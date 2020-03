Als je vaak moet thuiswerken, is het wel zo fijn als je wat extra aansluitingen hebt op je MacBook. In deze gids zetten we de beste USB-hubs en docking stations voor je op een rij. Zo koppel je makkelijk in één keer meerdere accessoires aan je Mac of MacBook.

Waarom een MacBook hub of dock?

Met een USB-C hub of docking station breid je de mogelijkheden van je Mac uit. Ze zijn ook zeer geschikt als je moet thuiswerken, zodat je bijvoorbeeld een beeldscherm, bekabelde muis of een geheugenstick kunt aansluiten. In deze gids leggen we uit wat het verschil is tussen een docking station en hub. Daarna zetten we de beste voor je op een rij.

Verschil tussen een docking station en USB-C hub

Het verschil tussen een docking station en een USB-C hub is soms moeilijk te zien, maar toch is het belangrijk om goed na te denken over je keuze. Welke je nodig hebt is afhankelijk van hoe je ermee wilt gaan werken. In het kort is een docking station krachtiger en heeft deze een eigen stroomvoorziening, maar is wel duurder. Je zult een docking station meestal op een vaste plek in je werkkamer of kantoor leggen, bijvoorbeeld achter je beeldscherm. Een USB-C hub is gemakkelijker mee te nemen en maakt gebruik van de stroomvoorziening van de computer. Ze zijn handzamer en goedkoper.

Docking stations zijn over het algemeen uitgebreider en bieden krachtige poorten met ondersteuning voor hoge datasnelheden. Deze zijn dus bedoeld voor als je meerdere beeldschermen wil verbinden plus nog wat andere randapparatuur. Dat vergt namelijk redelijk wat stroom en vanwege de eigen stroomvoorziening gaat dat niet ten koste van de stroom die je Mac nodig heeft. De meeste docking stations zijn geschikt om je MacBook van stroom te voorzien. Kies in dat geval voor een model dat bijvoorbeeld 85 Watt vermogen levert.

Wil je alleen wat extra USB-poorten en af en toe misschien een extra scherm aansluiten? Kies dan een USB-C hub. Deze zijn goedkoper en zijn minder krachtig dan een docking station. Dat is niet erg, als je het maar incidenteel nodig hebt. Een andere reden om voor een USB-C hub te gaan, is als je vaak heen en weer reist met je MacBook. Omdat een USB-C hub geen eigen stekker heeft scheelt dat in het meenemen.

Ten slotte zijn zowel docking stations als USB-hubs geschikt als je te weinig poorten op je Mac hebt. Moderne MacBooks hebben bijvoorbeeld alleen USB-C poorten, terwijl nog lang niet alle randapparatuur daarmee werkt.

Docking stations voor de Mac

Heb je besloten voor een docking station te gaan, bekijk dan hieronder wat volgens ons je beste opties zijn.

Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD

De Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD is een totaal­oplossing. Hij voorziet je Mac van stroom, zorgt dat je twee 4K-displays tegelijk kunt aansluiten en profiteert van supersnelle gegevens­overdracht tot wel 40 Gbps. En dat allemaal via één kabel. Je kunt ook één 5K-display aansluiten.

Deze dock heeft twee ingebouwde Thunderbolt 3-poorten, waarmee je in totaal vijf extra Thunderbolt-devices kunt doorlussen. De Belkin-dock heeft zowel een DisplayPort als Thunderbolt 3-poort, dus aansluitmogelijkheden genoeg. Heb je een display met HDMI en VGA, dan zul je een aparte USB-C-videoadapters moeten aanschaffen. Levert 85 Watt aan vermogen, dus ook geschikt voor zwaardere MacBooks. Verder vinden we op deze dock een 3,5mm-aansluiting voor microfoon-in en audio-uit.

Bekijken bij Apple

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Dit dock gaat nog weer een stapje verder. Je kunt hiermee twee 4K-schermen op 60Hz aansluiten samen met 2 extra USB-A poorten en wel 4 extra USB-C poorten. Dit docking station is mooi ontworpen en valt niet op als hij op je bureau staat. De ethernetaansluiting ondersteunt net als de Kensington een snelheid van 1000 Mbps. Een nadeel van deze poort is dat er geen SD-kaartlezer in zit.

