Met het Bedieningspaneel bedien je allerlei systeemfuncties van je Mac en krijg je een snel overzicht van je actieve verbindingen. Het lijkt op het Bedieningspaneel op de iPhone, maar omdat de Mac nog altijd een heel ander systeem is werkt het toch nog iets anders. In het Engels wordt deze functie overigens Control Center genoemd.

Bedieningspaneel voor Mac gebruiken

Heb je macOS Big Sur geïnstalleerd, dan vind je rechtsboven een nieuw icoontje in je menubalk. Het icoontje bestaat uit twee schuifjes, waarvan er één is omgezet. Als je hierop klikt verschijnt het Bedieningspaneel met de standaardinstellingen. Hier kun je de volgende dingen bedienen:

Wifi: Schakel wifi in en uit of kies een ander netwerk.

Schakel wifi in en uit of kies een ander netwerk. Bluetooth: Schakel Bluetooth in en uit of verbind met een ander apparaat.

Schakel Bluetooth in en uit of verbind met een ander apparaat. AirDrop: Schakel AirDrop in en uit of geef aan wie jou kan vinden.

Schakel AirDrop in en uit of geef aan wie jou kan vinden. Niet storen: Geef aan hoe lang je niet gestoord wil worden door meldingen.

Geef aan hoe lang je niet gestoord wil worden door meldingen. Helderheid toetsenbord: Pas handmatig de toetsenbordverlichting aan.

Pas handmatig de toetsenbordverlichting aan. AirPlay: Verbind met AirPlay-beeldschermen zoals de Apple TV.

Verbind met AirPlay-beeldschermen zoals de Apple TV. Beeldscherm: Pas de beeldschermhelderheid aan of verbind met AirPlay-beeldschermen.

Pas de beeldschermhelderheid aan of verbind met AirPlay-beeldschermen. Geluid: Pas het volumeniveau aan en verbind je Mac met andere speakers.

Pas het volumeniveau aan en verbind je Mac met andere speakers. Huidige: Bekijk waar je nu naar luistert en skip door je muziek.

Een verschil met de iOS-versie van het Bedieningspaneel is dat het op de Mac een soort groepering is van allerlei menubalk-menu’s. Wanneer je bijvoorbeeld op het Wifi-symbool klikt opent het standaard menu hiervoor. Idem voor Bluetooth en AirPlay-beeldschermen. Dit maakt het dus mogelijk om deze knoppen weg te halen uit de menubalk zodat het wat opgeruimder is.

Bekijk ook Zo houd je de Mac-menubalk overzichtelijk De menubalk op de Mac kan door veel programma's erg rommelig worden. Met deze tips zorg je ervoor dat je de Mac-menubalk efficiënter gebruikt.

Knoppen toevoegen aan het Mac Bedieningspaneel

Zoals dit kopje al zegt kun je alleen knoppen toevoegen aan je Bedieningspaneel. Alles wat er standaard in staat kun je niet verwijderen. Dat is net als in iOS, hoewel je daar wel iets meer keuze hebt. Op dit moment kun je deze extra knoppen toevoegen:

Batterij: Bekijk welke apps stroom verbruiken en hoe vol de batterij van je MacBook is.

Bekijk welke apps stroom verbruiken en hoe vol de batterij van je MacBook is. Snelle gebruikersoverschakeling: Wissel snel tussen de gebruikersaccounts.

Wissel snel tussen de gebruikersaccounts. Snelle opties voor toegankelijkheid: Schakel snel je Toegankelijkheidsopties in.

Wil je één of meer van deze knoppen toevoegen, volg dan de onderstaande stappen. Let op dat je macOS Big Sur nodig hebt voor deze functie.

Open Systeemvoorkeuren (-menu linksboven > Systeemvoorkeuren). Klik op Dock en menubalk. Scroll naar beneden en klik op de optie die je wil toevoegen. Zet een vinkje bij ‘Toon in Bedieningspaneel‘.

Je kunt een knop eventueel ook toevoegen aan de menubalk, of juist hieruit verwijderen. Dat kan overigens met alle icoontjes die je in het Bedieningspaneel vindt. De volgorde van de knoppen kun je niet aanpassen. Wel kun je bij het Batterij-menu aangeven of je ook het batterijpercentage wil zien of slechts een indicatie middels het symbooltje.

Het Bedieningspaneel is slechts één van de nieuwe functies van macOS Big Sur. Wil je meer weten daarover? Bekijk dan ons afzonderlijke artikel.