bij eerdere modellen). Het Magic Keyboard is gemaakt van aluminium en heeft toetsen met schaarmechanisme, waarop je prettig kunt typen. Er zit helaas geen toetsenbordverlichting in, maar hij ziet er wel erg strak uit.
Het losse toetsenbord is alleen verkrijgbaar in wit. Je hebt keuze uit drie modellen: zonder Touch ID, met Touch ID of een extra brede variant met numeriek toetsenblok. De grotere versie met numeriek toetsenblok is onze favoriet, omdat deze net wat uitgebreider is en een prettigere indeling heeft. Zo staan de pijltjestoetsen in een omgekeerde T, zonder dat het toetsenbord echt heel veel groter is.
Prijzen Magic Keyboard (usb-c) Nederlands QWERTY
Logitech MX Keys
Logitech staat bekend om de hoge kwaliteit computeraccessoires. Ze hebben meerdere toetsenborden in het assortiment, waarvan de MX Keys het meest bekend is. Er zit een klein deukje op elke toets, zodat je vingers er mooi op kunnen rusten. De toetsenborden zijn draadloos en hebben ook toetsenverlichting, zodat je in het donker kan zien op welke knoppen je drukt. Bovendien zit er een bewegingssensor in, waardoor het toetsenbord oplicht op het moment dat je in de buurt komt.
Er zijn twee varianten: de MX Keys Mini is het meest compact en is te vergelijken met het kleine Magic Keyboard van Apple. Er is ook een fullsize model, dat simpelweg MX Keys heet. Bij Logitech kun je altijd kiezen uit verschillende toetsenbordindelingen, waarbij we de voorkeur geven aan QWERTY US. Maar Duits of Frans is er ook. Verder zijn er speciale MX Keys-toetsenborden voor de Mac uitgebracht. Die hebben wat aangepaste toetsen voor Mac-gebruikers, maar om heel eerlijk te zijn: met de normale versie kun je ook heel goed uit de voeten (en die is vaak net iets goedkoper). Let ook even op of er een polssteun meegeleverd is, want dat kan weer geld schelen. En lees onze uitgebreide review van de Logitech MX Keys voor Mac als je meer wilt weten.
Logitech Keys-To-Go
De Logitech Keys-To-Go 2 is een draagbaar toetsenbord dat licht van gewicht is. Dit toetsenbord is bedoeld om in je tas mee te nemen, als je onderweg iets moet schrijven. Hij typt prettig dankzij de goede keytravel en heeft handige functietoetsen. Ook zit er een opvouwbare beschermklep bij, die het toetsenbord onderweg beschermt. Je kunt wisselen tussen drie apparaten en profiteert van een lange batterijduur. Jammer is dat er geen oplaadbare batterij in zit, maar dat het op knoopcelbatterijen werkt. Die gaan gelukkig wel drie jaar lang mee.
Lees onze Keys-To-Go review als je meer wilt weten.
Logitech Wave Keys
Zoek je een ergonomisch toetsenbord, dan is de Logitech Wave Keys misschien iets voor jou. Deze is in tweeën gesplitst en heeft twee schuine delen, waardoor je je polsen minder hoeft te verdraaien en er minder druk op je polsen staat. Dit is prettig bij langdurig typen. Dankzij het golvende ontwerp heeft het toetsenbord een natuurlijke vorm. De toetsen zijn zacht en responsief, waardoor typen minder vermoeiend is. Ook maken de toetsen weinig geluid, zodat je ook in een werkomgeving met meerdere mensen lekker kunt werken. De batterij gaat drie jaar mee.
Logitech ergonomisch K860-toetsenbord
Als je iets bijzonders zoekt dat afwijkt van een standaardtoetsenbord, dan is dit Logitech ERGO K860-toetsenbord misschien wat voor jou. Het hoofddeel van het toetsenbord is gesplitst, met in het midden een verhoging. De toetsen zijn wat gekanteld, waardoor deze een stuk ergonomischer is dan een standaardtoetsenbord. Je merkt dat misschien wel met je huidige toetsenbord: eigenlijk zitten je polsen in een ongemakkelijke houding, omdat je je handen vergeleken met je arm gedraaid houdt. Bij dit toetsenbord hoeft dat niet, hoewel we er wel erg aan moesten wennen.
Los van de vorm zit er onderaan ook een armsteun van stof en kun je het toetsenbord wat hoger plaatsen. Er zitten Mac-specifieke toetsen op, dus je kunt hem eenvoudig gebruiken voor al je werkzaamheden. Het toetsenbord werkt volledig draadloos, al moet je wel gebruikmaken van losse batterijen. De toetsen werken met een schaarmechanisme en de button travel is vergelijkbaar met Apple’s toetsenborden. Lees ook onze uitgebreide review van de Logitech ERGO K860.