StarTech USB-C Triple 4K 60W PD

Dit is een krachtig docking station. Je kunt drie 4K-beeldschermen tegelijk aansluiten. Verder heb je 4 USB-A poorten en 2 USB-C poorten. Een deel van deze poorten ondersteunt ook snelladen voor bijvoorbeeld je iPhone. Mocht je het nodig hebben is de microfooningang gescheiden van de koptelefooningang. Gebruik je beide met één kabel, dan zul je een adapter moeten gebruiken.

Dit docking station is in een 60W en 100W versie te koop. Heb je een 15 of 16-inch MacBook Pro, dan raden we de 100W versie aan. Voor andere Macs moet 60W volstaan.

Kensington SD-serie Docks

Kensington maakt meerdere docking station met typenummers als SD3500, SD4700 en SD5000. Ze zijn in Nederland vrij lastig verkrijgbaar. Op de SD5000 kun je bijvoorbeeld twee 4K-displays aansluiten voor volledige Ultra HD-ondersteuning via de Thunderbolt 3- en DisplayPort-poorten. Ook zit er op sommige modellen een slot, zodat het accessoire niet ‘geleend’ kan worden als je even wegloopt. Het voordeel van dit dock is dat de meeste poorten aan de achterkant zitten zodat je ze beter kunt wegwerken in je set-up.

Bekijken bij Alternate

OWC Thunderbolt 3 Docking Station

OWC is een bekende naam op het gebied van docking stations. Deze is verkrijgbaar in spacegrijs, zodat het mooi aansluit op de kleur van je spacegrijze MacBook. Je hebt geneog poorten. Stuur twee 4K-beeldschermen aan, laad je MacBook op en ondertussen kun je ook nog 6 andere USB-apparaten aansluiten. Ook aan audio en bekabelde netwerken is gedacht. Je vindt bij dit docking station poorten aan de voor- en achterzijde. Deze dock levert 85 Watt vermogen, dus genoeg voro je MacBook. Dit model heeft 14 poorten, maar er zijn ook uitvoeringen met minder poorten, die al wat langer op de markt zijn. Echt makkelijk verkrijgbaar zijn deze OWC Docking Stations niet.

Bekijken bij Alternate

Dell, Lenovo en HP Docking stations

Kun je niet vinden wat je zoekt? Dan zou je ook eens bij de bekende laptopfabrikanten kunnen kijken. Dell brengt bijvoorbeeld docking stations op de markt voor verschillende laptopmodellen en hetzelfde geldt voor Lenovo en HP. Let wel even goed op of ze de juiste aansluitingen hebben en of ze samenwerken met jouw MacBook. Het ligt er ook maar net aan wat je wilt aansluiten en welke poorten je nodig hebt.

Check hier enkele dockingstations

USB-C hubs voor de Mac

Is een USB-C hub meer iets voor jou, dan ben je in ieder geval goedkoper uit. Bekijk hieronder welke USB-C hubs wij het beste vinden om met je Mac te gebruiken.

Satechi aluminium USB-C Pro adapter

De USB-C hub van Satechi biedt weer een andere collectie poorten. Deze komt namelijk ook van pas voor microSD- en SD-kaarten. Deze kunnen met een snelheid tot 104 Mbps worden gelezen. De HDMI-poort ondersteunt 4K op 30Hz en de USB-A poort gaat tot 5 Gbps. Bovendien krijg je ook één USB-C poort. Je verliest dus eigenlijk niks als je deze USB-hub aansluit.

Onder andere verkrijgbaar in de Apple Store. Er zijn nog veel meer Satechi USB-hubs, waarvan je hier een selectie vindt.

Hyper USB-C Adapter met Thunderbolt 3

Deze adapter is niet alleen het meest uitgebreid, maar ook erg geschikt om met een MacBook te gebruiken. Je klikt de adapter in de 2 USB-C poorten aan de zijkant om een hele rits aan poorten toe te voegen. Je krijgt 2 USB-A poorten en 2 USB-C poorten. Ook HDMI en (micro-) SD is aan de orde. Het ontwerp sluit mooi aan bij het design van een MacBook Pro, maar ook een MacBook Air zal gewoon werken.

Je kunt de Hyper USB-C Adapter met Thunderbolt 3 voor ca. €100 kopen bij MediaMarkt.

