Reageert Finder op de Mac vreemd? In deze tip leggen we uit welke manieren je hebt om Finder te herstarten. Dat is bijvoorbeeld nodig als een proces traag is of is vastgelopen.

Finder herstarten op de Mac

Het komt niet vaak voor, maar soms wordt Finder erg traag of loopt het programma helemaal vast. Dat is verdraaid onhandig, want zonder dit programma worden de simpelste dingen opeens onmogelijk, zoals een venster openen. In dat geval moet je Finder gaan herstarten. In deze tip tonen we je 5 verschillende manieren waarop je dat kunt doen.

Methode 1: Finder herstarten via het dock

Je kunt Finder herstarten met een verborgen optie in het dock van macOS. Druk de Option-toets in en Ctrl-klik (of rechts-klik als je die optie hebt ingesteld) op het Finder-icoontje in het dock. Hierdoor verschijnt de optie ‘Start opnieuw’. Dit is de reset-knop van Finder waarmee je het programma meteen weer aan de praat krijgt als het is vastgelopen.

Methode 2: Finder herstarten forceren via -menu

Je kunt ook het stoppen van Finder forceren via het -menu als het programma nog steeds actief is. Dit is handig wanneer Finder is vastgelopen en je niet meer uit het programma komt.

Klik op een Finder-venster om de app actief te maken. Houd de Shift-toets ingedrukt. Druk linksboven in de menubalk op het -icoontje. Kies de optie Forceer stop van Finder.

Je kunt ieder programma in macOS op deze manier geforceerd stoppen, zolang je het maar actief hebt. Klik op het Finder-icoontje om het programma weer op te starten.

Methode 3: Alt+Cmd+Esc

Dit is de sneltoets voor het geforceerd sluiten van programma’s. Als je Alt+Cmd+Esc indrukt, verschijnt er een nieuw venster waarmee je alle programma’s van macOS kunt forceren om te stoppen.

In dit lijstje staat ook de Finder van macOS. Als je die selecteert, verandert de knop ‘Forceer stop’ meteen in ‘Start opnieuw’. Klik op deze knop om Finder geforceerd te stoppen en daarna opnieuw te openen.

Je vindt deze optie ook door op  > Forceer stop te klikken vanuit een willekeurig ander programma.

Methode 4: Finder stoppen met Activiteitenweergave

In het standaard hulpprogramma Activiteitenweergave kun je ieder proces in macOS stoppen, dus ook het programma Finder.

Open het programma Activiteitenweergave. Klik op de kolom ‘CPU’. Hier zie je een enorme lijst met processen. Blader naar Finder. Dit gaat het makkelijkst als je de namen alfabetisch sorteert. Klik op het kruis-knopje linksboven om het programma te stoppen.

Hier vind je niet alleen de mogelijkheid om Finder geforceerd, maar ook normaal te stoppen. Bij een normale stop moet je het programma daarna weer handmatig opstarten. Bij een geforceerde stop gebeurt dit automatisch.

Bovendien probeert Finder bij een normale stop vooraf al zijn taken af te ronden, wat nodig kan zijn om bijvoorbeeld corrupte bestanden te voorkomen. Bij een geforceerde stop kijkt Finder nergens naar, laat alles vallen en herstart de software.

Methode 5: Finder stoppen met Terminal

Tot slot kun je Finder uiteraard ook geforceerd stoppen via het programma Terminal. Open het programma Terminal via de map Hulpprogramma’s en typ het volgende commando in:

killall Finder

Maak geen typfouten, want anders weigert Terminal iets uit te voeren. Druk daarna meteen op Enter. Dit Terminal-commando forceert een herstart van het programma Finder.

