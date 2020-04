Zoek je een extern beeldscherm of monitor voor thuiswerken, kijk dan eens naar deze selectie. Vanaf 24-inch tot maar liefst 43-inch van alle denkbare merken en in alle prijsklassen. Zo kun je comfortabeler thuiswerken via je MacBook.

Waarom een extern scherm voor je MacBook?

Nu veel mensen moeten thuiswerken krijg je al snel behoefte aan een extern scherm, zodat je veel comfortabeler kunt werken op je MacBook. Wij hebben een selectie gemaakt en vertellen je welke merken qua design en functionaliteit in aanmerking komen en waar je op moet letten. Waarom een extern scherm? Het is ergonomisch beter voor je zithouding, je bent productiever en je ziet meer informatie op het scherm, zonder dat je met je ogen moet knijpen. We kijken in dit overzicht naar monitoren en displays die geschikt zijn om je MacBook of Mac mini op aan te sluiten, zodat je comfortabeler kunt werken tijdens het uitvoeren van kantoortaken.



We kijken dus niet naar game-monitoren en ook niet naar speciale high-end schermen voor fotografen en andere creatieve beroepen. Zoek je een high-end scherm, dan kun je beter even kijken naar Apple’s Pro Display XDR (vanaf €5.499) of naar Pro Display XDR alternatieven, zoals speciale schermen met exacte kleurweergave.

Lees ook onze tip over externe beeldschermen aansluiten op je Mac, zodat je weet welke kabels je nodig hebt.

Bekijk ook Zo gebruik je een Mac met externe beeldschermen Wil je meerdere beeldschermen gebruiken op de Mac? Lees hoe je monitoren aansluit op je Mac, hoe het instellen van je externe beeldscherm werkt en wat je ermee kan.

Welk extern scherm?

We kijken in deze round-up naar beeldschermen vanaf zo’n 24-inch. Daarmee heb je echt een flink groter schermoppervlak dan wat je op de MacBook vindt. Er zijn ook kleine schermpjes van tussen de 14- en 16-inch verkrijgbaar die je met USB-C kunt aansluiten en rond de 250 euro kosten, zoals de HP EliteDisplay S14. Die zijn handig om mee te nemen als je veel onderweg bent, maar voor thuis koop je voor dezelfde prijs een veel groter scherm van 24-inch tot wel 32-inch waarop je veel comfortabeler kunt werken. Een andere optie is om je iPad als tweede scherm te gebruiken, maar daarvoor hebben we uiteraard een aparte gids gemaakt. We hebben elders op onze site ook meer uitleg over Sidecar, waarmee je je iPad naast je Mac kunt gebruiken.

Apple Pro Display XDR

Buiten bereik van bijna iedereen, maar we kunnen het Apple Pro Display XDR natuurlijk niet zomaar even overslaan. Je kunt deze ook aansluiten op je MacBook (Pro). Meer details lees je in ons uitgebreidere overzicht.

LG UltraFine

De LG UltraFine-schermen zijn in samenwerking met Apple ontwikkeld. Je kunt kiezen uit twee formaten: de UltraFine 4K met een schermgrootte van 23,7‑inch en de UltraFine 5K van 27‑inch. Deze schermen hebben een vrij standaard ontwerp, maar dat is gelukkig niet zo erg, want daardoor zijn ze onopvallend op je bureau.

LG UltraFine 4K

Het 4K-model van LG UltraFine is in hoogte verstelbaar. Je kunt het scherm naar je toe kantelen, voor een nog betere kijkhoek. Aan de achterkant vind je twee Thunderbolt 3-poorten en drie USB-C poorten. Deze poorten kun je ook gebruiken om nog een ander scherm aan te sluiten.

De resolutie van dit IPS-scherm is 3840 x 2160. De brede kleurweergave P3 wordt ondersteund en de helderheid is 500 nits.

Sluit je het UltraFine-scherm aan met je MacBook of iPad Pro? Dan wordt dit apparaat ook opgeladen met dezelfde USB-C-kabel. Het vermogen van deze poort is namelijk 85 watt. Wil je dit scherm liever aan de muur hangen? Dan kun je de standaard eraf klikken om de meegeleverde VESA-plaat te bevestigen.

Bekijken: LG UltraFine 4K-display bij Apple (prijs €749)

LG UltraFine 5K

De twee UltraFine-schermen zijn tegelijkertijd uitgebracht, maar dit model heeft een groter én beter scherm. Om te beginnen hebben we hier te maken met een 27-inch scherm met een resolutie van 5120 x 2880. Uiteraard ondersteunt ook het 5K-model de brede kleurweergave P3. Het scherm is in hoogte verstelbaar, en je kunt hem ook kantelen.

Aan de achterkant vind je één Thunderbolt 3-poort, en drie USB-C-poorten. Je kunt met alle poorten ook een MacBook of iPad Pro opladen met een maximaal vermogen van 94 Watt. Dat is 9 Watt meer dan het 4K-model, maar dat zal voor de meeste apparaten niet echt uit maken.

