Backups maken met Time Machine

Het kan zomaar gebeuren: je harddisk gaat stuk en je bent heel veel foto’s en ander belangrijke data kwijt. Gelukkig gebeurt dit tegenwoordig steeds minder vaak dankzij iCloud Fotobibliotheek en backups die je automatisch op iCloud maakt, maar toch zijn er nog mensen die belangrijke bestanden alleen lokaal opslaan op een Mac. Het is dan belangrijk om regelmatig een backup van je Mac te maken. Met Time Machine gaat dat automatisch en het kost niets. Je hebt dus geen excuus: kom op, zet Time Machine aan!

Wat is Time Machine?

Er zijn meerdere manieren om backups te maken van je Mac, zoals met Super Duper en Carbon Copier. Maar met Time Machine kan ook en het zit al standaard in macOS. Het enige wat je nodig hebt is een opslagapparaat zoals een externe harddisk of portable SSD:

Time Machine is een programma van Apple dat automatisch reservekopieën op een externe schijf maakt van ieder bestand op je Mac. Hierdoor kun je op elk moment de gehele inhoud van je Mac terughalen wanneer je harddisk kapot gaat. Maar je kunt ook individuele bestanden gemakkelijk terughalen wanneer je ze per ongeluk hebt weggegooid.

Time Machine inschakelen

Om Time Machine in te schakelen, moet je een externe schijf verbinden met je Mac (met een kabel of draadloos via Wi-Fi). Voer daarna de volgende stappen uit:

Open Systeemvoorkeuren (via  > Systeemvoorkeuren). Klik op Time Machine. Nu verschijnen de opties voor Time Machine. Heb je nog geen schijf geselecteerd, klik dan op de knop Selecteer schijf…. Kies de schijf die je wilt gebruiken voor Time Machine. Je kunt deze schijf niet voor iets anders gebruiken. Zorg dat Automatische reservekopieën is aangevinkt. Je kunt nu de Systeemvoorkeuren verlaten.

Binnen een paar minuten maakt Time Machine automatisch een eerste backup op de schijf die je hebt aangegeven. Daarna zal om de zoveel tijd automatisch een backup worden gemaakt. Je hebt er verder geen werk aan, zolang je maar zorgt dat de externe schijf verbonden blijft met de Mac. Dat kan via een kabel of het WiFi-netwerk zijn.

Meer over Time Machine instellen op de Mac lees je in een aparte tip.

Hoe werkt Time Machine?

Time Machine bewaart een kopie van alles op je Mac. Het maakt elk uur een backup en bewaart die gedurende 24 uur. Ook bewaart Time Machine een dagelijkse backup van de afgelopen maand. Daarnaast worden er lokale snapshots van je Mac gemaakt. Deze houdt bij wat er gebeurde, vanaf het moment dat je je computer ‘s ochtends opstartte tot aan het eind van de dag. Elke week wordt er een wekelijkse snapshot bewaard.

Dit klinkt als een hoop werk, maar is het niet. De software houdt zelf bij of het nodig is om een backup of snapshot te maken en doet dit automatisch en (meestal) ongemerkt. Zit je een week te werken aan een belangrijk document, dan kun je de versie van woensdagavond, maar ook die van maandag of vorige week terughalen.

Bij een document heb je 24 kopieën van de afgelopen 24 uur, 30 of 31 kopieën voor elke dag van de afgelopen maand en 1 kopie per week van de afgelopen maanden. Dat zijn heel wat kopieën, maar meestal ben je maar met een paar documenten heel intensief bezig. Documenten die je niet bewerkt (en dat zal gelden voor 99% van de bestanden op je harde schijf) krijgen veel minder backups omdat er immers niets is veranderd.

Waarom Time Machine gebruiken?