Logitech POP Icon Keys
De Logitech POP Icon Keys is de opvolger van de POP Keys, maar nu zonder mechanische toetsen. Hij heeft een kleinere travel gekregen, is stiller en slanker en is ook nog eens een paar tientjes goedkoper geworden. Je kunt kiezen uit vier opvallende kleuren, waarbij de ‘saaie’ grijze variant voorzien is van felle groene en oranje toetsen. Wat ook opvalt, is dat de toetsen erg van elkaar gescheiden zijn. Dit is een leuk cadeautje voor bijvoorbeeld een tiener of iemand die gewoon gek is op vrolijke kleuren. Bekijk ook onze review van de Logitech POP Icon Keys.
Meer Logitech-toetsenborden
Logitech is natuurlijk hét toetsenbordmerk. Er zijn diverse modellen en uitvoeringen, zodat er voor iedereen wel iets geschikts te vinden is. Op de website van Logitech vind je het volledige aanbod. Hier een greep uit de overige modellen:
- Logitech MX Mechanical toetsenbord: met grotere key travel
- Logitech MX Mechanical Mini: idem, maar in kleinere uitvoering
- Logitech K120: simpel bedraad toetsenbord
- Logitech K280e toetsenbord: budgetmodel
- Logitech Signature K650 Comfort: middenklasse toetsenbord
- Logitech Signature Slim K950: extra plat
Daarnaast zijn er ook nog allerlei gamingtoetsenborden, al dan niet bedraad en met vrolijke verlichting.
Satechi keyboard voor Mac
Dit volledige toetsenbord voor de Mac van Satechi heeft alle toetsen die je van een Mac keyboard wil hebben. Het toetsenbord is er in een draadloze en bedrade versie. De toetsen hebben een kleine inkeping voor prettiger typen en alle Mac-specifieke knoppen zoals Command zijn beschikbaar. Met de draadloze variant kun je meerdere Bluetooth-verbindingen opslaan, zodat je makkelijk kan wisselen. Behalve met de Mac werkt deze ook gemakkelijk met iOS samen. De batterij gaat op een enkele lading zo’n 80 uur mee en opladen doe je met een USB-C-kabel. Dit toetsenbord lijkt nog het meeste op dat van Apple, maar dan voor een veel lagere prijs.
Razer mechanisch toetsenbord
Als je denkt aan een toetsenbord voor de Mac, dan denk je misschien niet per se aan Razer. Razer is vooral bekend van de gamingtoetsenborden. Hoewel er dus geen Mac-specifieke functies op zitten, zijn ze wel prima te gebruiken in combinatie met de Mac. De toetsenborden zijn meestal wat klassieker en wat ruiger qua looks en indeling. Ook de button travel is vrij lang en als dat je ding is, is Razer een goede keuze. Het toetsenbord is bedraad en er zit kenmerkende gekleurde verlichting in. Het toetsenbord combineert de mechanische switch met een lichte toetsaanslag van een membraan. Er zit ook een polssteun op en is daardoor ideaal voor gamers. En wist je dat Philips Hue ook samenwerkt met Razer voor het meekleuren van je lampen?
Keychron toetsenborden
Een lezerstip: de toetsenborden van Keychron. Die zijn volgens iCulture-lezer Stan voorzien van betere switches/stabilizers, ze zijn draadloos te gebruiken en er is een optie om de switches aan te passen door middel van hot-swap. Op die manier kun je de layout geschikt maken voor de Mac. Wij hebben er nog geen ervaring mee, maar mocht je het willen proberen: de meeste modellen kosten meer dan 100 euro.
Goedkope toetsenborden voor je Mac
Zoek je een goedkoop toetsenbord voor de Mac, dan kun je bij de bovengenoemde merken terecht, ook bij Logitech.
Maar kijk ook eens naar deze:
- Baseus K01B toetsenbord: lijkt op de Logitech POP Icon Keys, maar dan een stuk goedkoper
- iMoshion Bluetooth toetsenbord: is ook geschikt voor draadloze gaming
- XtremeMac toetsenbord: dit is opvouwbaar
- Trust toetsenborden: een enorme collectie betaalbare toetsenborden
- Bluebuilt toetsenborden: huismerk van Coolblue, met 5 jaar garantie
Op zoek naar nog meer toetsenborden voor de Mac? Check ook onze lijst met compacte Bluetooth-toetsenborden voor iPhone, iPad en Apple TV, die je ook kan gebruiken in combinatie met je Mac. Als je ook nog een passende muis voor je Mac zoekt, hebben we daar ook een aparte lijst voor.