Standaard is de Bibliotheek-map in macOS niet zichtbaar. Toch kun je de Bibliotheek-map op een gemakkelijke manier tevoorschijn toveren, als je bijvoorbeeld tegen problemen aanloopt. Deze tip legt het uit.

Bibliotheek-map zichtbaar maken

De Bibliotheek-map (Library) zul je niet altijd te zien krijgen als je in de Finder aan het bladeren bent. Dit komt omdat er allerlei belangrijke bestanden in staan, waar je beter vanaf kunt blijven. Je hoeft ze dan ook maar zelden te bekijken of te openen. Meestal is de Bibliotheek-map een terrein dat je niet moet betreden, maar als er problemen zijn kun je ‘m toch zichtbaar maken. We leggen we uit hoe je deze verborgen folder uit de schaduwen kunt halen.

#1 Bibliotheek-map handmatig zoeken

Open de Finder. Klik op Ga > Ga naar map of gebruik de sneltoets Shift+Cmd+G. Vul de zoekterm ~/Bibliotheek/ of ~/Library in.

#2 Bibliotheek-map snel tonen

Klik in de Finder in de menubalk bovenaan op Ga en druk de Alt/Option-toets in. Nu verschijnt in de lijst de extra optie ‘Bibliotheek’. Klik erop om de verborgen Bibliotheek-map te openen.

#3 Bibliotheek-map altijd zichtbaar

Als je de Bibliotheek-map altijd zichtbaar wil hebben, moet je de weergave-instellingen van de thuismap van je Mac aanpassen. We leggen het hier stapsgewijs uit: