Voordelen van Lightning hoofdtelefoons en oordopjes

De Lightning-oordopjes en -hoofdtelefoons die we hieronder bespreken werken ook met eerdere toestellen met 3,5mm-aansluiting, als je een verloopstukje gebruikt. Het voordeel van zo’n bekabelde oplossing is dat je niet hoeft op te laden, omdat ze stroom krijgen via je toestel. Ook zijn ze vaak geschikt om muziek in betere kwaliteit te luisteren, bijvoorbeeld lossless 48kHz digitale muziek in stereo. Het mooie van gebruik van de Lightning-poort is dat er ook geïntegreerde digital-to-analogue converters (DAC’s) en versterkers in kunnen worden verwerkt, zodat er minder interferentie optreedt.

Er zijn ook nadelen

Een nadeel is echter dat je niet tegelijk muziek kunt luisteren en je toestel opladen, maar daar hebben sommige fabrikanten ook iets op gevonden. Verder vinden we dat er relatief weinig ontwikkelingen zijn geweest. Sinds we de allereerste Philips-koptelefoon met Lightning in 2015 bespraken kwam er geen opvolger en ook andere fabrikanten zijn niet zo heel actief. Je hebt daardoor relatief weinig keuze. Vaak hebben fabrikanten maar één model met Lighting-aansluiting in het assortiment.

Gelukkig kun je wel kiezen uit heel veel prijsklassen. Van de goedkoopste – notabene eentje van Apple – tot de allerduurste van Bowers & Wilkins. Goedkopere opties vind je bij Chinese webwinkels.

Wil je meer keuze, dan kun je beter kiezen voor draadloze Bluetooth oordopjes.