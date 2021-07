Lees onze review van de Ikea Symfonisk schilderijlijst speaker, die in samenwerking met Sonos is ontwikkeld. Wij hebben deze speaker uitgebreid getest en vertellen je alles over design, functies, audiokwaliteit en meer!

Ikea heeft een speaker die er niet uit ziet als een speaker, ontwikkeld in samenwerking met Sonos. Eerder maakten beide bedrijven al gezamenlijk een speaker die je kunt wegstoppen in een boekenkast en een speaker vermomd als tafellamp. Ikea zorgt daarbij dat het in je interieur past, terwijl Sonos het audiogedeelte op zich neemt. Met de Symfonisk schilderijlijst met wifi-speaker slaat het duo weer een compleet nieuwe weg in: een schilderijlijst waar muziek uit komt. Het is een speaker die je onopvallend kunt neerzetten of ophangen in je interieur. Alleen de kabel verklapt nog dat het een apparaat met stekker is. Het idee is origineel en eigenlijk vrij uniek, maar is het ook praktisch? Wij hebben ‘m getest.

In het kort | Design | In gebruik nemen | Audiokwaliteit | Alternatieven | Conclusie | Kopen

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De Symfonisk schilderijlijst is voor deze review beschikbaar gesteld door Ikea/Sonos.



Ikea schilderijlijst-speaker in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Wifi-speaker in de vorm van een wandpaneel met textiel bekleding

Breedte 41 cm, hoogte 57 cm, diepte 6 cm

Gewicht ca. 5 kilo

Snoerlengte 350 cm

Bediening: via Sonos-app, Spotify Connect, Ikea Home Smart-app en fysieke knoppen

Verkrijgbaar in wit en zwart

Werkt met AirPlay 2 en heeft alle Sonos-functies

Verkrijgbaar bij Ikea voor €179

Design van de Ikea Symfonisk schilderijlijst

De naam ‘schilderijlijst’ is eigenlijk wat verwarrend, want het gaat hier niet om een schilderijlijst waar je je eigen kunstwerken en foto’s in kunt stoppen. In feite is het een frame waarop een doek is gespannen, met verschillende kant-en-klare opdrukken. Op dit moment is alleen de standaard afbeelding in wit en zwart verkrijgbaar. Het bestaat uit een (best aardige) abstracte tekening van verbonden lijnen, maar op sociale media is de afbeelding al vergeleken met de nietszeggende schilderijen die je in hotelkamers ziet hangen. Voor knutselaars moet het haalbaar zijn om het paneel zelf te bespannen met akoestisch doek. Wil je een eigen ontwerp erop laten printen, dan kan het wel eens prijzig worden.

Wat echter bij mij is blijven hangen zijn de opmerkingen van kunstenares Jennifer Idrizi, die het patroon heeft ontworpen. In een filmpje bij de aankondiging van deze schilderijlijst vertelde ze, hoe ze vanuit haar verheven kunstwereld moest neerdalen tot een niveau dat begrijpelijk is voor de Ikea-klant. Telkens wanneer ik nu naar de afbeelding kijk, denk ik: dit is dus wat gepeupel zoals ik mooi moet vinden. Ik geef toe: het is niet foeilelijk en het zal in veel interieurs tot z’n recht komen, maar een groot kunstenaar is Idrizi niet. Ze decoreert overigens ook bloempotten, dienbladen en ontbijtschaaltjes voor IKEA.

Vanaf 1 september kun je nog meer afbeeldingen kopen, die je als een magnetisch paneel op de speaker plakt. De eerste serie kost €14,99 per stuk, de latere en €29,99 per stuk. Je kunt onder andere kiezen uit een afbeelding van een hert, platenspeler, verfvlekken, een lijntekening en abstracte figuren, waarvan een deel ook weer door Idrizi is ontworpen. Daarnaast heeft Ikea andere illustratoren ingehuurd om een afbeelding te maken.

