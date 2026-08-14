Waarop letten bij een extern beeldscherm?

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten waar je op kunt letten bij je aankoop:

Schermformaat

Veel mensen kiezen voor een scherm tussen de 24 en 27 inch, dus daar hebben we in dit overzicht extra nadruk op gelegd. Kan het wat jou betreft nooit groot genoeg zijn, dan zou je ook kunnen gaan voor een 32 inch beeldscherm, maar dan moet je bureau daar wel op zijn afgestemd. Een ultrawide-scherm lijkt aantrekkelijk, omdat je dan extra veel apps en vensters naast elkaar kunt zetten. Maar let dan wel op de pixeldichtheid, want die kan bij deze schermen wat lager liggen.

Pixeldichtheid

Op de iPhone en iPad zijn we Retina-schermen gewend met een pixeldichtheid van 300 ppi en meer, maar bij een beeldscherm ligt de pixeldichtheid een stuk lager. Dat heeft ermee te maken dat je vaak verder van het scherm af zit. Sommige ultrawide-schermen hebben een pixeldichtheid van rond de 100 ppi en dat ziet er voor verwende ogen die het Retina-scherm van een MacBook gewend zijn, vaak wat onscherp uit. Kies daarom voor een pixeldichtheid van minimaal 150 ppi of meer. Wil je toch een groot werkoppervlak en een hoge resolutie, dan kan het een beter idee zijn om twee identieke displays naast elkaar te zetten.

Resolutie

Kies je voor een 24 inch scherm, dan heb je meestal te maken met Full HD. Je kunt bij dit formaat ook kiezen voor QHD, waarbij alles wat kleiner wordt weergegeven vanwege de hogere pixeldichtheid. Er past dus meer op het scherm. Bij 27 inch is QHD met 1440 pixels in de hoogte een gangbare keuze. Bij de extra brede schermen heb je dan te maken met WQHD.

Aansluitingen

Bij hedendaagse MacBooks kun je drie soorten aansluitingen tegenkomen. Thunderbolt 3, 4 of 5 is het handigst. Deze aansluiting vind je op elke MacBook Pro vanaf 2016 en op de MacBook Air vanaf 2018. Hierop kun je elk type monitor met een Thunderbolt 3- of usb-c-poort rechtstreeks aansluiten.

Bij Thunderbolt 2 heb je een adapter nodig. Deze aansluiting vind je op MacBook Pro’s voor 2016 en de MacBook Air voor 2018. Dit maakt gebruik van Mini DisplayPort, maar omdat er geen monitoren met deze aansluiting verkrijgbaar zijn, heb je een adapter nodig, bijvoorbeeld Thunderbolt-2-naar-Thunderbolt-3.

Heb je een MacBook Neo, dan zit daar alleen een usb-c-aansluiting op. Je kunt hier alleen schermen met usb-c-poort op aansluiten; het is helaas niet compatibel met Thunderbolt 3. Deze verbinding is relatief traag. Je zou hiervoor een MacBook-dock kunnen gebruiken.

Bekijk ook De beste usb-hubs en docking stations voor je MacBook Als je vaak moet thuiswerken, is het wel zo fijn als je wat extra aansluitingen hebt op je MacBook. In deze gids zetten we de beste usb-hubs en docking stations voor je op een rij. Zo koppel je makkelijk in één keer meerdere accessoires aan je Mac of MacBook.

Heb je een HDMI-scherm, dan kun je die ook met een hub, dock of adapter aansluiten op je MacBook.

Sommige monitoren kunnen meteen je MacBook laden, maar ze leveren daarvoor niet altijd voldoende stroom. Minimaal 45 watt is aan te raden als je je MacBook opgeladen wilt houden tijdens het werken. Bij lagere vermogens zal de accu van je MacBook langzamerhand leeglopen. Heb je een dockingstation of hub, kies dan een model met eigen stroomaansluiting en voldoende vermogen, zodat je er meteen je MacBook mee kunt opladen (via een usb-c-kabel) zonder dat je de originele adapter nodig hebt.

Wil je je MacBook goed neerzetten naast je nieuwe beeldscherm, dan kun je gebruikmaken van een MacBook-stand. Er zijn verschillende, maar je komt vaak uit bij het merk Twelve South.

Bekijk ook Met deze MacBook-standaarden verbeter je je werkhouding Ben je op zoek naar een verhoogde MacBook-standaard voor het thuiswerken of op kantoor? Deze MacBook-standaarden zijn ideaal als je gebruikmaakt van een extern beeldscherm of toetsenbord.

Let ook goed op dat je per MacBook een andere hoeveelheid schermen aan kan sluiten. Om daar meer inzicht in te krijgen, hebben we het overzichtelijk neergezet in het onderstaande artikel.