Microsoft Office voor Mac bestaat uit Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote. Je kunt dit pakket kopen of een abonnement nemen op Office 365. In deze gids leggen we je uit wat de mogelijkheden zijn.

Microsoft Office op de Mac

Microsoft Office is al sinds jaar en dag het populairste kantoorpakket, zowel bij bedrijven als thuis. De basis van het pakket bestaat uit Word, Excel en PowerPoint en biedt de mogelijkheid om documenten, spreadsheets en presentaties te bewerken. Office is vooral bekend als Windows-software, maar al in de jaren 90 bracht Microsoft ook een speciale versie van Office voor Mac uit. Daardoor kun je alle populaire Office-programma’s gewoon op je Mac gebruiken. En dankzij de integratie met clouddiensten, kun je bestanden die je op je Mac maakt makkelijk openen of bewerken in Microsoft Office op iPhone en iPad of andersom.

Microsoft Office 2019 voor Mac kopen

Er zijn twee manieren om aan Microsoft Office voor Mac te komen. Als eerste is er de ‘ouderwetse’ manier: je kunt het softwarepakket voor een eenmalig bedrag aanschaffen. Dat kan online via Microsoft, maar ook gewoon in de winkel (zelfs de Apple Store verkoopt het pakket). Je krijgt dan een licentiecode die je moet invoeren als je de software installeert. Je kunt het pakket vervolgens onbeperkt gebruiken op één systeem, maar hebt geen recht op gratis updates naar een nieuwe versie van Office.

Het volledige Office 2019 voor Mac-pakket bestaat uit de bekende apps Word, Excel, PowerPoint. Het werkt in principe op iedere Mac, van Macbook tot iMac, zolang hij maaar draait op macOS Sierra of hoger.

Er zijn voor consumenten twee varianten te koop van Office: Microsoft Office Home & Student 2019 voor Mac (€150) en Microsoft Office Home & Business 2019 (€300). In de laatste versie zit Outlook voor het beheren van je e-mail en agenda; dit vind je niet in de Home & Studenten-versie.

Het is helaas niet mogelijk om de Mac-apps van bijvoorbeeld Word of Excel los te kopen. Je kunt wel de Word-, Excel- en PowerPoint-apps uit de Mac App Store downloaden, maar om die te gebruiken moet je Office 365-abonnee zijn.

Wil je Microsoft Office voor Mac kopen? Klik hier om dat bij Microsoft zelf te doen.

Office 365 voor Mac gebruiken

De tweede manier om Word, Excel, PowerPoint en Outlook op je Mac te gebruiken is via Office 365. Met deze abonnementsdienst van Microsoft kun je altijd de nieuwste versie van Microsoft Office gebruiken zolang je abonnement loopt. Daarbij krijg je ook volledige toegang tot de Microsoft Office-apps op de iPhone en iPad en heel veel cloudopslag bij OneDrive van Microsoft. Bij Office 365 is er geen verschil tussen Mac en Windows-gebruikers: je hebt één abonnement, ongeacht de computer die je gebruikt, en downloadt gewoon de juiste apps. De licentie is gekoppeld aan je Office 365-account.

Wil je Microsoft Office 365 gratis proberen? Klik hier om een proefabonnement af te sluiten.

Er zijn uiteraard verschillende Office 365-abonnementen, voor zowel thuisgebruik als voor bedrijven. Het goedkoopste abonnement heet Office 365 Personal en kost 69 euro per jaar of 7 euro per maand. Daarvoor krijg je toegang tot Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote op één pc of Mac. Daarnaast kun je de bijbehorende apps gebruiken op één smartphone en één tablet (je iPhone en je iPad). Voor het opslaan van documenten in de cloud krijg je 1TB OneDrive-opslag en je kunt daarnaast 60 minuten per maand bellen naar telefoonnummers via Skype, ook in het buitenland.

Wil je met meerdere mensen binnen een gezin gebruik maken van Office of de applicaties installeren op meer apparaten? Dan kun je beter voor Office 365 Home kiezen. Voor 99 euro per jaar of 10 euro per maand, kun je 6 accounts aanmaken, inclusief 1TB OneDrive-opslag en 60 minuten bellen via Skype per account. Je kunt een maand lang Office 365 Home gratis proberen, voordat je moet gaan betalen.

Heb je een abonnement op Office 365 of heb je een licentie voor Microsoft Office 2016 voor Mac, dan kun je op deze pagina meer informatie vinden over hoe je de software kunt downloaden.

Als abonnee kun je ook gebruik maken van Publisher en Access. Hiermee kun je pagina’s opmaken en databases maken op de computer. Beide zijn onderdeel van Office 365, maar er zijn geen versies voor de Mac. Wil je deze toepassingen gebruiken, dan zul je dat op Windows moeten doen.

Samenwerken zonder Office 365

Als je Microsoft OneDrive wil gebruiken, dan ben je overigens niet verplicht om een Office 365-abonnement te nemen. Je kunt een gratis account aanmaken bij OneDrive, waarbij je 5GB opslag krijgt. Deze opslag kun je bijvoorbeeld gebruiken om bestanden te delen tussen de gekochte versie van Microsoft Office voor Mac en de mobiele Office-apps. Je kunt hier natuurlijk ook iCloud, Dropbox of een andere clouddienst voor gebruiken.

OneDrive is de onderliggende dienst die ook gebruikt wordt om samen met anderen aan documenten te werken. Omdat OneDrive gratis beschikbaar is, kun je dus ook alle mogelijkheden om samen te werken aan documenten gebruiken als je Office hebt gekocht zonder Office 365-abonnement.

Microsoft Office gebruiken in je browser

Microsoft Office heeft ook speciale web-apps. Door op Office.com in te loggen met je Office 365 of (gratis) Microsoft-account, krijg je toegang tot webversies van Word, Excel, PowerPoint en andere Office-apps. Je kunt document uit je OneDrive hier openen, bewerken en delen met anderen. De functies voor het bewerken van documenten zijn echter wel beperkt, ten opzichte van de desktop-applicaties.

Net als de Office-apps op de iPhone, kun je Office.com kosteloos gebruiken als je een (gratis) Microsoft-account hebt. De documenten die je bewerkt worden opgeslagen in OneDrive.