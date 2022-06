Systeeminstellingen is dé plek op je Mac waar je bijna alle voorkeuren en instellingen van je Mac kunt regelen. Met de komst van macOS Ventura is de indeling anders geworden. In deze tip leggen we uit hoe je volledige controle krijgt over je Mac.

Systeemvoorkeuren heet nu Systeeminstellingen in macOS Ventura

In de Systeeminstellingen op de Mac vind je algemene instellingen voor macOS, zoals accounts, bureaubladachtergrond (wallpaper) en instellingen voor privacy, netwerken en dergelijke. Vrijwel alle eigenschappen van macOS kun je hier aanpassen. Dat klinkt logisch, maar als je van Windows bent overgestapt naar de Mac zal het even wennen zijn omdat de instellingen daar veel meer zijn verspreid. Het goede nieuws is: op de Mac heeft alles één centrale plek. In dit artikel geven we je een overzicht van de mogelijkheden in Systeeminstellingen, zodat je de weg weet op je eigen computer.

Systeeminstellingen (Systeemvoorkeuren) openen

Systeeminstellingen op de Mac kun je op verschillende manieren openen:

Dock : Het programma staat standaard in het dock van je Mac en is te herkennen aan een grijs icoon met tandrad.

: Het programma staat standaard in het dock van je Mac en is te herkennen aan een grijs icoon met tandrad. Apps : In de map Apps vind je Systeeminstellingen terug als een apart programma.

: In de map Apps vind je Systeeminstellingen terug als een apart programma. Menubalk: Je kunt Systeeminstellingen ook bereiken via de menubalk bovenin je scherm: ga naar  > Systeeminstellingen.

In alle gevallen opent meteen het Systeeminstellingen-venster, zoals je hieronder kunt zien.

Systeeminstellingen in macOS Ventura: dit is er nieuw

Systeeminstellingen heeft in macOS Ventura een ander uiterlijk gekregen. Dit is er nieuw:

Andere naam : Systeemvoorkeuren heet vanaf nu Systeeminstellingen.

: Systeemvoorkeuren heet vanaf nu Systeeminstellingen. Ander design : Er is nu een zijbalk waar de items verticaal zijn gerangschikt. Voorheen moest je weg vinden in een enorme berg icoontjes, waar weinig structuur in zat. De navigatie lijkt nu meer op iPadOS. Alle items blijven in de zijbalk zichtbaar, zodat je niet steeds hoeft terug te bladeren.

: Er is nu een zijbalk waar de items verticaal zijn gerangschikt. Voorheen moest je weg vinden in een enorme berg icoontjes, waar weinig structuur in zat. De navigatie lijkt nu meer op iPadOS. Alle items blijven in de zijbalk zichtbaar, zodat je niet steeds hoeft terug te bladeren. Gerangschikt per categorie : De instellingen zijn nu duidelijker georganiseerd op thema, zoals draadloze verbindingen, uiterlijk en meldingen. Dit lijkt ook meer op iOS en iPadOS.

: De instellingen zijn nu duidelijker georganiseerd op thema, zoals draadloze verbindingen, uiterlijk en meldingen. Dit lijkt ook meer op iOS en iPadOS. Sneller zoeken : Weet je niet waar je een bepaalde optie moet vinden, dan vind je bovenin altijd een zoekveld, waarbij de zijbalk zich aanpast aan je zoekterm. Systeemvoorkeuren had altijd al een zoekvak, maar deze navigeert net iets makkelijker.

: Weet je niet waar je een bepaalde optie moet vinden, dan vind je bovenin altijd een zoekveld, waarbij de zijbalk zich aanpast aan je zoekterm. Systeemvoorkeuren had altijd al een zoekvak, maar deze navigeert net iets makkelijker. Meer ruimte: De schermen zien er wat overzichtelijker uit, met meer witruimte.

Een overzicht van Systeeminstellingen

Vrijwel alles wat je aan macOS kunt instellen, kun je regelen in Systeeminstellingen. Zodra je op een categorie klikt in het Systeeminstellingen-venster, verschijnen de bijbehorende voorkeuren die je naar eigen smaak kunt aanpassen. Hieronder geven we je per categorie een beknopte uitleg.

