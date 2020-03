Wat is Mission Control op de Mac en wat kun je er allemaal mee? In deze tip bespreken we de mogelijkheden van Mission Control, een handige manier om al je vensters en programma's te beheren.

Mission Control op de Mac

Met Mission Control op de Mac kun je meerdere bureaubladen gebruiken, terwijl je slechts één beeldscherm hebt. Daardoor kun je razendsnel switchen tussen bureaubladen en programma’s. In deze tip gaan we uitleggen hoe je optimaal gebruik maakt van deze handige functie op de Mac.

Wat is Mission Control?

Mission Control is een soort overzichtsscherm van al je geopende programma’s en bureaubladen. Als je Mission Control opent, zie je dus in één oogopslag welke vensters er allemaal geopend zijn. Zo behoud je het overzicht als je in veel verschillende programma’s tegelijk werkt. Je kan Mission Control ook gebruiken om meerdere bureaubladen aan te maken en je apps in Split View op de Mac te bekijken.

Mission Control is beschikbaar op nagenoeg elke Mac. Afhankelijk van de macOS-versie die je gebruikt, ziet Mission Control er iets anders uit. In deze tip bespreken we alleen de werking in de meest recente versie van macOS.

Hoe kan ik Mission Control gebruiken?

Mission Control kun je op een aantal manieren openen, afhankelijk van welke accessoires je in combinatie met je Mac gebruikt:

Trackpad : Veeg omhoog met drie of vier vingers op het trackpad van je MacBook of het Magic Trackpad-accessoire. Controleer hiervoor de instelling via Systeemvoorkeuren > Trackpad > Meer bewegingen.

: Veeg omhoog met drie of vier vingers op het trackpad van je MacBook of het Magic Trackpad-accessoire. Controleer hiervoor de instelling via Systeemvoorkeuren > Trackpad > Meer bewegingen. Magic Mouse : Tik twee keer achter elkaar met twee vingers op de Magic Mouse. Controleer hiervoor de instelling via Systeemvoorkeuren > Muis > Meer bewegingen.

: Tik twee keer achter elkaar met twee vingers op de Magic Mouse. Controleer hiervoor de instelling via Systeemvoorkeuren > Muis > Meer bewegingen. Icoontje : Open Mission Control via de Dock of in Launchpad. Je herkent Mission Control aan het icoontje met het oranje, blauwe en groene vlakje.

: Open Mission Control via de Dock of in Launchpad. Je herkent Mission Control aan het icoontje met het oranje, blauwe en groene vlakje. Toetsenbord : Druk op een Apple-toetsenbord op de Mission Control-knop (F3). Gebruik je een MacBook Pro met Touch Bar, dan open je eerst de Control Strip aan de rechter kant en tik je op de Mission Control-knop.

: Druk op een Apple-toetsenbord op de Mission Control-knop (F3). Gebruik je een MacBook Pro met Touch Bar, dan open je eerst de Control Strip aan de rechter kant en tik je op de Mission Control-knop. Toetsencombinatie : Druk op de toetsencombinatie Ctrl + ↑ .

: Druk op de toetsencombinatie . Slepen: Sleep een venster naar de bovenkant van het scherm, waarna Mission Control automatisch geopend wordt.

Als je Mission Control opent op één van de bovenstaande methodes opent, zie je meteen welke vensters en programma’s je allemaal open hebt staan. Klik vervolgens op een venster, bureaublad of programma om deze te openen. Gebruik je meerdere fysieke schermen, wordt Mission Control op alle schermen geopend.

Wat zijn de mogelijkheden voor Mission Control?

Behalve het bekijken van al je geopende programma’s en vensters, is er nog veel meer mogelijk met Mission Control, zoals het toevoegen van bureaubladen.

Bureaublad (space) toevoegen

Als je heel veel programma’s en vensters tegelijk gebruikt, is het makkelijker om een extra bureaublad te openen. Op zo’n extra bureaublad zijn de icoontjes, mappen en de Dock hetzelfde als het oorspronkelijke bureaublad, maar je kan er wel extra vensters op openen. Een space gebruik je ook om schermvullende apps en Mac-apps in Split View in te openen.

Een space toevoegen doe je als volgt:

Open Mission Control zoals hierboven uitgelegd is. Helemaal rechtsboven staat een plus-teken. Klik hierop en het extra bureaublad wordt geopend.

Vervolgens kan je via Mission Control een venster naar de nieuwe space verplaatsen. Dit doe je door het venster er naartoe te slepen. De spaces zelf kan je ook in een andere volgorde zetten door deze naar links en rechts te verslepen. Een space afsluiten doe je door met je pijltje op de space te blijven en op het kruisje te klikken. Alle vensters in die space verplaatsen naar een ander bureaublad.

Tussen spaces wisselen

Om vervolgens tussen spaces te wisselen, gebruik je één van de volgende methodes:

Trackpad : Veeg met drie of vier vingers naar links of rechts op het MacBook-trackpad of Magic Trackpad-accessoire. Controleer eerst de instelling via Systeemvoorkeuren > Trackpad > Meer bewegingen.

: Veeg met drie of vier vingers naar links of rechts op het MacBook-trackpad of Magic Trackpad-accessoire. Controleer eerst de instelling via Systeemvoorkeuren > Trackpad > Meer bewegingen. Muis : Veeg met twee vingers naar links of rechts op een Magic Mouse. Controleer de instelling via Systeemvoorkeuren > Muis > Meer bewegingen.

: Veeg met twee vingers naar links of rechts op een Magic Mouse. Controleer de instelling via Systeemvoorkeuren > Muis > Meer bewegingen. Toetsenbord : Druk de toetsencombinatie Ctrl + → of Ctrl + ←

: Druk de toetsencombinatie of Mission Control: Open Mission Control en klik op de gewenste space.

Mission Control weergave aanpassen

In de instellingen kun je eventuele opties voor Mission Control aanpassen. Zo is het mogelijk om de vensters van apps per programma te groeperen. Hierdoor staan alle vensters van hetzelfde programma bij elkaar, inclusief appicoontje. Di doe je als volgt:

Open Systeemvoorkeuren Klik op Mission Control. Vink de optie Groepeer vensters per programma aan.

Andere opties die je hier kan wijzigen zijn het automatisch ordenen van spaces en het instellen van interactieve hoeken. In onze aparte tip over interactieve hoeken lees je daar meer over.