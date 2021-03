Extra backup maken van je iPhone-foto’s

Eigenlijk zou een extra backup van je iCloud fotobibliotheek niet nodig moeten zijn. Apple maakt al backups van je foto’s en ze staan dankzij de Fotobibliotheek op meerdere apparaten. Als je voldoende iCloud-opslagruimte hebt regelt Apple de rest. Toch kun je er behoefte aan hebben om een extra backup van je iCloud Fotobibliotheek te maken, voor als er een grote internetstoring is waardoor je (tijdelijk) niet meer bij je foto’s kunt. Hoe je dat doet leggen we uit in dit artikel.

Maak je geen gebruik van iCloud Fotobibliotheek maar heb je foto’s alleen lokaal op je toestel staan? Dan kun je ook een backup van de foto’s op je iPhone maken. Wil je een kopie van je foto’s bij een andere opslagdienst stallen, kijk dan eens naar onze tip over het overzetten van iCloud Foto’s naar Google Foto’s.



Optie #1: Foto’s opvragen bij Apple

Heb je geen haast en hou je van gemak? Dan kun je ook al je foto’s opvragen bij Apple. Het duurt een paar dagen voordat je verzoek is verwerkt. Je krijgt een downloadlink toegestuurd waarmee je alle foto’s kunt downloaden. Let op dat dit een vrij groot bestand kan zijn (tientallen gigabytes).

Ga naar de Gegevens en privacy-pagina van Apple en log in. Kies de eerste optie, Een kopie van je gegevens ontvangen. Blader omlaag en kies iCloud-foto’s.

Geef aan hoe groot de bestanden per stuk moeten zijn (tussen 1GB en 25GB). Apple zal de downloadbestanden nu opsplitsen in meerdere delen van bijv. 25GB per stuk. Klik op Voltooi verzoek. Wacht een paar dagen. Daarna download je de fotos via de toegestuurde downloadlink.

Optie #2: iCloud fotobibliotheek backuppen naar je Mac

Je kunt het backuppen van je foto’s ook zelf regelen, via de Foto’s-app op de Mac. Hiervoor volg je onderstaand stappenplan:

Open de Foto’s-app op je Mac. Klik in de menubalk op Foto’s > Voorkeuren. Ga naar het tabblad iCloud. Activeer de optie Download originelen naar deze Mac als je dat nog niet hebt gedaan. Hierbij wordt de optie Optimaliseer Mac-opslag uitgeschakeld.

Hierna worden de originele bestanden gedownload naar je Mac. Afhankelijk van de grootte van je bibliotheek en de snelheid van je internetverbinding kan dit enige tijd duren. Zodra het downloaden is afgerond, heb je een lokale backup van al je foto’s en video’s.

Je vindt de foto’s terug in de Foto’s-app. Ze bevinden zich in een lokale database, die niet bedoeld is om als losse bestanden door te bladeren. Wil je dat wel, dan sleep je ze met de muis naar een lokale map op de Mac of op een externe harde schijf. Bij het opslaan op een andere locatie kunnen wel bepaalde opties verloren gaan, bijvoorbeeld de indeling in slimme mappen en de objectherkenning.

Optie #3: Extra iCloud fotobibliotheek-backup maken met Time Machine

Een lokale backup van al je foto’s en video’s op je Mac is ook mogelijk. Als er iets mis gaat bij iCloud heb je in ieder geval nog toegang tot je foto’s. Vooral voor mensen die professioneel met foto’s bezig zijn zoals fotografen, kan het een kostbare zaak zijn als je niet gewoon kunt doorwerken. Een extra backup van je belangrijkste fotobestanden is dan een verstandige keuze. Op je Mac maak je heel eenvoudig een backup met Time Machine:

Bekijk ook Time Machine backups maken: alles wat je moet weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en op deze pagina leggen we uit hoe het werkt.

Met SuperDuper of Carbon Copy Cloner

Time Machine is de eenvoudigste manier voor het maken van een backup. Maar het is ook mogelijk om andere tools te gebruiken, zoals SuperDuper of Carbon Copy Cloner. Deze tools maken een volledige kopie van de inhoud van je SSD of harde schijf (inclusief al je foto’s en video’s die je lokaal hebt opgeslagen) die je kunt kopiëren naar een externe schijf. Met Carbon Copy Cloner kun je ook alleen kiezen voor de locatie waar je foto’s en video’s zijn opgeslagen (Fotobibliotheek.photoslibrary in de map Afbeeldingen).

Bekijk ook Maak een backup van je Mac met SuperDuper of Carbon Copy Cloner Met Time Machine maak je volledig automatisch een backup van je Mac. Maar er zijn ook andere tools waarmee je de inhoud van je SSD of harde schijf kan kopiëren of klonen. In dit artikel bespreken we de twee populairste.

Als laatste optie zijn er ook allerlei online diensten waarmee je een kopie van je Mac kunt maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn Backblaze, Crashplan en Carbonite, die we niet uitgebreid hebben getest. Dit zijn veelal betaalde diensten. Het betekent ook dat je al je data eerst moet uploaden naar deze diensten. Dat kan een tijdrovend klusje zijn.

Bekijk ook iCloud-fotobibliotheek: alles wat je moet weten Dankzij iCloud-fotobibliotheek worden al je foto's over je verschillende apparaten gesynchroniseerd, zodat je altijd alle foto's bij de hand hebt. Maar hoe werkt dit precies en wat is er allemaal mogelijk?