Account en gezin

Helemaal bovenin vind je instellingen voor je eigen account en gezinsleden. Je regelt hier je Apple ID, iCloud-instellingen en dergelijke.

Wifi en andere netwerken

Zonder verbinding met internet en apparaten kun je niet veel doen met je Mac. Je regelt hier WiFi, Bluetooth en netwerkinstellingen.

Meldingen en meer

Net als je iPhone en iPad kan je Mac notificaties ontvangen. Welke programma’s meldingen mogen sturen bepaal je bij de instellingen van Meldingen in Systeeminstellingen. Je regelt hier ook de geluiden die de Mac afspeelt bij bepaalde gebeurtenissen. Word je helemaal horendol van de meldingen die een app op de Mac geeft? Ga dan hier naartoe om de meldingen van dat programma uit te zetten. Je kunt ook de Focus-modus regelen om je nog beter te kunnen concentreren. En om je computergebruik in de gaten te houden is er Schermtijd.

Algemeen

Hier bepaal je hoe macOS zich in grote lijnen gedraagt. Je regelt hier onder andere taal en regio, datum en tijd, Time Machine-backups, opstartschijf en het terugzetten naar fabrieksinstellingen. Wil je meer weten over je Mac? Dan kijk je bij het onderdeel Info. En wil je een update installeren? Dan moet je bij Software-updates zijn.

In welke taal staat macOS? Uit welke regio komt je Mac volgens de computer zelf? Dit kun je hier ook aanpassen. Verder kun je een aantal verwante zaken regelen, zoals welke kalender er wordt gebruikt (standaard Gregoriaans, maar je kunt ook kiezen voor de Chinees, Islamitisch, Hebreeuws, etc).

Een belangrijk onderdeel is Privacy en beveiliging. Dit regelt belangrijke zaken voor je eigen veiligheid, zoals het wachtwoordenbeleid, toegestane software, encryptie en de firewall. Ook kun je hier zien welke programma’s toestemming hebben om persoonlijke informatie van je te bekijken.

Bureaublad en Dock

Wil je het uiterlijk van macOS aanpassen, zoals een andere bureaubladachtergrond of een andere schermbeveiliging (screensaver)? Dat kun je hier instellen. Je bepaalt hier ook hoe snel de schermbeveiliging wordt gestart. Verder vind je hier instellingen voor beeldschermen en de batterij.

Programma’s voeg je aan het dock toe door ze er in te slepen met je muis. Je kan het dock groter maken, de plaats op het beeldscherm veranderen en vergroting in- en uitschakelen.

Toegangsscherm en meer

Je vindt hier een reeks instellingen rondom het toegangsscherm, zoals Touch ID en wachtwoord instellen, gebruikers en groepen. Deze gebruikers hoeven overigens geen onderdeel te zijn van gezinsdeling. Je kunt voor iedere gewenste persoon een eigen gebruikersaccount aanmaken en zelfs een gastaccount.

Toetsenbord en meer

Hier gaat het om invoerhulpmiddelen en aangesloten accessoires. De instellingen van het toetsenbord, trackpad, muis, gamecontrollers, printers en scanners kun je hier regelen.

Alle opties voor het toesenbord vind je hier. Je kunt er de speciale functies van de functietoetsen (F1, F2, etc.) bijvoorbeeld mee aanpassen. Ook bepaal je wat bepaalde toetscombinaties doen en kun je afkortingen toevoegen en verwijderen. Ben je in het buitenland en wil je niet met een AZERTY-toetsenbord werken? Hier kun je softwarematig het toetsenbord instellen op de Nederlandse QWERTY-toetsenbordenstandaard, zodat je weer kunt typen zoals je gewend bent… ook al is het toetsenbord eigenlijk een AZERTY.

Ook instellingen voor het automatisch toepassen van spellingscontrole of het automatisch vervangen van bepaalde woorden/afkortingen kun je hier instellen onder ‘Tekst’. Dicteren inschakelen gaat ook via de toetsenbordinstellingen.