Over de inbreng van Ikea zelf ben ik enthousiaster. De Symfonisk schilderijlijst is op een slimme manier ontworpen. Je kunt het ophangen (staand of liggend) aan de muur, maar er zitten ook voetjes bij om ‘m tegen de muur te zetten. Hij kan op de vloer staan, maar ook op aan kast tegen de muur hangen. Het ziet er niet uit als een speaker. Ikea levert zelfs een stuk lint mee, waarmee je de speaker iets gekanteld aan de muur kan hangen, bijvoorbeeld als je hoog aan de muur wilt hangen. Je kunt dan niet meer bij de bedieningsknoppen, maar dat maakt niet uit: wij hebben de knoppen niet één keer gebruikt omdat je alles kunt regelen via de verschillende apps van Sonos, Ikea en Spotify. En als je AirPlay gebruikt heb je niet eens een smartphone-app nodig.

In de volledig recyclebare verpakking vind je de speaker, een haak om aan de muur te hangen, twee rubberen voetjes en nog wat ander bevestigingsmateriaal. Daarnaast levert Ikea een extreem lange stroomkabel van 3,5 meter mee, die volgens sommige mensen ‘lelijk’ is, maar ik heb me er niet aan gestoord. Vervelender vond ik dat je eigenlijk maar uit één formaat kunt kiezen: 57 x 41 cm. Op een verder volledig lege wand ziet het er wat klein uit. Je kunt dit oplossen door er nog wat extra schilderijtjes omheen te hangen, maar hou daarbij rekening ermee dat de speaker door z’n dikte iets van de wand af steekt. Vilten rondjes op de achterkant voorkomen dat er schade aan de muur ontstaat.

Ga je de schilderijlijst tegen de muur zetten, dan ben je snel klaar: je stopt de twee rubberen voetjes in de openingen en hoeft daarna alleen de stroomkabel aan te sluiten en de speaker te koppelen via de Sonos-app. Er zitten gaten aan alle vier zijden aan de achterkant, maar je kunt je voetjes slechts aan twee zijden erin stoppen. Aan de andere twee kanten zijn de gaten net iets te klein – een wat vreemde keuze. Je kunt de speaker dus alleen neerzetten met de stroomkabel aan de onderkant of de linkerkant.

Er zit bevestigingsmateriaal bij om te voorkomen dat de speaker omvalt, maar dat leek ons wat overdreven. Uiteraard kun je de speaker ook aan een haakje hangen. Eventueel overtollige kabel kun je oprollen en wegwerken in een opening met klittenband aan de achterkant. Hier is goed over nagedacht.

Aan de achterkant vind je ook fysieke knoppen voor play/pauze en volume. Je kunt ze op de tast goed bedienen. Ondersteuning voor Bluetooth en een AUX-ingang is er niet, net als bij de eerdere Symfonisk-speakers, terwijl de Sonos Move en Sonos Roam dat wel hebben.

Ikea is er goed in geslaagd om een speaker te maken die er niet als een speaker uit ziet, maar één nadeel blijft: je hebt een stroomkabel nodig. Deze is voorzien van gevlochten textiel en is wit van kleur, waardoor het zo min mogelijk opvalt tegen een witte wand. Je kunt het bovendien vrij plat tegen de muur aan leggen. De beste oplossing is eigenlijk om de speaker op een dressoir of lage kast te zetten, zodat je de kabel achter de kast kunt wegwerken. Het was misschien ook een optie geweest om een oplaadbare accu achter de lijst te verstoppen, maar dat is minder praktisch omdat je om de zoveel tijd weer moet opladen. En het is ook niet een product dat je meeneemt naar buiten.

Wil je twee speakers? Dat kan ook? Dan moet je de los verkrijgbare Förnimma-kabel aanschaffen, waarmee je twee schilderijspeakers met elkaar kunt verbinden. Je hebt dan nog maar één stroomkabel nodig. De Symfonisk heeft zelfs een Ethernetpoort, net als de eerdere boekenplank- en tafellampspeakers. Dit kan van pas komen als je WiFi-netwerk een slecht bereik heeft.