Bekijken: LG UltraFine 5K-display bij Apple (prijs €1.399)

Andere LG-beeldschermen

Je hoeft natuurlijk niet te kiezen voor de keuze van Apple. LG maakt nog veel meer beeldschermen, die misschien beter bij je behoeften aansluiten. Zeker als je een model met gebogen scherm wilt of van 34-inch formaat is er keuze genoeg uit andere modellen, bijvoorbeeld dit 34-inch LG 4K UltraWide LED scherm van rond de 700 euro.

LG heeft verder een assortiment met 4K-, gaming-, IPS- en ultrawede-monitoren. Ze hebben een goede kleurechtheid, zijn snel en ergonomisch.

Wil je wat minder geld kwijt zijn, dan is de 34-inch LG 34WL750-B ook een optie. Deze heeft een goede kleurweergave en is in hoogte verstelbaar. Bovendien ondersteunt dit beeldscherm Freesync. Hij is de afgelopen tijd aardig in prijs omlaag gegaan.

Samsung-beeldscherm voor je MacBook

Samsung heeft vier productlijnen als het om beeldschermen gaat: de Premium, Solid, Gaming en Business. Binnen elke lijn is te kiezen tussen Curved en Flat monitoren. De Premium Line is gericht op de veeleisende gebruiker en biedt de beste kijkervaring door het gebruik van technologieën als QLED (Quantum Dot) en UHD. De Quantum Dot technologie zorgt voor een nog breder en realistischer beeld. De UHD monitoren bieden een hogere resolutie. Ze zijn ook verkrijgbaar in Ultra Wide-uitvoering.

De Premium Line heeft een strak design, met bijvoorbeeld een zilverkleurige rand en voet. De Solid Line is ultradun en bieden Full HD-breedbeeld (16:9) en een standaard HDMI-poort. Deze richten zich vooral op kijkcomfort, dankzij de Eye Saver Mode & Flicker Free technologie. Hierdoor raak je minder snel vermoeid en kun je prettiger en langer doorwerken. Voor een Full HD-monitor van 27-inch betaal je rond de 150 euro en voor WQHD van 32-inch ben je ongeveer 350 euro kwijt. Elke prijsklasse dus.

Het probleem bij Samsung is, dat de keuze zo enorm groot is en dat de typenummers veel op elkaar lijken. Soms zit er maar weinig verschil in de specs. We hebben er daarom eentje uitgekozen met WQHD-scherm en USB-C-aansluiting van 24-inch, maar je hebt veel meer keuze. Zoek je een groter model, kijk dan eens naar de een Samsung Wide 27-inch Quad HD USB-C monitor (ca. €370) of een 34-inch Curved model.

Dell-monitor voor je MacBook

Je zou ook kunnen kiezen voor een Dell-monitor, die in meerdere productlijnen verkrijgbaar zijn. Dell UltraSharp is al jarenlang een populaire productlijn, maar je zou ook kunnen kiezen voor de S-, P- en E-serie. De premium modellen hebben meestal een zilverkleurige voet, de basismodellen zijn volledig zwart en wat minder elegant. Daarnaast heeft Dell een serie gaming-monitoren die te herkennen zijn aan de naam Alienware. Net als bij andere fabrikanten kun je schermen krijgen met 4K, 8K, HDR, gebogen schermen en meer. Dell heeft ook nog flink wat kleinere schermen in het assortiment van bijvoorbeeld 19-inch.

Zoek je een goede monitor voor thuiswerken, dan is de Dell UltraSharp U2518D een prima keuze. Deze heeft een 25-inch scherm in QHD-resolutie. Alle aansluitmogelijkheden zitten erop en ook de kijkhoek is goed. Verder valt op dat je bij deze monitor de helderheid goed kunt regelen, zodat het scherm niet te fel is als je ‘s avonds nog even wilt doorwerken.

BenQ monitor voor je MacBook

Misschien vind je BenQ een echt pc-merk, maar dit merk heeft ook beeldschermen voor creatieve professionals. Zo zijn er de PhotoVue-monitoren voor fotografen (met speciale kap tegen lichtinval) en de DesignVue-monitoren voor designers. Voor videobewerking zijn er de VideoVue-monitoren. Zoek je gewoon iets om lekker te kunnen werken, thuis of op kantoor, dan heeft dit merk ook meerdere modellen in verschillende formaten en verschillende schermtechnologieën.

In het formaat 27-inch kun je bijvoorbeeld kiezen voor de BenQ EX2780Q in grijs met een Quad HD resolutie. Zoek je het wat groter, dan is de 35-inch BenQ EX3501R in zilver met zwart een mooie keuze.

Iiyama monitor voor je MacBook

Iiyama is zeker geen merk voor amateurs, terwijl de prijs toch best OK is. Zoek je een groot scherm dat niet te duur is, dan kom je terecht bij de Iiyama ProLite-serie. Het formaat loopt wel op tot 43-inch, de grootte van vier normale schermen. Daar hangt niet eens een overdreven prijskaartje aan: rond de 480 euro. De vraag is alleen of je zo’n bakbeest nodig hebt.

