We hebben de Sonos Roam getest en vertellen in deze review waarom je deze draagbare en betaalbare wél of niet zou moeten kopen. Ook zetten we alle voordelen en nadelen van de Sonos Roam voor je op een rij.

Sonos Roam (€179) is de nieuwste speaker in het assortiment van Sonos. Het is bovendien de kleinste, lichtste én goedkoopste slimme speaker van het merk. Er was al de Sonos One SL (€199), maar die is een stuk zwaarder en heeft geen ondersteuning voor spraakfuncties. Bijzonder is dat deze draagbare speaker naadloos samenwerkt met je Sonos-multiroom systeem dankzij de nieuwe functie SoundSwap. En het draadloos opladen is ook nieuw.

Review en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in april 2021 en beschrijft de situatie op dat moment.



Introductie Sonos Roam review

Heel wat mensen hebben inmiddels een multiroomsysteem van Sonos staan. Het gaat daarbij om speakers die meestal op dezelfde plek staan en die een stroomvoorziening nodig hebben. Wil je overal in huis en daarbuiten van je Sonos-systeem genieten, dan was je tot voor kort aangewezen op de vrij forse Sonos Move. Met de Sonos Roam kun je nu kiezen voor een draagbaarder model, eentje die je ook buitenshuis makkelijk kunt meenemen naar het park of strand.

Design en uiterlijk van de Sonos Roam

De Sonos Roam is verkrijgbaar in twee kleuren, wit en zwart. Maar dat klinkt nogal gewoontjes, dus Sonos noemt ze Lunar White en Shadow Black. In de doos vind je de speaker, een USB-C-kabel en handleiding. De bijbehorende stroomadapter krijg je alleen als je de draadloze oplader koopt.

De speaker is 16,8 cm hoog en meet ongeveer 60 x 60 mm aan de bovenkant. De vorm is een beetje driekantig, met afgeronde hoeken. Hij is ongeveer zo groot als een flesje water. Met een gewicht van 430 gram kun je deze speaker gemakkelijk meenemen. De IP67-rating maakt duidelijk dat je deze speaker zelfs even kunt onderdompelen in water. Hij overleeft maximaal 30 minuten in water van 1 meter diep. Je kunt de speaker dus even in de regen laten staan of in het zwembad laten vallen.

De variant die wij getest hebben is gemaakt van matzwart plastic. Hoewel het er op het eerste gezicht niet echt ‘rugged’ uitziet, kan deze speaker toch wel tegen een stootje. Er zullen waarschijnlijk wat krassen ontstaan, maar de speaker blijft gewoon werken. Toch ziet het er allemaal erg netjes en strak uit; we hadden voor een speaker die je overal mee naartoe neemt liever een wat meer ‘rugged’ uiterlijk gezien, met bijvoorbeeld een stevige textielbekleding waarop krassen niet opvallen (zoals de UE Boom op de foto hieronder die al meer dan vijf jaar oud is en aan de buitenkant nog steeds niet versleten). Nog mooier was het geweest als de bekleding te vervangen is, voor als je een ander uiterlijk wilt. Omdat dit vooral ook een lifestyle-product is hadden we een wat speelser uiterlijk ook wel op prijs gesteld. Maar dat is een nice-to-have en geen reden om van aankoop af te zien.



Sonos Roam naast de UE Boom.

Je kunt de Sonos Roam op elke gewenste manier neerleggen of neerzetten, waarbij de audio automatisch wordt getuned op basis van de ruimte. Aan één van de zijkanten zitten rubberen voetjes, voor als je de Roam liggend wilt gebruiken. Rechtop zetten kan ook.

Bij de ingebruikname en het testen kwamen we een paar minpuntjes tegen. Het is niet meteen duidelijk waar de aan/uitknop zit. Die knop zit aan de zijkant, maar voelt aan als een ‘dode’ knop. Je kunt ‘m niet echt indrukken en je voelt of hoort ook geen duidelijke klik. Er is ook geen opvallend statuslampje. Daardoor kregen we een paar keer de indruk dat de batterij leeg was, terwijl dat niet zo was.

Je kunt ook niet de batterijstatus zien aan de hand van statuslampjes. Dat kan alleen door de Sonos-app te starten en de Roam op te zoeken in je systeem. Verder vinden we dat de functieknoppen aan de bovenkant wat makkelijker afleesbaar hadden kunnen zijn.

Er zit maar één aansluiting op de Roam en dat is de USB-C-poort om op te laden. Extra aansluitingen zouden leuk zijn geweest, maar ook dat nemen we Sonos niet al te kwalijk aangezien je deze speaker meestal niet thuis op andere apparaten aansluit.

