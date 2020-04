Op zoek naar een geschikte Muis voor je Mac? In dit artikel hebben we de beste Mac muis voor je opgezocht. Zoek je juist een stijlvolle muis of een muis met heel veel knoppen? Er is voor iedereen wat.

Ga je een Mac-desktop kopen, dan krijg je daar een Magic Mouse 2 of Magic Trackpad 2 bij. Maar wat als je liever een andere muis voor je Mac wil of een MacBook koopt? Dan zul je een losse muis in huis moeten halen. Maar welke zijn het beste? In deze gids met muizen voor de Mac hebben we een aantal populaire opties voor je op een rij gezet. Van stijlvol tot praktisch en van compact tot heel erg uitgebreid: er is keuze genoeg als je een geschikte muis voor je Mac zoekt.



Apple Magic Mouse 2

Als je een lijst maakt met handige muizen voor de Mac, mag Apple’s eigen Magic Mouse 2 niet ontbreken. Hoewel het niet de meest ergonomische muis is, is hij wel helemaal afgestemd op het gebruik van je Mac. De bovenkant van de muis is aanraakgevoelig, zodat je eenvoudig kan scrollen en allerlei gebaren kan gebruiken. Vegen tussen pagina’s doe je met één vinger en je kan ook vegen tussen schermvullende apps met twee vingers. Twee keer tikken met twee vingers en je krijgt Mission Control in beeld, het overzicht met alle geopende vensters. Apple’s Magic Mouse 2 is oplaadbaar en gaat lang mee. Je kan kiezen tussen een zilveren en (iets duurdere) zwarte versie.

Een groot nadeel is wel dat het opladen nogal onhandig gaat. Apple heeft daarbij duidelijk de voorkeur gegeven voor design. De meegeleverde Lightning-kabel steek je namelijk in de onderkant van de muis, waardoor je hem tijdelijk niet kan gebruiken. Opladen gaat in ongeveer een kwartier, zodat je hem weer uren kan gebruiken. Langere oplaadsessies kun je beter ‘s nachts doen.

Logitech MX Master 3

Logitech staat bekend om de hoge kwaliteit muizen. De MX Master 3 is de nieuwste muis in het assortiment. Deze draadloze muis maakt verbinding via een USB-dongle voor de beste instellingen. Logitech geeft je namelijk met de Logitech Options-app allerlei mogelijkheden om de muis helemaal naar eigen stijl aan te passen. Allerlei Mac-functies zijn dan beschikbaar onder een knop, al dan niet in combinatie met het bewegen van de muis. De scrollwiel is stil en heel precies en wisselt automatisch tussen stapsgewijs en volledig vrij scrollen, afhankelijk van hoe snel je scrollt. Met de schijf bij je duim kun je ook horizontaal scrollen en met de twee knoppen ga je bijvoorbeeld naar de volgende of vorige pagina. Gebruik je de Logitech Unifying-ontvanger met een MacBook, dan heb je mogelijk wel een adapter nodig.

De Logitech MX Master 3 werkt ook samen met apps van Adobe met app-specifieke functies, dus als je daar veel mee werkt kan deze muis een uitkomst zijn. Opladen gaat via USB-C en blijft 70 dagen opgeladen. Na 1 minuut opladen kun je hem al drie uur gebruiken, dus zelfs als je snel moet bijladen kan je zo weer aan de slag.

Logitech MX Anywhere 2S

Een iets traditionelere en eenvoudigere uitvoering ins de MX Anywhere 2S. Deze muis heeft minder knoppen, maar biedt wel dezelfde handige aanpassingsfuncties met Logitech Options. Ook deze muis heeft een snelle scrollwiel en ligt prettig in de hand. Je kan eenvoudig wisselen tussen meerdere computers dankzij Logitech Flow, wat handig is als je op veel verschillende plekken werkt. Naast de linker en rechter muisknop zitten er ook aan de zijkant nog twee knoppen om mee van pagina’s te wisselen.

Trackball: Trust Sferia en Logitech MX Ergo

Een trackball kan bij sommige klusjes ook van pas komen. In plaats van dat je de muis beweegt, beweeg je de cursor door met je duim aan de bal te draaien. Dat kan vooral bij nauwkeurige klusjes van pas komen. Logitech heeft een aantal in het assortiment, maar als je het eens wil proberen of het wat voor jou is voor niet al teveel geld, heeft Trust een betaalbare optie. De Trust Sferia draadloze muis heeft naast een linker- en rechter muisknop ook een scrollwieltje en drie extra knoppen aan de zijkant. De knoppen kan je helaas alleen programmeren voor Windows.

De duurdere Logitech variant heeft wel meer voordelen. Naast de programmeerbare knoppen voor Mac, kun je deze ook kantelen tot een hoek van 20 graden voor meer comfort. Daarnaast heeft de muis alle kenmerken van de andere Logitech-muizen, met een batterij die tot vier maanden mee gaat.

Razer Naga Trinity

Als je op je Mac wil gamen, moet je bij Razer zijn. De Razer Naga Trinity heeft aan de zijkant allerlei cijferknoppen, waarbij je de indeling zelf aan kan passen. Je bevestigt gewoon één van de meegeleverde zijkantjes erop, zodat voor jou de beste indeling beschikbaar is. Verder kun je de kleuren op de muis aanpassen voor een flitsende look. De muis is bedraad, dus je hoeft je geen zorgen te maken om batterijduur. Hou er dus wel rekening mee dat je een gewone USB-ingang nodig hebt, wat niet op elke Mac beschikbaar is.

Bonus: Magic Trackpad 2

Een alternatief voor een muis is Apple’s eigen trackpad. Sommige Mac-gebruikers vinden een trackpad nu eenmaal prettiger dan een muis, omdat je dan niet je hele arm hoeft te bewegen. Apple’s eigen Magic Trackpad 2 is groot en ziet er stijlvol uit en past mooi op je bureau naast je MacBook, iMac of andere Mac-computer. De trackpad werkt met allerlei veegbewegingen en is behoorlijk veelzijdig, net als de ingebouwde MacBook-trackpad. De Magic Trackpad 2 ondersteunt ook Force Touch, zodat je meer opties hebt als je hard drukt. Als bonus kun je deze ook gebruiken in combinatie met een iPad.

Ben je ook nog op zoek naar een mooi extern toetsenbord voor je Mac? In ons overzicht met Mac-keyboards vind je enkele mooie en praktische opties, waaronder van Apple, Satechi en Logitech.