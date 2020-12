Is de kolombreedte van het Finder-venster te smal om bestandsnamen op de Mac te kunnen lezen? Wij laten je zien hoe je de kolom breder of juist smaller maakt.

Kolombreedte van Finder aanpassen

Soms kom je bestanden tegen die zo’n lange naam hebben, dat ze niet meer in de kolom passen. Daardoor kun je de naam maar half lezen in Finder op de Mac. Dat is natuurlijk niet handig. Ook komt er voor dat er heel veel witruimte is, omdat de kolommen veel te breed zijn. Gelukkig kun je de kolombreedte in een Finder-venster aanpassen. In deze tip leggen we verschillende manieren uit om dat te doen.

Kolommen in Finder aanpassen

Je kunt in Finder de bestanden weergeven in de vorm van tegels, maar het is wel zo handig als je kiest voor een weergave in kolommen. Dit heeft als voordeel dat je alles goed kunt overzien en snel door de mappen van je Mac kunt zoeken.

Finder past de kolomweergave in een venster altijd aan op de langste bestandsnaam die aanwezig is in de huidige kolom. Sommige teksten zijn echter zo lang dat dit alsnog niet lukt. Zo pas je het aan:

Plaats de muispijl boven de handgreep van de kolom, helemaal onderaan in het venster. Nu verandert de muispijl in een symbooltje met twee pijlen. Klik om de handgreep vast te pakken en sleep met je muis om de kolom smaller of breder te maken.

Tip 1

Wil je de kolom zo breed maken als de rest van het Finder-venster? Dubbelklik dan de handgreep om de kolom aan de rechterkant van het Finder-venster vast te klikken. Zodra de map buiten beeld verdwijnt, vergeet Finder de instellingen en schiet de aangepaste kolom terug naar zijn oude formaat.

Tip 2

Als je wilt dat Finder je keuze onthoudt en automatisch aanpast naar de juiste breedte, houd dan Option/Alt ingedrukt terwijl je de kolom versleept.

XtraFinder: meer controle over Finder-kolommen

Installeer de gratis tool XtraFinder voor meer controle over je Finder-kolommen. XtraFinder is een soort plug-in voor Finder, die allerlei functies toevoegt. Zo kun je tabbladen gebruiken, waardoor je bureaublad veel overzichtelijker wordt. Je hoeft dan niet langer meerdere Finder-vensters open te hebben. Sinds OS X Yosemite is deze functie wat minder interessant geworden, omdat je daarin ook al Finder-tabbladen kunt openen.

Let op: om XtraFinder te kunnen gebruiken moet je System Integrity Protection op de Mac omzeilen. Dit kan ongewenst zijn, als je een goede beveiliging van je Mac belangrijk vindt.

Voor ons is het automatisch aanpassen van de kolomgrootte het meest interessant. Dit gebeurt in de lijstweergave van XtraFinder. Zoals je op bijgaande afbeelding ziet, geeft XtraFinder je een hoop mogelijkheden, zoals het kopiëren en plakken in Finder en het openen van bestanden en mappen met de Enter-toets. Je kunt zelfs extra opties toevoegen aan het contextmenu van Finder, bijvoorbeeld Hide Desktop, New Terminal Here en Launch as Root. Deze tool is Engelstalig.