Ikea Symfonisk schilderijlijst in gebruik nemen

De Symfonisk schilderijlijst is technisch gezien precies hetzelfde als de eerdere Symfonisk-speakers. Hij heeft alleen een andere vorm. Je krijgt dus Apple AirPlay 2 en het gedraagt zich als elke andere Sonos-speaker. Je kunt muziek streamen via ontelbare muziekdiensten, de speaker opnemen in een groep en twee speakers koppelen tot een stereopaar. Net als bij andere Sonos-speakers kun je alleen twee identieke speakers koppelen. Dus niet een schilderijlijst met een Sonos One.

Heb je (zoals wij) al meerdere Sonos-speakers, dan is het in gebruik nemen van deze speaker een eitje. Je sluit de speaker aan op het stopcontact, opent de Sonos S2-app en ziet de nieuwe Symfonisk vanzelf verschijnen. Je geeft aan dat je het wilt toevoegen aan je systeem en volgt de aanwijzingen op het scherm. Heb je een toestel met NFC dan gaat het instellen nog sneller en zit je al binnen vijf minuten naar muziek te luisteren.

AirPlay 2 zorgt ervoor dat je alle muziek moeiteloos kunt doorsturen. Het samenvoegen tot een groep gaat moeiteloos: de Sonos-app vraagt automatisch of je ze als surround-speakers wilt gebruiken in combinatie met de soundbar van je tv.

Audiokwaliteit van de Symfonisk schilderijlijst-speaker

Ikea kwam ongetwijfeld met het idee om een schilderijspeaker te maken en schakelde vervolgens de engineers van sonos in om te zorgen dat er ook nog een goed geluid uit komt. Dat moet nogal een uitdaging zijn geweest, in een behuizing die maar 5,5 cm dun is.

Als je verwachtte dat het geluid vanwege het platte design niet al te best zou zijn, dan zou deze speaker je wel eens kunnen verbazen. Het klinkt eigenlijk verrassend goed – het is natuurlijk niet de beste speaker die we hebben getest, maar het klinkt beter dan de Symfonisk-boekenplankspeaker. Zeker als je met TruePlay de weergave van de muziek afstemt op de akoestiek van jouw kamer. Dit is geen speaker voor mensen die gewend zijn om keihard muziek af te spelen, maar voor gewone luisteraars. En het is ook geen speaker waar je als Tidal HiFi-audiofiel eens goed voor gaat zitten om de details in een muzieknummer te horen. Je moet het meer zien als een geluidspaneel voor achtergrondmuziek: mensen die de hele dag muziek aan hebben staan, of als muzikaal behang tijdens een etentje. Door zijn omvang heeft hij een betere bas dan veel Bluetooth-speakers. Maar de Sonos One geeft een veel voller geluid.

Dat er toch een goed geluid uit dit schilderij komt heeft te maken met een speciaal ontworpen tweeter en een baspoort in één van de hoeken, voor een betere basweergave.

Achter het textielpaneel vind je een woofer en een tweeter. Die tweeter is voorzien van een ‘wave guide’ om de hoge tonen beter te verspreiden. Boven de tweeter it een woover met in de bovenhoek een baspoort, die ervoor zorgt dat de bassen beter klinken dan je bij de eerste indruk zou denken. De hoge tonen krijgen wel de overhand, wat je vooral merkt als je naar gesproken dialoog luistert: hoge stemmen klinken via de speaker net wat te schel. De speaker kan alle muziekgenres afspelen, maar presteert beter bij hoge tonen dan bij lage.

Alternatieven voor de Symfonisk schilderijlijst-speaker

Wil je beter geluid? Kies dan de Symfonisk-tafellampspeaker die momenteel in de uitverkoop is omdat hij bij Ikea uit het assortiment gaat. Qua vorm is dit natuurlijk wel een heel ander verhaal en het design moet je ook maar net aanspreken.

Een neutraler alternatief is de Sonos One (SL) die je voor prijzen tussen de 180 en 200 euro kunt aanschaffen. Die levert betere audiokwaliteit en is eventueel met een beugel aan het plafond of aan de muur te hangen, als je geen ruimte hebt om een speaker neer te zetten.