Heb je een Macbook Pro met een Touch Bar? Dan kun je instellingen hiervan aanpassen via de toetsenbordinstellingen.

Apps van derden

Sommige apps van derden hebben ook een instellingenvenster in de Systeeminstellingen-app. Het aantal is meestal beperkt. Meestal vind je de voorkeuren voor deze apps via het menu zelf, bijvoorbeeld Appnaam > Voorkeuren.

Een paar belangrijke instellingen

Hieronder lopen we in sneltreinvaart nog een paar populaire instellingen langs. Soms zijn ze belangrijk genoeg om te kennen en soms zijn ze in macOS Ventura iets verplaatst. Dit zijn belangrijke items die je zou willen regelen via de Systeeminstellingen.

iCloud

iCloud speelt een centrale rol bij Apple-devices. Hier sla je online je bestanden op en synchroniseer je je data tussen apparaten. Je vindt de instellingen voor iCloud door bovenin op je accountnaam te klikken. Vervolgens klik je op iCloud. Hier bepaal je welke iCloud-functies geactiveerd zijn op deze Mac. Ook de opties voor bepaalde iCloud-diensten vind je hier terug. Bovendien vind je hier ook hoeveel iCloud-opslag je hebt, hoeveel je momenteel gebruikt en kun je eventueel iCloud-opslag kopen.

Gebruikers en groepen

Hier kun je bepalen hoeveel verschillende gebruiker-accounts je Mac heeft en kun je bepalen wat deze gebruikers allemaal kunnen doen op je Mac. Dit is erg handig als je een Mac gebruikt als gezinscomputer omdat iedereen zijn eigen stekje heeft. Ook de optie Gastgebruiker is handig, aangezien je zo iemand veilig de computer kan laten gebruiken zonder dat hij/zij geconfronteerd kan worden met persoonlijke informatie.

Ouderlijk toezicht

Als je gebruikersaccounts toevoegt met beperkte rechten, dan kun je via de opties Gezin bepalen wat de beperkingen zijn. Je ziet wie als gezinshoofd en ouder/voogd zijn aangewezen en je regelt gemakkelijk welke content kinderen en andere gebruikers mogen bekijken. Je bepaalt hier met Schermtijd ook hoe lang kinderen de computer kunnen gebruiken. Wil je niet dat je kinderen enge dingen tegenkomen op internet? Dan kun je beperken welke websites ze kunnen zien en welke apps ze mogen gebruiken.

Bekijk ook Zo werkt Schermtijd op de Mac Met Schermtijd houd je beter zicht op het aantal uren dat je achter de Mac doorbrengt. Dit wordt ook gesynchroniseerd met je andere apparaten. In deze tip lees je hoe de functie werkt.

Internetaccounts

Je kunt verschillende internetdiensten toevoegen aan je Mac. Accounts voor iCloud, Exchange, Google, Twitter, Facebook, LinkedIn en Yahoo kun je aan macOS toevoegen. Dit regel je bij het onderdeel Internetaccounts, dat te vinden is onder het kopje Wachtwoorden.

Extensies

Sommige diensten, zoals iCloud en Dropbox, voegen functies toe aan Finder-vensters en andere onderdelen van macOS, zoals het Deel-menu. Dit werkt met extensies. Die diensten stellen deze opties meestal automatisch in zodra je de functie installeert. Als je wilt kun je deze opties aanpassen. Vroeger was Extensies een apart onderdeel in Systeemvoorkeuren, sinds macOS Ventura zitten ze wat meer verspreid. Praktisch gesproken doe je dit vooral wanneer je een dienst zoals Dropbox van je Mac wilt verwijderen.

Bekijk ook Alles over extensies op de iPhone, iPad en Mac Extensies zorgen ervoor dat bepaalde functionaliteit op je iPhone, iPad of Mac wordt uitgebreid. Ze zijn er in verschillende varianten: Safari-extensies zijn het meest bekend, maar daarnaast heb je ook app-extensies in iOS. Wat het is en wat je ermee kunt doen lees je hier.

