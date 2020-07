Met Launchpad in macOS kun. je snel apps openen en zoeken op de Mac. In deze tip vertellen we wat er met Launchpad allemaal mogelijk is en hoe je het zo slim mogelijk kunt gebruiken.

Maak je wel eens gebruik van Launchpad op de Mac? Hiermee kun je eenvoudig apps zoeken, open en ordenen in mappen. Het is een van de 4 manieren om snel apps te openen op je Mac via je toetsenbord.

Apps openen met Launchpad

Launchpad is een centrale plek op de Mac waar je kunt zien welke apps er op je Mac staan en waar je deze kunt openen. Je kunt Launchpad op verschillende manieren openen:

Door op F4 te drukken.

Via het icoon in je Dock.

Door op het trackpad een knijpbeweging te maken.

Door in Spotlight ‘Launchpad’ in te typen.

Heb je Launchpad geopend, dan zie je een overzicht met icoontjes van verschillende programma’s. Het openen van een app is heel eenvoudig: klik met de muis op het icoontje en de app wordt gestart. Installeer je nieuwe software, dan komt dit ook automatisch in Launchpad terecht.

Launchpad toont alle apps die in de map Programma’s zichtbaar zijn. Is de app toch niet zichtbaar? Typ de naam in het zoekveld in of blader naar de volgende pagina’s.

De weergave van de iconen kan worden beïnvloed door de Schermtijd-functie. Tijdens apparaatvrije tijd of als de tijdslimiet voor bepaalde apps is bereikt, zijn de appiconen gedimd en krijg je een zandloper te zien.

Wil je Launchpad sluiten zonder een app te openen, dan klik je op de achtergrond of maak je een spreidbeweging op de trackpad. Je kunt ook op de Esc-toets drukken.

Apps toevoegen aan Launchpad

Apps die je downloadt uit de Mac App Store worden automatisch toegevoegd aan Launchpad. Als je een app uit een andere bron hebt gedownload, kun kun je deze aan Launchpad toevoegen door de app te verplaatsen naar de map Programma’s.

Verwijder je apps, dan worden ze ook uit Launchpad weggehaald.

Apps ordenen in Launchpad

Je kunt op verschillende manieren de apps in Launchpad openen. Zo kun je appiconen naar een andere plek slepen:

Sleep de app naar een andere plaats op dezelfde pagina.

Sleep de app naar de rand van het scherm en laat de muis los als je de gewenste pagina ziet.

Je kunt ook mappen aanmaken in Launchpad. Dit werkt op dezelfde manier als in iOS:

Sleep een app bovenop een ander appicoon.

Sleep een app naar een bestaande map.

Om een app te verwijderen uit een map sleep je het icoontje uit de map.

Open een map en klik op de naam om de naam te wijzigen.

Suit een map door met de muis buiten een map te klikken.

Launchpad resetten

Heb je het idee dat Launchpad bepaalde apps niet toont? Dan kun je de functie handmatig herstarten.

Klik op een willekeurige plek op je bureaublad. Klik op het menu-item Ga. Houd de Option-toets ingedrukt en klik op Bibliotheek. Open de map Application Support > Dock. Sleep alle bestanden die op .db eindigen naar de prullenbak. Klik in het menu op  > Herstart. De computer zal herstarten en daarna zouden alle apps in Launchpad te vinden moeten zijn.

Weergave van Launchpad aanpassen

Standaard toont Launchpad een vast aantal rijen en kolommen. Vooral op een groter (5K?) scherm wil je misschien meer rijen en kolommen zien. Je kunt dit aanpassen met behulp van Terminal. De indeling in mappen gaat hierbij wel verloren.

Ga naar Programma’s > Hulpprogramma’s > Terminal. Tik onderstaand commando in, waarbij je ’10’ vervangt door het gewenste aantal iconen. Druk op Enter.

defaults write com.apple.dock springboard-columns -int 10

Je kunt het aantal rijen op een vergelijkbare manier aanpassen.

defaults write com.apple.dock springboard-rows -int 10

Om Launchpad te herstellen gebruik je:

defaults delete com.apple.dock springboard-rows

defaults delete com.apple.dock springboard-columns

defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;killall Dock