Hyper Slim 8-in-1 hub

Deze hub van Hyper past qua design perfect bij een moderne Mac. Je kunt er één extra 4K 30Hz scherm mee aansluiten via HDMI of mini DisplayPort. Daarnaast zit er een Ethernet-poort op, plus twee USB-A en twee USB-C poorten. Het maakt niet uit welke Mac je hebt, want dankzij de pass-through oplaadfunctie kun je je MacBook opladen terwijl je aan het werk bent.

Belkin 4-poorts USB 3.0-hub

Deze Belkin 4-poorts hub is bedoeld om je standaard USB-accessoires gewoon te kunnen aansluiten. Er zitten dan ook vier USB 3.0-poorten in, klaar om alles in te pluggen. Er zit een 1 meter lange USB-C-kabel bij om deze hub op je MacBook aan te sluiten. Met een overdrachtssnelheid van 5 Gbps is dit niet de allersnelste. Hou ook even rekening met de stroomsterkte van 900 mA per poort, zodat je niet te veel energieverslindende accessoires aansluit.

In de verpakking vind je de 4-poorts hub, een USB‑C-naar-Micro‑B-kabel en een voeding. Met een gewicht van 73 gram is deze hub makkelijk mee te nemen. Vooral handig voor mensen die nog veel ‘ouderwetse’ USB-accessoires hebben en die willen blijven gebruiken op een MacBook met USB-C.

Bekijken bij Apple

Twelve South StayGo

Dit is een beetje een kruising tussen een hub en een dockingstation. De naam geeft dat ook wel een beetje aan: blijven of meenemen? Het kan allebei. Je krijgt er een desktopkabel bij en zoals je op de foto’s kunt zien is deze veelzijdige USB-C-hub vooral handig om continu op z’n plek te laten liggen.

De StayGo van Twelve South bevat in totaal zeven aansluitingen en zorgt ervoor dat je bijna alles weer met één apparaat kan aansluiten op je MacBook. Deze zwarte TwelveSouth heeft drie USB-A-3.0-poorten, een Gigabit Ethernet-ingang, een HDMI-poort voor 4K (maximaal 30Hz) en een (micro) SD-kaartgleuf.

Er zit ook een USB-C-poort voor het opladen van je MacBook. Deze USB-C poort met Power Delivery kan tot maximaal 85W, waardoor je er zelfs de krachtigste 15-inch MacBook Pro mee kan opladen. De hub zelf voorzie je van stroom via de USB-C-aansluiting, waar je je huidige MacBook-kabel in steekt. Opmerkelijk is dus dat de hub geen USB-C-poorten heeft voor geschikte accessoires. Zit je net in de overgang van USB-A naar USB-C en heb je diverse kabels en accessoires met de C-aansluiting, dan kan je deze niet gebruiken op de hub.

Bekijken bij Amac

CalDigit Thunderbolt 3 minidockingstation

Het CalDigit Thunderbolt 3 minidockingstation is, zoals de naam al aangeeft, ook een kruising tussen een docking station en een hub. Deze is voorzien van busvoeding, waarmee je je Mac met Thunderbolt 3 kunt aansluiten op twee HDMI-displays tot 4K bij 60 Hz.

Er kan ook een USB-A 3.0-device (zoals USB-stick, camera of SD-kaartlezer) en een USB 2.0-toetsenbord of -muis op worden aangesloten. Verder zit er een Gigabit Ethernet-aansluiting op. Een designprijs zal deze CalDigit niet winnen, maar hij is wel heel praktisch. Door het compacte design is dit minidockingstation goed mee te nemen op reis. Je kunt direct twee 4K-displays en belangrijke accessoires aansluiten, waar je ook bent.

Bekijken bij Apple

ACT USB-C 4K Dock

Deze jongen heeft weliswaar ‘dock’ in de naam, maar dat is het eigenlijk niet. Deze USB-hub is uitgebreider dan die van Trust. Je krijgt van de volgende poorten 1 stuk: USB-A, USB-C, HDMI en ethernet. Deze USB-hub is dus geschikt als je vaak reist en op verschillende HDMI-schermen moet aansluiten. De HDMI-poort ondersteunt 4K.

Je hebt nu een goed overzicht van een aantal docking stations en USB-hubs. Heb je nog geen externe monitor? Daarmee helpen we je ook goed op weg! Bekijk daarvoor onze gids met externe monitoren.