De Dock op de Mac is een handig hulpmiddel om snel je favoriete apps te openen. De standaardinstelling van de Dock bevat allerlei standaardapps, zoals Safari, Kaarten, Berichten en Foto’s. Zodra je een app opent die niet in de Dock staat, verschijnt het icoontje erbij, inclusief een stipje om aan te geven dat de app actief is. Vanaf macOS Mojave heeft de Dock een nieuwe functie. Je drie laatstgeopende apps verschijnen namelijk standaard in de Dock, ook als ze niet actief zijn.



Recente apps in Dock op de Mac uitschakelen

Het is je na de installatie van Mojave misschien al opgevallen dat er rechtsonder drie apps in de Dock staan die je daar zelf nooit ingezet hebt. Dit zijn je recent gebruikte apps die niet standaard in je Dock staan. Dit rijtje vult zich met alle actieve apps, maar als je ze allemaal afsluit blijven uiteindelijk de drie laatstgeopende apps over. Dit werkt nagenoeg hetzelfde als de Dock op de iPad, waar ook recent geopende apps te vinden zijn.

Het voordeel is dat je zo sneller een recente app kan openen, maar als je dat liever niet wil kun je het ook uitschakelen. Dit doe je zo:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Dock. Zet het vinkje bij Toon recente programma’s in het Dock uit.

Zodra je de schakelaar uit ziet, zie je dat het verticale streepje tussen je geopende apps en je standaard Dock verdwijnt. Zodra je de geopende programma’s afsluit, verdwijnen ze nu allemaal uit de Dock.

Als je je Dock zo netjes mogelijk wil houden, kun je het beste alleen de actieve apps tonen.