HP-monitor voor je MacBook

HP kent natuurlijk iedereen. Wat de schermen betreft kun je kiezen voor de HP EliteDisplay in verschillende formaten. Wij kozen er twee uit, waaronder de HP EliteDisplay E243i in de kleur zilver. Deze is niet duur, heeft een beeldverhouding van 16:10 en is vrijwel randloos. Het ziet er op je bureau behoorlijk professioneel uit. De voet is in hoogte verstelbaar en het beeldscherm heeft een USB 3.0-hub om accessoires te kunnen aansluiten.

Andere monitor-merken om te overwegen

Met dit overzicht hebben we nog niet eens alle merken genoemd. Je zou ook eens kunnen kijken naar de beeldschermen van:

AOC: consumentenmerk met een prima prijs/kwaliteitverhouding.

Philips: je denkt er misschien niet meteen aan, maar dit merk heeft een brede reeks beeldschermen, ook gebogen en extra breed.

Eizo: voor de professionals, zoals fotografie, vormgeving en medisch.

Asus: maakt ook de ZenScreen externe schermen zonder voet.

Acer: een bekend pc-merk met veel keuze.

ViewSonic: ook in uitzonderlijke formaten.

Waarop letten bij een extern beeldscherm?

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten waar je op kunt letten bij je aankoop:

Schermformaat

Veel mensen kiezen voor een scherm tussen de 24- en 27-inch, dus daar hebben we in dit overzicht extra nadruk op gelegd. Kan het wat jou betreft nooit groot genoeg zijn, dan zou je ook kunnen gaan voor een 32-inch beeldscherm, maar dan moet je bureau daar wel op zijn afgestemd. Een ultrawide-scherm lijkt aantrekkelijk, omdat je dan extra veel apps en vensters naast elkaar kunt zetten. Maar let dan wel op de pixeldichtheid, want die kan bij deze schermen wat lager liggen.

Pixeldichtheid

Op de iPhone en iPad zijn we Retina-schermen gewend met een pixeldichtheid van 300 ppi en meer, maar bij een beeldscherm ligt de pixeldichtheid een stuk lager. Dat heeft ermee te maken dat je vaak verder van het scherm af zit. Sommige ultrawide-schermen hebben een pixeldichtheid van rond de 100 ppi en dat ziet er voor verwende ogen die het Retina-scherm van een MacBook gewend zijn, vaak wat wollig uit. Kies daarom voor een pixeldichtheid van minimaal 150 ppi of meer. Wil je toch een groot werkoppervlak én een hoge resolutie, dan kan het een beter idee zijn om twee identieke displays naast elkaar te zetten.

Resolutie

Kies je voor een 24-inch scherm, dan heb je meestal te maken met Full HD. Je kunt bij dit formaat ook kiezen voor QHD, waarbij alles wat kleiner wordt weergegeven vanwege de hogere pixeldichtheid. Er pas dus meer op het scherm. Bij 27-inch is QHD met 1440 pixels in de hoogte een gangbare keuze. Bij de extra brede schermen heb je dan te maken met WQHD.

Aansluitingen

Bij hedendaagse MacBooks kun je drie soorten aansluitingen tegenkomen. Thunderbolt 3 is het handigst. Deze aansluiting vind je op elke MacBook Pro vanaf 2016 en op de MacBook Air vanaf 2018. Hierop kun je elk type monitor met een Thunderbolt 3- of USB-C-poort rechtstreeks aansluiten.

Bij Thunderbolt 2 heb je een adapter nodig. Deze aansluiting vind je op MacBook Pro’s voor 2016 en de MacBook Air voor 2018. Dit maakt gebruik van Mini Displayport, maar omdat er geen monitoren met deze aansluiting verkrijgbaar zijn heb je een adapter nodig, bijvoorbeeld Thunderbolt-2-naar-Thunderbolt-3.

Heb je een 12-inch MacBook, dan zit daar een USB-C-aansluiting op. Je kunt hier alleen schermen met USB-C-poort op aansluiten; het is helaas niet compatibel met Thunderbolt 3. Deze verbinding is relatief traag. Je zou hiervoor een MacBook-dock kunnen gebruiken.

Bekijk ook De beste USB-C hubs en docking stations voor je MacBook Als je vaak moet thuiswerken, is het wel zo fijn als je wat extra aansluitingen hebt op je MacBook. In deze gids zetten we de beste USB-hubs en docking stations voor je op een rij. Zo koppel je makkelijk in één keer meerdere accessoires aan je Mac of MacBook.

Heb je een HDMI-scherm, dan kun je die ook met een hub, dock of adapter aansluiten op je MacBook.

Sommige monitoren kunnen meteen je MacBook laden, maar ze leveren daarvoor niet altijd voldoende stroom. Minimaal 45 Watt is aan te raden als je je MacBook opgeladen wilt houden tijdens het werken. Bij lagere vermogens zal de accu van je MacBook langzamerhand leeg lopen. Heb je een docking station of hub, kies dan een model met eigen stroomaansluiting en voldoende vermogen, zodat je er meteen je MacBook mee kunt opladen (via een USB-C-kabel) zonder dat je de originele adapter nodig hebt.