App Store

Voorheen was er een apart onderdeel App Store, maar dat is nu terug te vinden onder Media en aankopen. Hiervoor klik je bovenin op je accountnaam. Je kunt hier aangeven via welk Apple ID je aankopen wilt doen, of je Touch ID voor aankopen wilt gebruiken en welk abonnementen je wilt opzeggen. Veel instellingen voor de Mac App Store vind je ook in de App Store-app zelf, bijvoorbeeld het automatisch ophalen en installeren van updates. Zo hoef je daar niet zelf meer achteraan.

Bekijk ook Mac App Store: alles over Apple's softwarewinkel voor macOS De Mac App Store bestaat al sinds 2011 en biedt je de mogelijkheid om in een veilige omgeving apps te ontdekken en te downloaden. Lees in deze uitleg alles over de Mac App Store en de vernieuwingen die eraan komen!

Opstartschijf

Heb je meerdere harde schijven of partities en wil je je Mac opstarten vanaf een andere schijf? Dan kun je de opstartschijf selecteren en eventueel ook meteen met één klik je Mac opnieuw opstarten. Dit is tevens de plek om je Mac opnieuw op te starten met Windows, als je Bootcamp gebruikt, of om een Time Machine reservekopie te laden. Je vindt de Opstartschijf bij het onderdeel Algemeen.

Bekijk ook Een andere opstartschijf gebruiken op de Mac Als er meerdere schijven aan de Mac verbonden zijn, dan kun je bepalen welke je wilt gebruiken als opstartschijf. Wij vertellen hoe het (tijdelijk) wisselen van een opstartschijf werkt.

Beeldschermen

Alle opties voor het beeldscherm vind je hier, of dit nu het ingebouwde beeldscherm is van je iMac of MacBook, een extern beeldscherm dat je hebt aangesloten via de kabel of een AirPlay-beeldscherm waarmee je verbonden bent via Wifi. Hier regel je ook hoe een setup met meerdere beeldschermen precies werkt.

Bekijk ook Zo gebruik je een Mac met externe beeldschermen Wil je meerdere beeldschermen gebruiken op de Mac? Lees hoe je monitoren aansluit op je Mac, hoe het instellen van je externe beeldscherm werkt en wat je ermee kan.

Ook het kleurenprofiel, de beeldschermresolutie en Night Shift pas je aan op deze plek.

Bekijk ook Zo werkt de avondmodus Night Shift op de Mac Night Shift, de functie om het beeldscherm minder blauw te laten kleuren, is er ook op de Mac. Zo zorg je ervoor dat het beeldscherm in de avond rustiger is voor je ogen. In deze tip lees je hoe je Night Shift op de Mac gebruikt.

Energiebesparingsmodus

macOS kan bij een bepaalde periode van inactiviteit het beeldscherm, de harde schijf en/of de computer in de sluimerstand zetten. Of dit gebeurt bepaal je bij het onderdeel Batterij. Als je een MacBook hebt, dan kun je bepalen of dit altijd gebeurt of alleen als hij niet aangesloten is op een stroomkabel.

Bekijk ook Energiebesparingsmodus gebruiken op de Mac met macOS Monterey Sinds macOS Monterey kun je de Energiebesparingsmodus ook op de Mac gebruiken. Lees in deze tip waarom je het nodig kan hebben en hoe je het instelt op je MacBook.

Je vindt hier ook de optie om Power Nap en andere stroombesparende functies te gebruiken.

Bekijk ook Zo pas je de Touch Bar op de MacBook Pro aan De Touch Bar op de MacBook Pro heeft allerlei handige knoppen die je zelf kunt aanpassen. In deze tip lees je hoe je de Touch Bar kunt aanpassen aan je eigen smaak.

Muis

Of een muis lekker werkt, hangt af van je persoonlijke voorkeuren. Bij ‘Muis’ in Systeeminstellingen bepaal je hoe snel de muispijl is, hoe snel je scrollt en hoe snel je moet klikken in macOS. Vind je dat macOS standaard de verkeerde richting op scrollt? Zet dan de optie ‘Scrollrichting: natuurlijk’ uit. Linkshandigen opgelet: hier kun je aanpassen dat de primaire muisknop aan de rechterkant zit in plaats van de linkerkant. Zo kun je de muis gemakkelijk met je linkerhand bedienen.