Sonos Roam in gebruik nemen

Grappig is dat de ingebruikname van de Sonos Roam gebruik maakt van NFC. Je houdt de bovenkant van de iPhone tegen de speaker aan om de netwerkinstellingen over te nemen. Vervolgens is het een kwestie van in de Sonos-app toevoegen en eventueel in de Woning-app en de Google Home-app, als je zowel Siri/AirPlay 2 en Google Assistent wilt gebruiken. Alexa kan ook, maar is in Nederland nu eenmaal minder gangbaar. Het hele proces kost ongeveer 5 minuten. Het afstemmen van het geluid op de omgeving hoeft niet, want dat doet de Roam automatisch via Auto TruePlay. Wat ook automatisch gebeurt is het wisselen tussen Bluetooth en WiFi.

Sonos Roam opladen: dit is nieuw

De Sonos Roam heeft een ingebouwde speaker, die 10 uur meegaat bij gemiddeld geluidsvolume. Zet je de muziek iets zachter, dan gaat de batterij nog langer mee. Voor een uitje naar het park is de batterijduur lang genoeg. Tussendoor kun je in een uur de Roam weer tot 50% opladen via de USB-C-kabel. En in standby gaat ‘ie 10 dagen mee. De speaker gaat vanzelf in energiebesparende modus als je niet luistert.

Bijzonder is dat je de Roam ook op elke Qi-lader kunt opladen en dat is een functie die we nog niet zo vaak bij draagbare speakers hebben gezien. Wie het extra mooi wil maken kan een optioneel verkrijgbare draadloze lader van €49 aanschaffen. Deze past qua stijl bij de speaker en plakt magnetisch vast aan de onderkant, maar het is geen noodzakelijke aankoop. Je kunt ook elke iPhone-lader of Qi-lader gebruiken.

Sonos Roam in gebruik

Bij de Sonos One kun je kiezen uit een model met en zonder microfoons. Bij de Sonos Roam kan dat niet: er is één uitvoering met microfoons, maar die hoef je uiteraard niet te gebruiken. Er zit een aparte knop op om de microfoon aan en uit te schakelen. Een wit lampje verklikt dat de speaker luistert.

Wat spraakfuncties betreft heb je de keuze uit Google Assistent en Alexa, waarbij je altijd één van beide moet kiezen. De Sonos Roam is ook te gebruiken als AirPlay 2-speaker, dus je kunt draadloos muziek er naartoe streamen. Maar je kunt geen Siri-instructies naar de Roam roepen, want ‘Hé Siri’ begrijpt hij niet. Na het toevoegen aan de Woning-app kun je Siri-opdrachten aan de Sonos Roam geven, zoals “Speel mijn afspeellijst Daft Punk op Sonos Roam”. Je geeft de spraakopdrachten dus aan je iPhone, niet rechtstreeks aan de Roam.

De Sonos Roam verschijnt ook automatisch in de lijst van beschikbare speakers als je bijvoorbeeld Spotify aan het luisteren bent en de muziek via AirPlay 2 wilt streamen.

Bij de andere spraakassistenten heb je meer mogelijkheden. Om Google Assistent te kunnen gebruiken moet je de speaker eerst aanmelden in de Google Home-app (je hoeft dus niet bang te zijn dat Google meteen bij het uitpakken al zit mee te luisteren). Je kunt dan bijvoorbeeld vragen om de muziek harder of zachter te zetten, te stoppen met afspelen, een bepaald nummer of radiostation af te spelen en dergelijke. Via Google Assistent en Alexa kun je ook algemene vragen stellen en je smart home bedienen.

Wil je geen slimme assistent gebruiken voor de bediening, dan zijn er ook gewoon knoppen op de bovenkant: play/pauze, volume omhoog/omlaag en microfoon aan en uit zetten.

Net als de andere Sonos-speakers werkt hij samen met honderden muziek- en radiodiensten. Ook al is dit de goedkoopste speaker in het assortiment van Sonos, er lijkt nergens op te zijn beknibbeld.

Sonos Roam draadloos gebruiken

Eigenlijk zijn alle Sonos-speakers draadloos, maar de Roam heeft als pluspunt dat je ook geen stroomvoorziening nodig heeft. Buitenshuis gebruik je Bluetooth 5.0, terwijl je binnenshuis muziek kunt streamen via WiFi. Dit gebeurt naadloos. Heb je twee Sonos Roam-speakers, dan kun je ze koppelen tot een stereopaar. Het bereik is daarbij maximaal 40 meter zonder tussenmuren, iets wat in werkelijkheid niet snel zal gebeuren. In een realistische situatie zullen stereospeakers vaak maar een paar meter van elkaar af staan, of in twee naast elkaar gelegen kamers.

