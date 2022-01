Sinds de Sonos-speakers een update voor AirPlay 2 hebben gekregen, is het nog makkelijker om muziek vanaf je iPhone of iPad te streamen. Maar wat zijn nu precies de voordelen, hoe stel je het in en hoe kun je je Sonos-speakers bedienen met AirPlay 2 en Siri?

Sonos met AirPlay 2 en Siri

In dit artikel laten we zien he je je Sonos-speaker met AirPlay 2 verbindt om ze vervolgens met Siri en de Woning-app te bedienen:

Welke Sonos speakers zijn geschikt voor AirPlay 2?

Allereerst moet je kijken of je Sonos speaker wel geschikt is voor AirPlay 2:

Alle IKEA Symfonisk-speakers

Amp

Arc

Beam

Beam (gen 2)

Five

Move

One

One SL

Play:5 (gen 2)

Playbase

Port

Roam

De goedkoopste manier om te beginnen met een multiroom-speakersysteem van Sonos is om de IKEA Symfonisk-speakers in huis te halen of te kiezen voor een Sonos One:

Heb je geen behoefte aan spraakopdrachten of heb je in verband met privacy liever een product zonder ingebouwde microfoon, dan kan moet je de iets goedkopere Sonos One SL hebben:

Oudere Sonos speakers gebruiken met AirPlay 2

Beschik je niet over één van de genoemde speakers? Dan is er toch nog een mogelijkheid om met een oudere Sonos-speaker AirPlay 2 te gebruiken. Je moet dan wel minimaal één nieuwere speaker in je Sonos-systeem opnemen die AirPlay 2 ondersteunt. Door de oude speaker te koppelen aan de nieuwe kun je ze alsnog allemaal met AirPlay 2 bedienen. Hieronder staat via een stappenplan hoe dit koppelen precies werkt.

Open de Sonos-applicatie op je iPhone op iPad. Klik op het tabblad Meer. Kies voor instellingen. Tik op AirPlay. Schakel Niet-AirPlay-speakers groeperen in.

Controleer ook of je de meest recente firmware van je Sonos-speaker hebt. Om de firmware van je speaker te updaten, is het belangrijk dat je op z’n minst versie 9.0 van de Sonos-app hebt geïnstalleerd. Vanaf deze versie checkt de app namelijk automatisch of er voor je speaker nieuwe firmware uit is.

Sonos Controller

Muziek afspelen via AirPlay 2

Als je alle bovenstaande stappen hebt gedaan, ben je helemaal klaar om muziek te gaan streamen, bijvoorbeeld van YouTube, Spotify, Apple Music of een andere bron. Kies in Apple Music of het bedieningspaneel van je iPhone of iPad voor het AirPlay icoon.

Gebruik Haptic Touch op de Now Playing-widget om bij het AirPlay-icoon te komen. Je krijgt dan een lijst met speakers te zien. Daar kun je de speaker kiezen waar je de muziek naartoe wil streamen.

Op een Mac kies je in iTunes voor hetzelfde AirPlay-icoon. Als je hierop klikt, zie je de speakerslijst en kies je de gewenste speaker.

Sonos toevoegen aan Woning-app

Als je je Sonos speakers via Siri wil bedienen, moet je die toevoegen aan de Woning-app. Helaas kun je via Siri alleen muziek afspelen van Apple’s eigen Apple Music, dus niet van Spotify of YouTube. Volg de volgende stappen om je Sonos speakers toe te voegen aan je Woning-app:

Open de Woning-app. Klik op + en kies vervolgens ‘Voeg accessoires toe’. Klik op ‘Heb je geen code of kun je niet scannen?’.

Het kan even duren voordat je speaker wordt weergeven. Voeg deze daarna als accessoire toe.

Je kan via de Woning-app de speakers groeperen in verschillende ruimtes en commando’s geven voor het afspelen van verschillende nummers. Denk bijvoorbeeld aan:

“Hey Siri, speel mijn afspeellijst Jaren 90 af in de woonkamer”

“Hey Siri, speel Beats 1 in de keuken”

Bedenk wel dat je op deze manier alleen muziekgerelateerde commando’s kan geven aan je Sonos speakers. Je kan bijvoorbeeld niet je Sonos speakers gebruiken om HomeKit apparaten te bedienen. Dit maakt de Sonos speaker dus geen vervanging van de HomePod.

Een unieke functie van Sonos speakers is dat ze niet alleen Siri ondersteunen maar ook andere assistenten. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een nummer starten met Siri en doorgaan naar het volgende nummer met Alexa.

Meer weten over AirPlay 2?

Lees dan ons uitgebreide artikel over AirPlay 2. We bespreken daarin alle voordelen zoals multi-room en Siri.