Heb je geen muis aangesloten op je Mac, dan zal deze optie niet zichtbaar zijn totdat je er eentje koppelt. Dit doe je via de optie Bluetooth: zorg dat de muis vindbaar is en geef aan dat je verbinding wilt maken.

Trackpad

Net als voor de muis zijn er ook voor de trackpad diverse instellingsmogelijkheden. De trackpads van Apple hebben speciale mogelijkheden en maken gebruik van multitouch (meerdere vingers) voor allerlei handige functies. Die kun je hier allemaal aan- en uitzetten.

Geluid

Hier vind je de opties voor de geluidseffecten in macOS. Je kunt bepalen welke speakers worden gebruikt (macOS kiest dit automatisch, maar je kunt dit ook wijzigen). Daarnaast regel je hier de instellingen voor de ingebouwde of een externe microfoon. En uiteraard regel je er ook de systeemgeluiden.

Delen

Als je iets wilt delen met een andere gebruiker of computer, dan moet je eerst de toestemming regelen via de optie Delen in de Systeeminstellingen. Dit gaat van simpele bestandsdeling tot extern inloggen, de optie waarmee je op afstand je Mac kan bereiken. Hier stel je tevens de naam in die je Mac krijgt binnen een netwerk.

Touch ID

Heb je een Macbook Pro met Touch Bar, dan kun je TouchID gebruiken om in te loggen of dingen te bevestigen. De instellingen voor TouchID, inclusief het toevoegen van vingers vind je op een aparte pagina binnen Systeeminstellingen.

Bekijk ook Zo kun je Touch ID instellen op de iPhone, iPad en Mac Met Touch ID kun je je iPhone, iPad en Mac vergrendelen met je eigen vingerafdruk. Heb je geen idee hoe je Touch ID moet instellen? In deze tip lees je hoe dit werkt op de iPhone, iPad en Mac.

Siri

Siri op de Mac biedt diverse mogelijkheden. Je kunt zelf bepalen hoe je Siri kunt activeren op de Mac. Ook stel je gemakkelijk de taal van Siri en de gekozen stem in. Wil je dat Siri niet terugpraat, maar enkel op je scherm reageert? Zet dan hier de gesproken feedback uit.

Bekijk ook Zo gebruik je Siri op de Mac In deze tip lees je hoe je Siri op de Mac gebruikt en meer uit deze spraakassistent haalt. De functies verschillen soms van de iPhone en iPad.

Time Machine

Regelmatig een backup maken is erg belangrijk. Hiervoor kun je Time Machine inschakelen om reservekopieën te maken van je complete systeem. Ook kun je de schijf selecteren die Time Machine gebruikt voor het back-uppen.

Bekijk ook Time Machine backups maken van je Mac: dit moet je weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren of verwijderde bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en in deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Toegankelijkheid

Hier vind je een enorme stapel aan speciale opties die gemaakt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Meest indrukwekkende is nog wel de optie om via een speciale toets + scrollen met de muis in te zoomen op je beeldscherm. Ook regel je hier dingen zoals VoiceOver, die alles wat er op je scherm gebeurt uitspreekt. Heel wat toegankelijkheidsfuncties zijn ook handig als je geen beperking hebt.

Systeemvoorkeuren anders indelen

Bovenstaande tips gelden voor de nieuwe Systeeminstellingen in macOS Ventura en nieuwer. Heb je macOS Monterey of een eerdere versie op je Mac staan? Dan heet de app nog Systeemvoorkeuren en heb je de mogelijkheid om de app te verbergen en anders in te delen. We hebben een speciale tip geschreven over Systeemvoorkeuren verbergen en sorteren.

Bekijk ook Systeemvoorkeuren verbergen en anders sorteren op de Mac Als je wilt kun je opties in Systeemvoorkeuren verbergen en de volgorde van de voorkeuren aanpassen. Handig als een minder ervaren computergebruiker op de Mac aan de slag moet.