Afspelen als Bluetooth-speaker werkte moeiteloos. Je start een muzieknummer op Spotify, tikt op de optie ‘AirPlay of Bluetooth’ en de Roam verschijnt in het lijstje. Omdat de Sonos Roam zich verder gedraagt als elke andere Sonos-speaker kun je ‘m toevoegen aan een groep. Via de Sonos-app regel je zaken als de equalizer-instellingen, het toewijzen aan een kamer of het maken van een stereopaar. Dit werkt allemaal erg intuïtief, zoals we gewend zijn bij Sonos.

Audiokwaliteit van de Sonos Roam

De audiokwaliteit is verrassend goed voor zo’n kleine speaker, al moet je natuurlijk niet verwachten dat je met één Roam de buren wegblaast. Deze speaker is het meest geschikt om bij normaal volume te gebruiken, bijvoorbeeld op je bureau tijdens het werken. We hebben de audiokwaliteit vergeleken met de grote HomePod en de HomePod mini en het geluid zit er precies tussen in. De HomePod heeft een voller geluid en een betere bas, maar als je de HomePod mini ernaast zet is het precies andersom. We zijn echt onder de indruk!

Zo klinkt de Sonos Roam ten opzichte van de HomePod mini.

Wat de Sonos Roam niet kan, is hi-res audio afspelen. Ook kun je ‘m niet gebruiken als achterspeakers voor je home cinema-opstelling, maar daar is de Roam dan ook niet voor bedoeld. Verder zit de speakergrill maar aan één kant, waardoor hij geen 360 graden-audio afspeelt.

SoundSwap is nieuw op de Sonos Roam

De Sonos Roam is de eerste Sonos-luidspreker met SoundSwap. Dit houdt in dat je je muziek verder kunt laten spelen op de dichtstbijzijnde speaker van je Sonos-systeem. Dit doe je door de play/pauze-knop ingedrukt te houden, waarna het systeem op zoek gaat naar de dichtstbijzijnde Sonos-speaker en hierop verder speelt. Dit is bijvoorbeeld handig als je thuiskomt en op je multiroom-systeem verder wilt luisteren. De Sonos Roam gebruikt hiervoor ultrasone frequenties.

Bij de eerste keer proberen lukte het ons niet meteen. Dat komt omdat de Roam was ingesteld met mijn iPhone, terwijl de rest van het Sonos-systeem is ingesteld via de iPhone van mijn partner. Ook al gebruiken we dezelfde inlognaam en hetzelfde wachtwoord voor Sonos.

Voor wie?

De Sonos Roam spreekt eigenlijk twee doelgroepen aan: het kan voor sommige mensen de eerste kennismaking zijn met Sonos. Woon je op een studentenkamer of heb je een speaker nodig voor de badkamer of werkkamer, dan is de Sonos Roam krachtig genoeg. Tegelijk is de Sonos Roam ook interessant voor mensen die hun hele huis al vol hebben staan met Sonos-speakers. De Roam is daar een perfecte uitbreiding op, om je muziek ook mee naar buiten te kunnen nemen, bijvoorbeeld naar tuin, balkon of verder van huis.

Score 8.5 Sonos Roam €179 Voordelen + Uitstekende geluidskwaliteit voor zo'n kleine speaker

Tot 10 uur luisteren naar muziek

Opladen met USB-C of draadloos

Werkt naadloos samen met Sonos-systeem

Automatische tuning op basis van omgeving

Erg compleet voor Sonos' goedkoopste speaker

Werkt met AirPlay 2, Alexa en Google Assistent Nadelen – Aan/uitknop voelt 'dood' aan en geeft geen feedback

Statuslampje en batterijstatus niet echt duidelijk

Geen externe aansluitingen

Iets meer rugged uiterlijk zou leuk zijn geweest

Conclusie Sonos Roam review

Heb je al een Sonos multiroom-systeem, dan is de Sonos Roam een mooie aanvulling daarop en eigenlijk een logischer aankoop dan de Sonos Move. Deze kleine speaker kun je makkelijk op zak steken en meenemen naar het park of het strand. Als de goedkoopste speaker in het assortiment is de Sonos Roam erg compleet. Alles zit erop, ook spraakbediening en draadloos opladen. Hij is te gebruiken als instapmodel, maar ook als aanvulling op je bestaande Sonos-multiroomsysteem. Wel hadden we liever een iets meer ‘rugged’ uiterlijk gezien. Maar de geluidskwaliteit is gezien het kleine formaat geweldig goed – en daar gaat het om.

Sonos Roam kopen

De Sonos Roam is vanaf 20 april overal te koop voor een adviesprijs van €179. Momenteel kun je de speaker al in pre-order bestellen bij diverse winkelketens en bij Sonos zelf. Omdat deze speaker nog niet officieel is verschenen zijn er nog weinig koopjes te vinden. Voor €179 vinden we deze speaker niet overdreven duur, maar wie toch wat geld wil besparen zou een halfjaartje kunnen wachten.