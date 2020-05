In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over het gebruik van de rechtermuisknop op je Mac. Hoe kun je rechtsklikken op je muis of trackpad en welke instellingen kun je aanpassen?

Of je nu een muis of trackpad gebruikt: de rechtermuisknop is essentieel voor alle Mac-gebruikers. Door Apple’s design kan het lijken alsof je deze optie niet hebt, maar niets is minder waar. We leggen in deze tip aan de hand van Apple’s Magic Mouse en Magic Trackpad uit hoe je de rechtermuisknop gebruikt en instelt.

Rechtermuisknop gebruiken met muis en trackpad

Hoewel er verschillende manieren zijn om deze functie in te stellen kun je al goed uit de voeten met de standaardinstellingen. Gebruik je een externe muis met aparte een linker- en rechtermuisknop, dan klik je uiteraard gewoon op de rechter knop.

Rechts klikken op Apple Magic Mouse

Heb je een iMac met daarbij de standaard Apple Magic Mouse (vanaf €85), of heb je deze los gekocht? Dan zal het je misschien verbazen dat er op het oog één knop op zit. Technisch gezien is dat ook zo, maar dankzij de aanraakgevoelige oppervlakte kun je toch een rechtermuisknop uitvoeren. Klik hiervoor simpelweg ergens op de rechter bovenhoek van de muis. Werkt het niet? Probeer het dan zonder je andere vinger op de linkerkant te houden.

Rechts klikken op Apple Magic Trackpad

Alle MacBooks hebben er een, maar je kunt ‘m ook los kopen: Apple Magic Trackpad (€149). Deze grote glazen oppervlakte biedt ondersteuning voor veel multitouch gebaren, waaronder de rechtermuisknop. Deze is echter erg simpel. Klik met twee vingers naast elkaar ergens op je trackpad. De Mac voelt aan dat je twee vingers gebruikt en zal een klik daardoor zien als rechtermuisklik.

Bonustip: Als je een toetsenbord gebruikt kun je ook de control-toets ingedrukt houden als je een gewone klik uitvoert. Dit zal dan geregistreerd worden als rechtermuisklik. Het maakt dan helemaal niet uit welke aanwijzer je gebruikt.

Instellingen rechtermuisknop aanpassen

Misschien ben je niet helemaal tevreden met de standaardinstellingen van Apple. Gelukkig kun je deze aanpassen. Het kan zijn dat je bent overgestapt van een andere laptop waar je gewend was dat de rechtermuisknop gewoon rechtsonder zat. Dat kun je eenvoudig nabootsen op de Mac. Met de Magic Mouse van Apple kun je alleen kiezen of je de rechtermuisknop links of rechts wil gebruiken.

Open Systeemvoorkeuren (via het -menu linksboven). Klik op Trackpad of Muis, afhankelijk van wat jij gebruikt. Open het ‘Aanwijzen en klikken‘-menu bovenin. Bekijk de opties onder ‘Secundair klikken‘. Je ziet een kort filmpje van wat een instelling doet als je deze selecteert. Sluit het venster als je de beste instelling voor jou hebt gekozen.

Gebruik je een trackpad en ben je klaar voor de volgende stap? Bekijk dan eens hoe je kunt slepen met drie vingers. Je gebruikt hiervoor een trackpad zonder dat je echt hoeft te klikken. Dat scheelt net die kleine moeite.