Op de Mac kun je de Finder zo instellen, dat mappen altijd bovenaan geplaatst worden in de verschillende kolommen. Dit voorkomt dat je mappen verstopt zitten tussen alle andere bestanden. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Finder-mappen bovenaan plaatsen

Finder op de Mac is dé plek waar je alle bestanden, documenten en andere inhoud van je Mac kunt bekijken. De Finder heeft allerlei weergaveopties. Zo bekijk je je bestanden in een raster of in kolommen. Bij de laatste twee genoemde weergaven kun je dit zo instellen, dat mappen altijd bovenaan gesorteerd worden. Dat betekent dat de Finder eerst alle mappen op alfabetische volgorde plaatst en pas daarna alle losse documenten gesorteerd worden.



Mappen bovenaan plaatsen in de Finder

Je stelt dit eenvoudig in via onderstaande stappen:

Open de Finder op je Mac. Klik linksboven op Finder > Voorkeuren. Ga naar het tabblad Geavanceerd. Vink hier aan dat de mappen bovenaan moeten staan. Dit kan in vensters, maar ook op het bureaublad.

Deze instelling werkt op elke locatie in de Finder, dus ook bij mappen in mappen. De enige voorwaarde is dat je gebruik moet maken van de lijstweergave met kolommen.

Bekijk ook Makkelijker typen op je Mac met automatische hoofdletters en punten Op de Mac kun je zorgen dat woorden aan het begin van de zin automatisch een hoofdletter krijgen. Ook kun je automatisch een punt laten plaatsen als je tweemaal op de spatiebalk drukt. In iOS staan deze functies standaard ingeschakeld, maar op de Mac zul je het even zelf moeten activeren. Deze tip legt uit hoe dat gaat.

Meer tips voor Finder

Hieronder vind je meer tips voor Finder:

Bekijk ook Loopt Finder op je Mac vast? Zo los je het op! Is Finder vastgelopen op je Mac? Geen zorgen. Wij hebben verschillende oplossingen voor je op een rij gezet voor als de Mac Finder niet meer reageert, zonder dat je bestanden kwijtraakt!

Bekijk ons complete overzicht Mac tips. Met honderden tips voor Mac bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!