Er zijn ook audiopanelen, zoals de BeoSound Shape van B&O, maar dan praat je over een heel ander geluid en andere prijzen: rond de €1000 voor een versterker, twee speakers voor €600 en een extra textielcover voor €100. Wil je covers bekleed met speciale Kvadrat-stof dan ben je €200 lichter. Je zou ook voor de Monitor Audio SoundFrame 1 kunnen gaan, met een neutrale zwarte bekleding die rond de €500 per stuk kost. Vaak zijn dit passieve speakers, waarbij je nog een extra versterker nodig hebt. Het wordt dan al snel een prijzig verhaal. Het is duidelijk dat Ikea zich op een breder en prijsbewuster publiek richt.

Deze schilderijlijst-speaker is de oplossing voor een heel specifiek probleem, bijvoorbeeld in een lange, smalle hal waar je niet veel horizontale oppervlakken hebt om een normale speaker neer te zetten. Of om meer ruimte op je bureau te creëren, door de speaker boven je Mac te hangen. Ook zou je de speakers aan weerszijden van de zitbank kunnen hangen, om dienst te doen als stereo tv-speakers, bijvoorbeeld in combinatie met de Sonos Arc of Sonos Beam. Het is niet voor iedereen weggelegd en de meeste mensen zullen beter af zijn met de andere speakers van Sonos en/of Ikea Symfonisk.

Score 7.7 Ikea Symfonisk Picture Frame €179 Voordelen + Verwisselbare afbeeldingen

AirPlay 2

Bevesting aan muur of staand tegen de wand

Werkt net als een echte Sonos-speaker

Prima geluid voor zo'n plat paneel

Eenvoudige installatie en veel gebruiksgemak

Prima aanvulling op je bestaande Sonos-systeem Nadelen – Geen mogelijkheid om eigen afbeeldingen te gebruiken

Extra panelen zijn massakunst en niet naar ieders smaak

Eén formaat

Geen slimme assistenten

Geen Bluetooth en AUX-ingang

Voor dezelfde prijs heb je beter geluid

Conclusie Ikea Symfonisk schilderijlijst

Het idee om een speaker te verstoppen in een wandpaneel is goed. Ikea is erin geslaagd om de speaker in het interieur te laten opgaan, zodat je nauwelijks ziet dat er een speaker hangt. We zijn ook enthousiast over de uitvoering die Ikea heeft gekozen, met meerdere opties om op te hangen en tegen de wand te plaatsen. Of je de afbeeldingen mooi vindt, is een ander verhaal. Het zijn in ieder geval leuke afbeeldingen die een breed publiek aanspreken, zoals je bij Ikea kunt verwachten. We hadden graag de mogelijkheid gezien om zelf afbeeldingen op stof te laten printen, maar maatwerk is niet iets waar Ikea om bekend staat We begrijpen wel dat hier voor een standaardoplossing met ‘massakunst’ is gekozen, dat een wereldwijde kopersgroep moet aanspreken.

Het geluid is prima en zit wat audiokwaliteit tussen de Symfonisk-boekenplankspeaker en de -tafellampspeaker in. Met een budget van €179 zou je ook voor de Sonos One (SL) kunnen kiezen, die wat ons betreft een beter geluid levert. Maar je moet daar wel ruimte voor hebben. Zoek je iets voor aan de muur, dan is de Symfonisk schilderijlijst-speaker een prima oplossing die bovendien vrij uniek is. Er zijn maar weinig speakerfabrikanten die een dergelijk plat paneel voor zo’n betaalbare prijs aanbieden.

Ikea Symfonisk schilderijlijst-speaker kopen

De schilderijlijst-speaker is sinds 15 juli verkrijgbaar bij IKEA voor €179. Je kunt kiezen uit zwart of wit. Vanaf 1 september zullen er in totaal 12 losse panelen met andere afbeeldingen verkrijgbaar zijn, die je magnetisch bevestigt en die tussen de €15 en €30 per stuk kosten.