Waarom zou je Time Machine willen gebruiken? Omdat het gratis is en je er helemaal geen omkijken naar hebt. Je hoeft geen extra software te installeren. Maar we geven je nog 5 goede redenen:

#1 Time Machine is automatisch en snel

Je stelt Time Machine automatisch in en daarna gaan alle backups vanzelf. Na de initiële backup worden alleen wijzigingen opgeslagen die sinds de laatste backup zijn gemaakt, dus het maken van backups gaat gaandeweg steeds sneller. Omdat de backups bij voorkeur worden gemaakt als de Mac in sluimerstand staat (en jijzelf waarschijnlijk in bed ligt), merk je er niets van.

#2 Time Machine werkt met allerlei schijven

Je hebt geen Time Capsule van Apple nodig om de backups te kunnen maken. Time Machine werkt ook met harde schijven van andere merken, zowel aangekoppelde (USB/Thunderbolt) als draadloze schijven. Je kunt ook een NAS gebruiken. De enige eis is dat de doelschijf voor de Mac geformatteerd is.

#3 Je kunt meerdere Time Machine-versies teruggaan

Het mooie van Time Machine is dat er meerdere versies van je bestanden worden bewaard. Daardoor kun je altijd terug naar een oudere versie, als je per ongeluk iets hebt overschreven. Als de doelschijf vol raakt, worden wel wat oude versies verwijderd maar je krijgt hier een melding van.

#4 Time Machine werkt ook met externe schijven

Met Time Machine maak je niet alleen een backup van je interne harddisk, SSD of Fusion Drive, maar ook van eventuele externe schijven die met een kabel zijn aangesloten.

#5 Time Machine maakt een backup van bestanden en instellingen

Time Machine neemt mappen, bestanden en instellingen mee in de backup. Na een crash van je schijf kun je meteen weer verder werken, zodra je een nieuwe schijf hebt laten plaatsen. Het terugzetten van een backup van Time Machine is bovendien heel gemakkelijk.

Time Machine: wat heb je nodig?

Om Time Machine in te schakelen heb je een externe schijf nodig. Deze schijf hoeft niet rechtstreeks verbonden te zijn met de Mac. Je kunt een externe schijf (via je router) verbinden met het netwerk, zodat deze voor de Mac te bereiken is. Heb je een draadloze schijf zoals Apple’s Time Capsule, dan werkt het ook. Apple maakt zelf geen Time Capsules meer, maar er zijn voldoende alternatieven. Er hoeft dus niet continu een harde schijf aan de USB-poort van je Mac te hangen.



Een USB-hub kan handig zijn als je een externe schijf wilt aansluiten.

Wil je de harde schijf toch rechtstreeks op je Mac aansluiten, dan kun je kiezen voor een harddisk, SSD of NAS met USB, Firewire of Thunderbolt. Je kunt ook een server op je netwerk gebruiken, als deze op macOS Server draait.

Je hebt een harde schijf met minimaal 1TB opslag nodig. Heb je een Mac met 3TB opslag, dan adviseren we om een even grote backupschijf van minimaal 3TB te nemen. Ben je fotograaf of videobewerker, dan heb je vermoedelijk meer opslag nodig. Schijven van 8TB of meer zijn tegenwoordig relatief betaalbaar en kunnen je een hoop schade en verdriet besparen. Beknibbel er dus niet op.

Mac herstellen met Time Machine

Zodra je een backup hebt gemaakt met Time Machine, kun je de Mac herstellen met een recente Time Machine-backup. Hiervoor moet je de Mac opstarten met Cmd+R ingedrukt en de optie ‘Herstellen van Time Machine reservekopie’ selecteren. Ook kun je met een een Time Machine-backup de inhoud van je oude Mac op een nieuwe Mac zetten.

Bestanden terughalen met Time Machine

In de map Programma’s > Hulpprogramma’s vind je het programma Time Machine. Als je backups wilt terugzetten kun je de Time Machine-app in de dock zetten zodat je alleen maar op het icoontje hoeft te klikken om te activeren.

Zodra je dit doet verschijnen achter het reeds geopende Finder-venster nieuwe vensters en kun je terug in de tijd scrollen via een digitale tijdlijn. Ben je een bestand kwijt? Ga dan terug naar de datum waarop het bestand nog wel bestond en haal dit bestand terug door het te selecteren en daarna op de optie ‘Zet terug’ te drukken.

