Niet Storen: meer rust op je iPhone, iPad en Mac

Word je gek van de vele meldingen op je iPhone, iPad of Mac? Met Niet Storen heeft Apple een reeks functies die ervoor zorgen dat je rustig kunt werken, zonder continu gestoord te worden. In deze gids leggen we alle opties uit.

Niet Storen zorgt ervoor dat je geen notificaties, telefoontjes en andere meldingen binnenkrijgt op je Apple-apparaten. De functie is op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch beschikbaar en biedt talloze instellingen. Zo kun je aangeven dat je tijdens het slapen of tijdens een vergadering niet gestoord wilt worden. Ook kun je Niet Storen tijdens autorijden gebruiken, zodat je je aandacht op de weg kunt houden. In deze gids bespreken we de vele mogelijkheden van Niet Storen.

Niet Storen op Mac

Op de Mac kun je de Niet Storen-modus inschakelen als je geconcentreerd wil werken. Steeds meer ontwikkelaars bieden de mogelijkheid om meldingen te ontvangen als er bijvoorbeeld een nieuwe reactie op sociale media is geplaatst, of als iemand een berichtje naar je stuurt. Dit kan erg storend zijn als je druk zit te werken. We leggen daarom uit hoe je Niet Storen op de Mac inschakelt op de gebruikelijke en op de snelle manier. Ook leggen we uit hoe je Niet Storen continu ingeschakeld kunt houden.

Bekijk ook Zo gebruik je Niet Storen op de Mac (ook supersnel) Met de functie 'Niet storen' in macOS voorkom je (tijdelijk) dat je meldingen ontvangt. Je activeert de functie op de gebruikelijke manier of supersnel met één muisklik. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Niet Storen op Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan vind je daarop ook de mogelijkheid om Niet Storen in te stellen. Je vindt de schakelaar hiervoor in het Apple Watch bedieningspaneel, zodat je het supersnel kunt in- en uitschakelen. Sinds watchOS 5 kun je de samenstelling van het Bedieningspaneel aanpassen, zodat de knop voor Niet Storen meteen in beeld is. Een andere optie om anderen niet te storen is om de Theatermodus op de Apple Watch te gebruiken, zodat er niet continu meldingen binnenkomen op het scherm. Verder kun je subtiel de tijd checken op de Apple Watch, zonder dat je anderen hoeft te storen.

Bekijk ook Zo werkt het Bedieningspaneel op de Apple Watch De Apple Watch heeft een eigen Bedieningspaneel (Control Center). Hier kun je zelf allerlei standaardinstellingen aanpassen en activeren, zoals Niet storen, de vliegtuigmodus en meer. Lees hier hoe je het gebruikt en aanpast.

Niet Storen op iPhone en iPad

Niet Storen op de iPhone biedt je meerdere mogelijkheden. Apple heeft gaandeweg steeds meer opties toegevoegd. De basisfunctie is snel te bereiken via het iPhone bedieningspaneel, maar je kunt het ook via de Instellingen-app inschakelen.

Bekijk ook Niet Storen op iPhone gebruiken: zo werkt het Met de Niet Storen-functie op de iPhone en iPad kun je voorkomen dat er meldingen, berichten en telefoontjes binnenkomen. Zet de functie aan als je even rust wilt! Deze tip legt uit hoe het werkt en wat er de afgelopen tijd is verbeterd.

Niet Storen tijdens autorijden

Om te zorgen dat je tijdens het autorijden geconcentreerd blijft heeft Apple de functie Niet Storen tijdens autorijden geïntroduceerd. Deze zorgt ervoor dat je tijdens het autorijden het scherm niet kunt bedienen. Wil je toch bepaalde iPhone-functies gebruiken, dan kun je daarvoor gebruik maken van een CarPlay-systeem, bijvoorbeeld een CarPlay-autoradio of -inbouwsysteem.

Bekijk ook Niet Storen tijdens autorijden inschakelen Met Niet storen tijdens het autorijden ga je veilig de weg op. De functie blokkeert meldingen, zodat je je ogen op de weg houdt. Lees hier hoe de functie werkt, hoe je het kunt in- en uitschakelen en welke mensen je nog wel kunnen bereiken.

Niet Storen in noodgevallen

Wil je dat mensen je in noodgevallen toch kunnen bereiken? Dan kun je Niet Storen tijdens noodgevallen inschakelen. Of beter gezegd: wél storen tijdens noodgevallen. De functie heet in het Nederlands ‘Altijd aan voor noodgevallen’ en zorgt ervoor dat contactpersonen die je zelf hebt gekozen je toch kunnen bellen of een berichtje sturen. Deze personen kunnen je in noodgevallen altijd bereiken, ook als je de muteknop hebt ingeschakeld of als Niet Storen actief is. Je stelt dit apart in voor telefoontjes en berichten. Daarnaast kun je e-mail van belangrijke personen blijven ontvangen door bepaalde contacten als VIP-mail in te stellen.

Bekijk ook Zo ben je in noodgevallen altijd bereikbaar voor bepaalde mensen Je kunt zorgen dat bepaalde contactpersonen je in noodgevallen altijd kunnen bereiken, via de telefoon of een bericht. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Bedtijdmodus voor beter slapen

Sinds iOS 12 heeft Apple de Bedtijdmodus ingevoerd. Als je ‘s nachts wakker wordt en op je scherm kijkt, krijg je normaal gesproken allerlei meldingen te zien van Facebook, Twitter en andere apps. Daardoor kom je in de verleiding om met je iPhone bezig te gaan, terwijl je alleen maar even wilde kijken hoe laat het was. Met Bedtijdmodus voorkom je dit: je krijgt tot de volgende ochtend geen meldingen te zien, zodat je meteen weer verder kunt gaan met slapen.

Bekijk ook Bedtijdmodus - geniet beter van je nachtrust met een gedimd toegangsscherm Met de Bedtijdmodus op de iPhone kun je genieten van je nachtrust. Je kunt binnenkomende meldingen en berichten tegenhouden, door de functies van Bedtijdmodus en Niet storen te gebruiken. Ook heb je een gedimd toegangsscherm, waardoor je niet gestoord wordt in je nachtrust.

Niet Storen op basis van tijd en locatie

Als je naar een concert of bioscoop gaat, wil je liever niet gestoord worden door allerlei meldingen. Sinds iOS 12 kun je meldingen op basis van tijd en locatie inschakelen. Druk in het Bedieningspaneel stevig op het Niet Storen-icoontje en kies de optie Zodra je deze locatie verlaat. Je ziet op welke locatie je bent, zodat je kunt controleren of alles klopt. Ook kun je kiezen voor 1 uur (je krijgt dan het komende uur geen meldingen) of een langere periode, zoals Tot vanavond of Tot morgenvroeg. De opties zijn afhankelijk van het tijdstip van de dag. Als je ‘s ochtends de functie wil activeren krijg je Tot vanavond te zien.

Stille meldingen op de iPhone

Sinds iOS 12 kun je ook stille meldingen gebruiken. Als je dit inschakelt, verschijnt de melding wel in het Berichtencentrum maar niet op je toegangsscherm en je hoort ook geen geluidje. De meldingen staan dus niet helemaal uit, maar je hebt er minder last van. Je moet per app instellen of je de meldingen stil wilt houden. Krijg je zo’n melding binnen, dan veeg je naar links en kies je Beheer > Lever stil af. Dit moet je voor elke app herhalen. Via Instellingen > Berichtgeving > Kies een app kun je de normale meldingen weer instellen.